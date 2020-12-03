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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:59
kingkongovets написав: zРадио написав:
И я киевлянин. Меня не устраивает ни мой мэр, ни то большинство, которое за него голосует. Это те же люди, которые привели к власти Черновецкого! 2 последних выборных мэра - это Леня-Космос и Виталя-Тормоз. А ты тут про общеукраинские 73% поговорить любишь... Бревно в своем глазу для начала рассмотри!
я в отличии от тебя киевлянин коренной и не надо мне ссать в уши про мэров - лучше веталя городом на моей памяти пока не управлял никто, а я ведь застал еще згурского
а твое умение воспринимать и анализировать инфу кроме смеха уже ничего не вызывает
как и твои неуклюжие попытки съехать с темы о том как ты топил против барыг и карубцыи
как и твое позиционирование себя как аналитика при полнейшем отсутствии умения логически мыслить и воспринимать инфу
как и твой треп о якобы занимаемой тобой высокой должности при менталитете нищеброда с завистью глядящего на недостижимый для тебя "киев фейслесса"
кстати шо это за киевлянин, который никогда не бывал в оушене? потому шо невозможно быть в оушене и не видеть шо творится напротив него и говорить шо "нет никакого масштабного строительства в центре"
не надоело еще врать и смешить людей?
Тут всьо чьотко. У третього топа 5млрд компанії не має грошей чи йому їх взагалі не платять.
Легенда правдива:-)
Смішний такий:-) який топ така і компанІя
Востаннє редагувалось Первый
в П'ят 04 гру, 2020 13:00, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:00
Жека79 написав:
Кстати не понял пост зрадио о том что на сер миле нет застройки, я лично смотрел генплан застройки киева на сайте и там все указано. все что от лыбидской наверх по кудри до перекрестка с филатова все будет застраиваться. уже разровняли и сваи льют, мне с окна видно
а остальные его посты понимаете?
имхо чувак либо не в киеве живет и гребет всю инфу исключительно из инета, либо тупо невменяемый
Востаннє редагувалось kingkongovets
в П'ят 04 гру, 2020 13:01, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:01
Жека79 написав:
Я теперь понял почему разлетелся тетрис, кстати там в 1 очереди продавали 2-х этажный пентхаус 210м2 в комплекте с 2 паркингами--700 куе--ушло.
Разлетелся? Недели 3 назад в ОП был выбор, правда только в комплекте с паркингом что значит с ценой >4k за метр на метраже 80+
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:07
kingkongovets написав:
я в отличии от тебя киевлянин коренной
И в чем же твое преимущество в части оценки работы мэров, что первые 17 лет жизни ты провел в Киеве, а я - провел в другом городе? Право выбирать не просто так дают с 18
kingkongovets написав:
и не надо мне ссать в уши про мэров - лучше веталя городом на моей памяти пока не управлял никто, а я ведь застал еще згурского
Оценочное суждение. Предпочитаю оценивать по скорости развития инфраструктуры. Тут у Кличко 0 целых 0 десятых!
kingkongovets написав:
а твое умение воспринимать и анализировать инфу кроме смеха уже ничего не вызывает
Да ты вообще, похоже, дурачок - смеешься и по поводу, и без повода. Чаще - без повода
kingkongovets написав:
как и твой треп о якобы занимаемой тобой высокой должности при менталитете нищеброда с завистью глядящего на недостижимый для тебя "киев фейслесса"
Ой все. А кто же тогда Корогодский - он уж точно не меньше меня озабочен нищетой пересичных. Вот, кстати, достойный лорд - не в пример некоторым
kingkongovets написав:
кстати шо это за киевлянин, который никогда не бывал в оушене? потому шо невозможно быть в оушене и не видеть шо творится напротив него и говорить шо "нет никакого масштабного строительства в центре"
не надоело еще врать и смешить людей?
Пару раз в год бываю. Но масштабы строительства там не сравнимы ни с одним спальником. Не пытайся юлить!
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:14
stas_rst написав:
платять не політики, а "сєтєвики" і середній бізнес на місцях в регіонах! Вони і качають СОС-майдан!
це щоб остаточно крапочки розставити і закрити тему
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:16
zРадио написав:
А кто же тогда Корогодский - он уж точно не меньше меня озабочен нищетой пересичных. Вот, кстати, достойный лорд - не в пример некоторым
Шалом,плюс в карму и на форуме
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:22
Мизантрóп
про "доказательства" відповів Долярчик.
Так і є: більш просунуті платять самі, за інших - менш забезпечених платить середній регіональний бізнес. Базарники, бо "ідейні" - в середньому по 50-100 грн. на аренду автобусів скидаються.Фейслес
почав терти мене, тому більше не коментую
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:25
Я сподіваюся тему по ФОПах завершили, і не треба ображатися. Не місце тут для таких диспутів
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Faceless
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:27
Жека79 написав:
Кстати не понял пост зрадио о том что на сер миле нет застройки, я лично смотрел генплан застройки киева на сайте и там все указано. все что от лыбидской наверх по кудри до перекрестка с филатова все будет застраиваться. уже разровняли и сваи льют, мне с окна видно
А я и не говорил, что нет застройки. Я говорил, что нет настолько масштабной застройки, чтобы "цены коммерции взлетели". И даже если бы она была, вместе с жилыми помещениями строят и достаточное количество коммерческих. Конг потерялся в двух своих соснах (или пальмах
) - времена, когда коммерческие помещения были в остром дефиците, поскольку не проектировались на этаже застройки, остались в далеком прошлом...
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:29
stas_rst
Імхо, молодці, хоч хтось за натиск на свої права виступає!
Через місяць комунальні тарифи виростуть на 30% (з фінанс.юа) - всіх це влаштовує?
Хтось .опу підняв і почав щось робити, шоб захистити свої права і гаманець?
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