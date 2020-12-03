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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5796579757985799>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 30
1. Зросли більш, як на 30%
33%
10
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
17%
5
6. Впали менш ніж на 10%
3%
1
7. Впали на 10 - 20%
7%
2
8. Впали на 20 - 30%
7%
2
9. Впали більш, як на 30%
27%
8
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:31

  Жека79 написав:
  hume написав:СержикуТрехи в Юните па 1800 квадрат со всеми скидками


Всем салют!!! как обстановка?? Все живы-здоровы надеюсь, корона наши ряды не косит??

я чуть выпал из темы, и не могу понять это шутка про 1800 за квадрат трехи в юните или реально?

Сам в шоке, но это реально. Кан с ЮДп слетели с катушек. Хотя если народ берет в Республике по 1500, то Юнит все же лучше расположен.

Очень страшно, что выкатит КАН в центре
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:33

  kingkongovets написав:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1382-15#Text

или вы хотите сказать, что зарегистрированы по месту вашего нынешнего проживания?
тогда почему не голосовали?
я киевлянин и меня мой мэр устраивает, а мнение бомжей, находящихся тут на птичьих правах, меня ниипет


И я киевлянин. Меня не устраивает ни мой мэр, ни то большинство, которое за него голосует. Это те же люди, которые привели к власти Черновецкого! 2 последних выборных мэра - это Леня-Космос и Виталя-Тормоз. А ты тут про общеукраинские 73% поговорить любишь... Бревно в своем глазу для начала рассмотри!
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Вы не правы. Это как раз те, кто работает легально как ФОП и зарабатывает немного. Кто продаёт контрабас или проводит легальные сделки , проводя прибыльную часть через ФОП ( то есть большой бизнес), в этом марше не участвует.

я згоден, що оффтоп, однак:
Ви давно були на Тернопільському, Франківському і особливо - Хмельницькому і Чернівецькому базарах ??? це ті ж ваші "чесні і легальні" ФОПи, які "чесно і легально" (не)платять податки в ПФ і ЕСП? Ага, аж бігом ... серед знайомих жоден не сплачує визначені законом суми ... ЖОДЕН !
Востаннє редагувалось stas_rst в П'ят 04 гру, 2020 12:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:36

  hume написав:Очень страшно, что выкатит КАН в центре


какой кан? какой центр?
вам же сказали - в центре строительства нет, там можно только офисы перепрофилировать :mrgreen:
кстати салют и ария - это ж тоже сермиля? или салют уже нет?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:37

  kingkongovets написав:
  hume написав:Очень страшно, что выкатит КАН в центре


какой кан? какой центр?
вам же сказали - в центре строительства нет, там можно только офисы перепрофилировать :mrgreen:
кстати салют и ария - это ж тоже сермиля? или салют уже нет?

Сер милю нужно ограничить Д Народов :D
Кстати в Арии с котлована выкатывали 35 кгрн за 10+этаж
Востаннє редагувалось hume в П'ят 04 гру, 2020 12:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:37

  zРадио написав:
  kingkongovets написав:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1382-15#Text

или вы хотите сказать, что зарегистрированы по месту вашего нынешнего проживания?
тогда почему не голосовали?
я киевлянин и меня мой мэр устраивает, а мнение бомжей, находящихся тут на птичьих правах, меня ниипет


И я киевлянин. Меня не устраивает ни мой мэр, ни то большинство, которое за него голосует. Это те же люди, которые привели к власти Черновецкого! 2 последних выборных мэра - это Леня-Космос и Виталя-Тормоз. А ты тут про общеукраинские 73% поговорить любишь... Бревно в своем глазу для начала рассмотри!

Чому порохоботи почали полісрач в темі?
Для цього є спеціальна тема, щоб там висказуватися.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Долярчик, не слухай порохоботів.
Ти молодець!

Андрію, не тринди. Сам ти порохобот ! я політолог, а не політик ... і не про політику тут, а за економіку і податки, які є основою будь-якої держави ...
ми ж на "ти" ?
Востаннє редагувалось stas_rst в П'ят 04 гру, 2020 12:39, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:38

  flyman написав:Чому порохоботи почали полісрач в темі?
Для цього є спеціальна тема, щоб там висказуватися.


Им можно на любой ветке
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Не жив в іпотеці. Оренда покривалася із % по депошкам. При зміні роботи змінював локацію оренди. При втраті роботи "валив в мухосранск". Не бухав.

Так-так, ми пам'ятаємо "кімнату з холодильником", та й фото "Шато де Буча" теж.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:42

  UA написав:
  flyman написав:Не жив в іпотеці. Оренда покривалася із % по депошкам. При зміні роботи змінював локацію оренди. При втраті роботи "валив в мухосранск". Не бухав.
Так що не тре ляля.

Раньше я считал айтишников очень странными людьми.
IQ выше среднего.
Хорошо зарабатывают.
Ведут аскетичный образ жизни относительно своих доходов.
И... сидят в аренде вместо покупки своего.
Когда узнал тонкие нюансы их проф. деятельности вопросы отпали.

Не стоит вообще их как-то выделять среди других. Они очень разные, так же как и все люди. "тонкие нюансы проф. деятельности" тоже разительно могут отличатся.
Навешивать ярлыки тут бессмысленно
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