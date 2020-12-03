Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Vlad442 написав:"там" средний класс берет ипотеку не после первой смски с зарплатой, а после того, как встал на ноги, дети пошли в школу и есть работа с перспективой проработать на ней 10 лет, когда прошло время поисков себя.
то есть как я....только я не средний класс и перспектива менять работодателя очень и очень реальна
Vlad442 написав:... Насколько я знаю, "там" средний класс берет ипотеку не после первой смски с зарплатой, а после того, как встал на ноги, дети пошли в школу ..
могу ошибаться, тут есть люди, знающие больше о той стране, но вроде как: 1) исторически не принято задерживаться жить с родителями, когда появляется семья (тем более, дети), уже есть работа, берется дом в ипотеку; 2) народ очень мобильный - есть лучшая работа, меняется дом (вместе с ипотекой), меняется школа и т.д. 3) своих детей с рождения приучают к мысли, что они в доме не задержатся. Не помню кого, вроде Марка Твена папа выгнал из дому и выставил счет за проживание с рождения )))
stas_rst написав:нехай народ бачить "хероїв", через яких їх же батьки отримують мізерні пенсії!
Вы не правы. Это как раз те, кто работает легально как ФОП и зарабатывает немного. Кто продаёт контрабас или проводит легальные сделки , проводя прибыльную часть через ФОП ( то есть большой бизнес), в этом марше не участвует.