пора воздухофлотский менять,тоже устаёт))
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
пора воздухофлотский менять,тоже устаёт))
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Если строят ЖК, а не ТРЦ (а именно это и происходит) - то прирост состоятельных (тут сомневаться не приходится) покупателей в ближайших локациях опережает прирост новых коммерческих площадей по темпам (под коммерцию там только первые этажи, и то не полностью, и есть контроль, кто собственно может их арендовать, если ЖК адекватный, конечно). А потому тут Конг совершенно прав.
Если строят БЦ, то ситуация похожая в плане того, что идет рост офисных площадей, а вот число торговых остается практически тем же, при том, что есть прирост покупателей среднего достатка в этой локации, соответственно, есть нюансы по тем сферам, кто испытает прирост этого спроса.
Если строят ТРЦ, то некоторый прирост покупателей будет за счет того, что они привлекаются ТРЦ и его инфраструктурой в эту локацию, и это может подстегнуть спрос на близлежащую коммерцию по категориям, которые не являются прямыми конкурентами того, что располагается в ТРЦ.
Я хоть не в этом бизнесе, но это просто логические умозаключения. Коммерческая недвига - она разная, разные ее категории могут быть не взаимозаменяемы в принципе, и динамика спроса на них, и соответственно доходность аренды, вполне может быть разнонаправленной.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Есть ещё такой прикол, что новый ТРЦ "убивает" старые: например, пока не было конкурентов на северном правобережье Киева, "Караван" на Луговой процветал; с появлением ДримДауна находящийся возле м. Оболонь Метрополис превратился в подобие захудалого универмага.
Появление Гулливера и Оушена торпедировало ДримДаун, куда раньше ездили со всего Киева. И т.д.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:57
Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:14
а появление оушена как сказалось на окружающей его комм недвиге? тоже убило?
лыба на глазах превращается в городской центр ритейла и развлечений, на ней сейчас строятся сразу три трц кроме оушена и это центр, там метро и рядом несколько десятков тысяч квартир в жк бизнес класса
это кроме традиционных понаехов из спальников, транзитных пассажиров и жителей окружающего совкошлака
а вы мыслите категориями жителя спальника и приводите в пример локальные трц в них же
кстати у меня там и до появления оушена было пару объектов и мне на надо рассказывать шо там и как убило и торпедировало)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:26
Да нет, вроде Фейслесс говорил "вообще", и я ответил тоже "вообще". Хотя ДримДаун на момент открытия имел общегородской масштаб, но место, конечно, не супер.
ЗЫ а чего Вы вечно так возбуждаетесь? Я ж вроде без наездов, хамства и навешивания ярлыков?
Upd
Про центральные торговые центры - вроде ж Метроград (или как там это подземелье от Льва Толстого до Бессарабки называется?) сейчас не лучшие времена переживает, нет?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:35
Рыба-сом
про дрим таун и его общегородской масштаб посмешило - убогое, и уепищное строение, хотя чего еще можно было ожидать от старых жадных евреев изуродовавших майдан
прошли те времена, когда люди ездили за покупками на край города в караван
зато даже локальные трц очень взбадривают ритейл вокруг себя
и я абсолютно не возбуждаюсь, меня просто дико веселят тужащиеся выдать шото умное аналитики, не желающие при этом видеть и признавать очевидные вещи
зы: метроград и глобус - изначально мертворожденные проекты, это вообще не трц
это типа торговыя галереи в переходе с дичайшими ценами на аренду, тем более ни о каких развлечениях там речь не идет
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 04 гру, 2020 15:38, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:38
Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:41
Дрим таун убили его собственники, которые довели его до уровня троещинского рынка. Почему то из скай молла, находящего в лютом зажопье, не наблюдается такого исхода брендовых магазинов как из дрима. По факту дрим превратился в аналог рынка. Особенно ржал когда начали брать плату за туалеты.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:43
После Аурума Геос, как приличный застройщик, скончался.
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