kingkongovets написав:

zРадио написав: И я киевлянин. Меня не устраивает ни мой мэр, ни то большинство, которое за него голосует. Это те же люди, которые привели к власти Черновецкого! 2 последних выборных мэра - это Леня-Космос и Виталя-Тормоз. А ты тут про общеукраинские 73% поговорить любишь... Бревно в своем глазу для начала рассмотри! И я киевлянин. Меня не устраивает ни мой мэр, ни то большинство, которое за него голосует. Это те же люди, которые привели к власти Черновецкого! 2 последних выборных мэра - это Леня-Космос и Виталя-Тормоз. А ты тут про общеукраинские 73% поговорить любишь... Бревно в своем глазу для начала рассмотри!

я в отличии от тебя киевлянин коренной и не надо мне ссать в уши про мэров - лучше веталя городом на моей памяти пока не управлял никто, а я ведь застал еще згурскогоа твое умение воспринимать и анализировать инфу кроме смеха уже ничего не вызываеткак и твои неуклюжие попытки съехать с темы о том как ты топил против барыг и карубцыикак и твое позиционирование себя как аналитика при полнейшем отсутствии умения логически мыслить и воспринимать инфукак и твой треп о якобы занимаемой тобой высокой должности при менталитете нищеброда с завистью глядящего на недостижимый для тебя "киев фейслесса"кстати шо это за киевлянин, который никогда не бывал в оушене? потому шо невозможно быть в оушене и не видеть шо творится напротив него и говорить шо "нет никакого масштабного строительства в центре"не надоело еще врать и смешить людей?