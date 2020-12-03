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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5797579857995800>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 30
1. Зросли більш, як на 30%
33%
10
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
17%
5
6. Впали менш ніж на 10%
3%
1
7. Впали на 10 - 20%
7%
2
8. Впали на 20 - 30%
7%
2
9. Впали більш, як на 30%
27%
8
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:59

  kingkongovets написав:
  zРадио написав:И я киевлянин. Меня не устраивает ни мой мэр, ни то большинство, которое за него голосует. Это те же люди, которые привели к власти Черновецкого! 2 последних выборных мэра - это Леня-Космос и Виталя-Тормоз. А ты тут про общеукраинские 73% поговорить любишь... Бревно в своем глазу для начала рассмотри!


я в отличии от тебя киевлянин коренной и не надо мне ссать в уши про мэров - лучше веталя городом на моей памяти пока не управлял никто, а я ведь застал еще згурского
а твое умение воспринимать и анализировать инфу кроме смеха уже ничего не вызывает :mrgreen:
как и твои неуклюжие попытки съехать с темы о том как ты топил против барыг и карубцыи :mrgreen:
как и твое позиционирование себя как аналитика при полнейшем отсутствии умения логически мыслить и воспринимать инфу :mrgreen:
как и твой треп о якобы занимаемой тобой высокой должности при менталитете нищеброда с завистью глядящего на недостижимый для тебя "киев фейслесса" :mrgreen:
кстати шо это за киевлянин, который никогда не бывал в оушене? потому шо невозможно быть в оушене и не видеть шо творится напротив него и говорить шо "нет никакого масштабного строительства в центре" :mrgreen:
не надоело еще врать и смешить людей?

Тут всьо чьотко. У третього топа 5млрд компанії не має грошей чи йому їх взагалі не платять.
Легенда правдива:-)


Смішний такий:-) який топ така і компанІя
Востаннє редагувалось Первый в П'ят 04 гру, 2020 13:00, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:00

  Жека79 написав:Кстати не понял пост зрадио о том что на сер миле нет застройки, я лично смотрел генплан застройки киева на сайте и там все указано. все что от лыбидской наверх по кудри до перекрестка с филатова все будет застраиваться. уже разровняли и сваи льют, мне с окна видно


а остальные его посты понимаете?
имхо чувак либо не в киеве живет и гребет всю инфу исключительно из инета, либо тупо невменяемый
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 04 гру, 2020 13:01, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:01

  Жека79 написав:Я теперь понял почему разлетелся тетрис, кстати там в 1 очереди продавали 2-х этажный пентхаус 210м2 в комплекте с 2 паркингами--700 куе--ушло.

Разлетелся? Недели 3 назад в ОП был выбор, правда только в комплекте с паркингом что значит с ценой >4k за метр на метраже 80+
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:07

  kingkongovets написав: я в отличии от тебя киевлянин коренной


И в чем же твое преимущество в части оценки работы мэров, что первые 17 лет жизни ты провел в Киеве, а я - провел в другом городе? Право выбирать не просто так дают с 18

  kingkongovets написав: и не надо мне ссать в уши про мэров - лучше веталя городом на моей памяти пока не управлял никто, а я ведь застал еще згурского


Оценочное суждение. Предпочитаю оценивать по скорости развития инфраструктуры. Тут у Кличко 0 целых 0 десятых!

  kingkongovets написав:а твое умение воспринимать и анализировать инфу кроме смеха уже ничего не вызывает :mrgreen:


Да ты вообще, похоже, дурачок - смеешься и по поводу, и без повода. Чаще - без повода

  kingkongovets написав:как и твой треп о якобы занимаемой тобой высокой должности при менталитете нищеброда с завистью глядящего на недостижимый для тебя "киев фейслесса" :mrgreen:


Ой все. А кто же тогда Корогодский - он уж точно не меньше меня озабочен нищетой пересичных. Вот, кстати, достойный лорд - не в пример некоторым

  kingkongovets написав:кстати шо это за киевлянин, который никогда не бывал в оушене? потому шо невозможно быть в оушене и не видеть шо творится напротив него и говорить шо "нет никакого масштабного строительства в центре" :mrgreen:
не надоело еще врать и смешить людей?


Пару раз в год бываю. Но масштабы строительства там не сравнимы ни с одним спальником. Не пытайся юлить!
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  stas_rst написав:платять не політики, а "сєтєвики" і середній бізнес на місцях в регіонах! Вони і качають СОС-майдан!
це щоб остаточно крапочки розставити і закрити тему
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:А кто же тогда Корогодский - он уж точно не меньше меня озабочен нищетой пересичных. Вот, кстати, достойный лорд - не в пример некоторым
Шалом,плюс в карму и на форуме
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:22

Мизантрóп про "доказательства" відповів Долярчик.
Так і є: більш просунуті платять самі, за інших - менш забезпечених платить середній регіональний бізнес. Базарники, бо "ідейні" - в середньому по 50-100 грн. на аренду автобусів скидаються.
Фейслес почав терти мене, тому більше не коментую :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я сподіваюся тему по ФОПах завершили, і не треба ображатися. Не місце тут для таких диспутів
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:27

  Жека79 написав:Кстати не понял пост зрадио о том что на сер миле нет застройки, я лично смотрел генплан застройки киева на сайте и там все указано. все что от лыбидской наверх по кудри до перекрестка с филатова все будет застраиваться. уже разровняли и сваи льют, мне с окна видно


А я и не говорил, что нет застройки. Я говорил, что нет настолько масштабной застройки, чтобы "цены коммерции взлетели". И даже если бы она была, вместе с жилыми помещениями строят и достаточное количество коммерческих. Конг потерялся в двух своих соснах (или пальмах :mrgreen: ) - времена, когда коммерческие помещения были в остром дефиците, поскольку не проектировались на этаже застройки, остались в далеком прошлом...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:29

stas_rst
Імхо, молодці, хоч хтось за натиск на свої права виступає!

Через місяць комунальні тарифи виростуть на 30% (з фінанс.юа) - всіх це влаштовує?

Хтось .опу підняв і почав щось робити, шоб захистити свої права і гаманець?
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