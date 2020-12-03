Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
или вы хотите сказать, что зарегистрированы по месту вашего нынешнего проживания? тогда почему не голосовали? я киевлянин и меня мой мэр устраивает, а мнение бомжей, находящихся тут на птичьих правах, меня ниипет
И я киевлянин. Меня не устраивает ни мой мэр, ни то большинство, которое за него голосует. Это те же люди, которые привели к власти Черновецкого! 2 последних выборных мэра - это Леня-Космос и Виталя-Тормоз. А ты тут про общеукраинские 73% поговорить любишь... Бревно в своем глазу для начала рассмотри!
Serg-ik написав:Вы не правы. Это как раз те, кто работает легально как ФОП и зарабатывает немного. Кто продаёт контрабас или проводит легальные сделки , проводя прибыльную часть через ФОП ( то есть большой бизнес), в этом марше не участвует.
я згоден, що оффтоп, однак: Ви давно були на Тернопільському, Франківському і особливо - Хмельницькому і Чернівецькому базарах ??? це ті ж ваші "чесні і легальні" ФОПи, які "чесно і легально" (не)платять податки в ПФ і ЕСП? Ага, аж бігом ... серед знайомих жоден не сплачує визначені законом суми ... ЖОДЕН !
Востаннє редагувалось stas_rst в П'ят 04 гру, 2020 12:38, всього редагувалось 1 раз.
или вы хотите сказать, что зарегистрированы по месту вашего нынешнего проживания? тогда почему не голосовали? я киевлянин и меня мой мэр устраивает, а мнение бомжей, находящихся тут на птичьих правах, меня ниипет
И я киевлянин. Меня не устраивает ни мой мэр, ни то большинство, которое за него голосует. Это те же люди, которые привели к власти Черновецкого! 2 последних выборных мэра - это Леня-Космос и Виталя-Тормоз. А ты тут про общеукраинские 73% поговорить любишь... Бревно в своем глазу для начала рассмотри!
Чому порохоботи почали полісрач в темі? Для цього є спеціальна тема, щоб там висказуватися.
flyman написав:Не жив в іпотеці. Оренда покривалася із % по депошкам. При зміні роботи змінював локацію оренди. При втраті роботи "валив в мухосранск". Не бухав. Так що не тре ляля.
Раньше я считал айтишников очень странными людьми. IQ выше среднего. Хорошо зарабатывают. Ведут аскетичный образ жизни относительно своих доходов. И... сидят в аренде вместо покупки своего. Когда узнал тонкие нюансы их проф. деятельности вопросы отпали.
Не стоит вообще их как-то выделять среди других. Они очень разные, так же как и все люди. "тонкие нюансы проф. деятельности" тоже разительно могут отличатся. Навешивать ярлыки тут бессмысленно