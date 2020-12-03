Ну і по темі
То що краще для оренди(а може й перепродажу) - видова, чи НЕвидова, але з кращим плануванням?
Я більше скиляюсь до НЕвидової.
Ну кому той вид, крім Макса-естета більш важливішший, ніж зручне планування?
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну і по темі
То що краще для оренди(а може й перепродажу) - видова, чи НЕвидова, але з кращим плануванням?
Я більше скиляюсь до НЕвидової.
Ну кому той вид, крім Макса-естета більш важливішший, ніж зручне планування?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:41
треха 110м2-ушла, однуха 51м2-ушла, пентхаус-ушел. Это только то что я слышал. в оп сейчас не очень густо, в основном 2-3 этаж
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А в нас навпаки - останні поверхи позалишались! - решта все вигребли, як гарячі пиріжки, а що не вигребли, як от верхні поверхи, то вже понакладали бронь!
Мабуть все тому, що в нас забудова в основному 9-12пов., а у Києві, як будують, то вже зразу на 30+ поверхів!
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 04 гру, 2020 13:47, всього редагувалось 1 раз.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:46
Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:49
Интересно, что там с Шулявским путепроводом и его окрестностями, доделали?
Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Однозначно. И для этого много причин
1 Такое строительство значительно дешевле точечного
2 Позволит развиваться коммерческой инфраструктуре. Да и некомерческую удешевит при строительстве за счёт бюджета ( дорога, сад, школа, больница)
3 Позволит набрать нужные темпы замещения старого жилья новым. в 60-80 строили много. И всё это в таком же количестве одномоментно начнёт рушиться
Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:02
Речь не о чистом поле на деснянской набережной, как бы.
Сейчас зРадио запишет Долярчика в загонялы, порочит тут уважаемую контору с профессиональной командой и хорошими отношениями с застройщиками
Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:14
Долярчика? Нет, конечно. Он просто - легкомысленный (with all respect )
Вопрос не стоит - надо, или не надо. Вопрос возможностей. В центре не так много свободного места. Это, к слову, и создает дефицит предложения, ответственного за высокую стоимость м2. Увы, "практику" это доказать невозможно. Он считает, что чем больше построят, тем выше будут цены...
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