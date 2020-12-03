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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 57985799580058015802>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 31
1. Зросли більш, як на 30%
35%
11
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
16%
5
6. Впали менш ніж на 10%
3%
1
7. Впали на 10 - 20%
6%
2
8. Впали на 20 - 30%
6%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
8
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну і по темі :)

То що краще для оренди(а може й перепродажу) - видова, чи НЕвидова, але з кращим плануванням?

Я більше скиляюсь до НЕвидової.
Ну кому той вид, крім Макса-естета більш важливішший, ніж зручне планування? :)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:41

  fasser написав:
  Жека79 написав:Я теперь понял почему разлетелся тетрис, кстати там в 1 очереди продавали 2-х этажный пентхаус 210м2 в комплекте с 2 паркингами--700 куе--ушло.

Разлетелся? Недели 3 назад в ОП был выбор, правда только в комплекте с паркингом что значит с ценой >4k за метр на метраже 80+


треха 110м2-ушла, однуха 51м2-ушла, пентхаус-ушел. Это только то что я слышал. в оп сейчас не очень густо, в основном 2-3 этаж
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Я говорил, что нет настолько масштабной застройки, чтобы "цены коммерции взлетели".

Что считать масштабной застройкой? Надо застраивать микрорайонами, штамповать по несколько десятков панелек?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Жека79 написав:в оп сейчас не очень густо, в основном 2-3 этаж

А в нас навпаки - останні поверхи позалишались! - решта все вигребли, як гарячі пиріжки, а що не вигребли, як от верхні поверхи, то вже понакладали бронь! :D

Мабуть все тому, що в нас забудова в основному 9-12пов., а у Києві, як будують, то вже зразу на 30+ поверхів!
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 04 гру, 2020 13:47, всього редагувалось 1 раз.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:46

  hume написав:
  BIGor написав:лению трафика от стрит-ритейла к ТРЦ (конечно не полной заме

Уже вижу "молоко от фермера" в Оушен плазе между дизелем и армани

Не передергивайте, Ваше молоко из села никуда не денется. Помню в 90-х все думали что базары и ларьки - это навсегда...
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:49

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:лучше веталя городом на моей памяти пока не управлял никто

метро на Венике 31/12/2021-чекае"М"
мост на Троещину 31/12/20ХХ-ждём-с
может и трубы горячего водоснабжения когда-нибудь дочекаемось

Интересно, что там с Шулявским путепроводом и его окрестностями, доделали?
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Надо застраивать микрорайонами, штамповать по несколько десятков панелек?

Однозначно. И для этого много причин
1 Такое строительство значительно дешевле точечного
2 Позволит развиваться коммерческой инфраструктуре. Да и некомерческую удешевит при строительстве за счёт бюджета ( дорога, сад, школа, больница)
3 Позволит набрать нужные темпы замещения старого жилья новым. в 60-80 строили много. И всё это в таком же количестве одномоментно начнёт рушиться
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:02

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:Надо застраивать микрорайонами, штамповать по несколько десятков панелек?

Однозначно. И для этого много причин
1 Такое строительство значительно дешевле точечного
2 Позволит развиваться коммерческой инфраструктуре. Да и некомерческую удешевит при строительстве за счёт бюджета ( дорога, сад, школа, больница)
3 Позволит набрать нужные темпы замещения старого жилья новым. в 60-80 строили много. И всё это в таком же количестве одномоментно начнёт рушиться

Речь не о чистом поле на деснянской набережной, как бы.
  Долярчик написав:Та то ті ціни виявились не правильні ні на ЛУН, ні в забудовника на сайті!
А реальні ціни виявились лише в забудовника у ВП!

Сейчас зРадио запишет Долярчика в загонялы, порочит тут уважаемую контору с профессиональной командой и хорошими отношениями с застройщиками :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:14

  Faceless написав:Сейчас зРадио запишет Долярчика в загонялы, порочит тут уважаемую контору с профессиональной командой и хорошими отношениями с застройщиками :mrgreen:


Долярчика? Нет, конечно. Он просто - легкомысленный (with all respect :D )

  Faceless написав:
  zРадио написав:Я говорил, что нет настолько масштабной застройки, чтобы "цены коммерции взлетели".

Что считать масштабной застройкой? Надо застраивать микрорайонами, штамповать по несколько десятков панелек?


Вопрос не стоит - надо, или не надо. Вопрос возможностей. В центре не так много свободного места. Это, к слову, и создает дефицит предложения, ответственного за высокую стоимость м2. Увы, "практику" это доказать невозможно. Он считает, что чем больше построят, тем выше будут цены...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:25

  stas_rst написав:Мизантрóп про "доказательства" відповів Долярчик.
Так і є: більш просунуті платять самі, за інших - менш забезпечених платить середній регіональний бізнес. Базарники, бо "ідейні" - в середньому по 50-100 грн. на аренду автобусів скидаються.
Фейслес почав терти мене, тому більше не коментую :)

Розумію :mrgreen:
Баксіка все не все читаю,тільки коли нудьгую,не цікавий
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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