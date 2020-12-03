RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 57955796579757985799>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 30
1. Зросли більш, як на 30%
33%
10
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
17%
5
6. Впали менш ніж на 10%
3%
1
7. Впали на 10 - 20%
7%
2
8. Впали на 20 - 30%
7%
2
9. Впали більш, як на 30%
27%
8
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:"там" средний класс берет ипотеку не после первой смски с зарплатой, а после того, как встал на ноги, дети пошли в школу и есть работа с перспективой проработать на ней 10 лет, когда прошло время поисков себя.

то есть как я....только я не средний класс и перспектива менять работодателя очень и очень реальна
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11541
З нами з: 10.06.11
Подякував: 204 раз.
Подякували: 1139 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Когда узнал тонкие нюансы их проф. деятельности вопросы отпали.

Не томите. Нестабильность доходов? Высокая вероятность переездов?
Vlad442
 
Повідомлень: 7467
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1495 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:18

  UA написав:..
На дату моей регистрации посмотрите))

блин, что, успели вляпаться на пике в швейцарских франках? ))
sequence
 
Повідомлень: 4228
З нами з: 29.12.15
Подякував: 872 раз.
Подякували: 1091 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:19

  hume написав:СержикуТрехи в Юните па 1800 квадрат со всеми скидками


Всем салют!!! как обстановка?? Все живы-здоровы надеюсь, корона наши ряды не косит??

я чуть выпал из темы, и не могу понять это шутка про 1800 за квадрат трехи в юните или реально?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3565
З нами з: 25.12.14
Подякував: 405 раз.
Подякували: 596 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:25

  Vlad442 написав:...
Насколько я знаю, "там" средний класс берет ипотеку не после первой смски с зарплатой, а после того, как встал на ноги, дети пошли в школу ..

могу ошибаться, тут есть люди, знающие больше о той стране, но вроде как: 1) исторически не принято задерживаться жить с родителями, когда появляется семья (тем более, дети), уже есть работа, берется дом в ипотеку; 2) народ очень мобильный - есть лучшая работа, меняется дом (вместе с ипотекой), меняется школа и т.д. 3) своих детей с рождения приучают к мысли, что они в доме не задержатся.
Не помню кого, вроде Марка Твена папа выгнал из дому и выставил счет за проживание с рождения )))
sequence
 
Повідомлень: 4228
З нами з: 29.12.15
Подякував: 872 раз.
Подякували: 1091 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Не помню кого, вроде Марка Твена папа выгнал из дому и выставил счет за проживание с рождения )))

можно было бы и за зачатие, вынашивание добавить. Не догадался папа
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11541
З нами з: 10.06.11
Подякував: 204 раз.
Подякували: 1139 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:28

Дебілибл@

Вибачте за оффтоп, просто рве від дебiliv. Не тріть, нехай народ бачить "хероїв", через яких їх же батьки отримують мізерні пенсії!

долярчики на марші до ВРУ

Зображення

Долярчик, на його місці міг бути ти ! Типовий всепропалець і апологет махновщини! Обличчя, не спотворене інтелектом!

Зображення
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 976
З нами з: 27.02.19
Подякував: 344 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:"А давай -ка я стану работать эффективнее, срок стройки растяну, а цену сделаю повыше"

Это оксюморон
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28233
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1186 раз.
Подякували: 6796 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:30

  stas_rst написав:Вибачте за оффтоп, просто рве від дебiliv. Не тріть, нехай народ бачить "хероїв", через яких їх же батьки отримують мізерні пенсії!

долярчики на марші до ВРУ

Зображення

Долярчик, на його місці міг бути ти ! Типовий всепропалець і апологет махновщини! Обличчя, не спотворене інтелектом!

Зображення

Долярчик, не слухай порохоботів.
Ти молодець!
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22376
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1180 раз.
Подякували: 1640 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  stas_rst написав:нехай народ бачить "хероїв", через яких їх же батьки отримують мізерні пенсії!

Вы не правы. Это как раз те, кто работает легально как ФОП и зарабатывает немного. Кто продаёт контрабас или проводит легальные сделки , проводя прибыльную часть через ФОП ( то есть большой бизнес), в этом марше не участвует.
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11541
З нами з: 10.06.11
Подякував: 204 раз.
Подякували: 1139 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 57955796579757985799>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1957, 1958, 1959
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19580 3281226
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 гру, 2020 09:37
Долярчик
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20259
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 231330
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26935)
04.12.2020 12:44
Рынок ОВГЗ (1670)
04.12.2020 12:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.