Рыба-сом написав: Есть ещё такой прикол, что новый ТРЦ "убивает" старые: например, пока не было конкурентов на северном правобережье Киева, "Караван" на Луговой процветал; с появлением ДримДауна находящийся возле м. Оболонь Метрополис превратился в подобие захудалого универмага.

Появление Гулливера и Оушена торпедировало ДримДаун, куда раньше ездили со всего Киева. И т.д. Есть ещё такой прикол, что новый ТРЦ "убивает" старые: например, пока не было конкурентов на северном правобережье Киева, "Караван" на Луговой процветал; с появлением ДримДауна находящийся возле м. Оболонь Метрополис превратился в подобие захудалого универмага.Появление Гулливера и Оушена торпедировало ДримДаун, куда раньше ездили со всего Киева. И т.д.



а появление оушена как сказалось на окружающей его комм недвиге? тоже убило?

лыба на глазах превращается в городской центр ритейла и развлечений, на ней сейчас строятся сразу три трц кроме оушена и это центр, там метро и рядом несколько десятков тысяч квартир в жк бизнес класса

это кроме традиционных понаехов из спальников, транзитных пассажиров и жителей окружающего совкошлака

а вы мыслите категориями жителя спальника и приводите в пример локальные трц в них же

а появление оушена как сказалось на окружающей его комм недвиге? тоже убило?

лыба на глазах превращается в городской центр ритейла и развлечений, на ней сейчас строятся сразу три трц кроме оушена и это центр, там метро и рядом несколько десятков тысяч квартир в жк бизнес класса

это кроме традиционных понаехов из спальников, транзитных пассажиров и жителей окружающего совкошлака

а вы мыслите категориями жителя спальника и приводите в пример локальные трц в них же

кстати у меня там и до появления оушена было пару объектов и мне на надо рассказывать шо там и как убило и торпедировало)

