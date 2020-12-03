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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5799580058015802>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 31
1. Зросли більш, як на 30%
35%
11
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
16%
5
6. Впали менш ніж на 10%
3%
1
7. Впали на 10 - 20%
6%
2
8. Впали на 20 - 30%
6%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
8
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Интересно, что там с Шулявским путепроводом и его окрестностями, доделали?
пора воздухофлотский менять,тоже устаёт))
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Вопрос не стоит - надо, или не надо. Вопрос возможностей. В центре не так много свободного места. Это, к слову, и создает дефицит предложения, ответственного за высокую стоимость м2. Увы, "практику" это доказать невозможно. Он считает, что чем больше построят, тем выше будут цены...

Если строят ЖК, а не ТРЦ (а именно это и происходит) - то прирост состоятельных (тут сомневаться не приходится) покупателей в ближайших локациях опережает прирост новых коммерческих площадей по темпам (под коммерцию там только первые этажи, и то не полностью, и есть контроль, кто собственно может их арендовать, если ЖК адекватный, конечно). А потому тут Конг совершенно прав.
Если строят БЦ, то ситуация похожая в плане того, что идет рост офисных площадей, а вот число торговых остается практически тем же, при том, что есть прирост покупателей среднего достатка в этой локации, соответственно, есть нюансы по тем сферам, кто испытает прирост этого спроса.
Если строят ТРЦ, то некоторый прирост покупателей будет за счет того, что они привлекаются ТРЦ и его инфраструктурой в эту локацию, и это может подстегнуть спрос на близлежащую коммерцию по категориям, которые не являются прямыми конкурентами того, что располагается в ТРЦ.

Я хоть не в этом бизнесе, но это просто логические умозаключения. Коммерческая недвига - она разная, разные ее категории могут быть не взаимозаменяемы в принципе, и динамика спроса на них, и соответственно доходность аренды, вполне может быть разнонаправленной.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Если строят ТРЦ, то некоторый прирост покупателей будет за счет того, что они привлекаются ТРЦ и его инфраструктурой в эту локацию, и это может подстегнуть спрос на близлежащую коммерцию по категориям, которые не являются прямыми конкурентами того, что располагается в ТРЦ.

Есть ещё такой прикол, что новый ТРЦ "убивает" старые: например, пока не было конкурентов на северном правобережье Киева, "Караван" на Луговой процветал; с появлением ДримДауна находящийся возле м. Оболонь Метрополис превратился в подобие захудалого универмага.
Появление Гулливера и Оушена торпедировало ДримДаун, куда раньше ездили со всего Киева. И т.д.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:57

  Жека79 написав:треха 110м2-ушла, однуха 51м2-ушла, пентхаус-ушел. Это только то что я слышал. в оп сейчас не очень густо, в основном 2-3 этаж

По озвученному метражу были высокие этажи на выбор, может конечно за несколько недель все поменялось...
fasser
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:14

  Рыба-сом написав:Есть ещё такой прикол, что новый ТРЦ "убивает" старые: например, пока не было конкурентов на северном правобережье Киева, "Караван" на Луговой процветал; с появлением ДримДауна находящийся возле м. Оболонь Метрополис превратился в подобие захудалого универмага.
Появление Гулливера и Оушена торпедировало ДримДаун, куда раньше ездили со всего Киева. И т.д.


а появление оушена как сказалось на окружающей его комм недвиге? тоже убило?
лыба на глазах превращается в городской центр ритейла и развлечений, на ней сейчас строятся сразу три трц кроме оушена и это центр, там метро и рядом несколько десятков тысяч квартир в жк бизнес класса
это кроме традиционных понаехов из спальников, транзитных пассажиров и жителей окружающего совкошлака
а вы мыслите категориями жителя спальника и приводите в пример локальные трц в них же
кстати у меня там и до появления оушена было пару объектов и мне на надо рассказывать шо там и как убило и торпедировало)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:26

  kingkongovets написав:
  Рыба-сом написав:Есть ещё такой прикол, что новый ТРЦ "убивает" старые: например, пока не было конкурентов на северном правобережье Киева, "Караван" на Луговой процветал; с появлением ДримДауна находящийся возле м. Оболонь Метрополис превратился в подобие захудалого универмага.
Появление Гулливера и Оушена торпедировало ДримДаун, куда раньше ездили со всего Киева. И т.д.


а появление оушена как сказалось на окружающей его комм недвиге? тоже убило?
лыба на глазах превращается в городской центр ритейла и развлечений, на ней сейчас строятся сразу три трц кроме оушена и это центр, там метро и рядом несколько десятков тысяч квартир в жк бизнес класса
это кроме традиционных понаехов из спальников, транзитных пассажиров и жителей окружающего совкошлака
а вы мыслите категориями жителя спальника и приводите в пример локальные трц в них
кстати у меня там и до появления оушена было пару объектов и мне на надо рассказывать шо там и как убило и торпедировало)

Да нет, вроде Фейслесс говорил "вообще", и я ответил тоже "вообще". Хотя ДримДаун на момент открытия имел общегородской масштаб, но место, конечно, не супер.
ЗЫ а чего Вы вечно так возбуждаетесь? Я ж вроде без наездов, хамства и навешивания ярлыков?

Upd
Про центральные торговые центры - вроде ж Метроград (или как там это подземелье от Льва Толстого до Бессарабки называется?) сейчас не лучшие времена переживает, нет?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:35

Рыба-сом
про дрим таун и его общегородской масштаб посмешило - убогое, и уепищное строение, хотя чего еще можно было ожидать от старых жадных евреев изуродовавших майдан
прошли те времена, когда люди ездили за покупками на край города в караван
зато даже локальные трц очень взбадривают ритейл вокруг себя
и я абсолютно не возбуждаюсь, меня просто дико веселят тужащиеся выдать шото умное аналитики, не желающие при этом видеть и признавать очевидные вещи :mrgreen:

зы: метроград и глобус - изначально мертворожденные проекты, это вообще не трц
это типа торговыя галереи в переходе с дичайшими ценами на аренду, тем более ни о каких развлечениях там речь не идет
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 04 гру, 2020 15:38, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:38

  hume написав:Такой же как зрадио. Перепроверять будет манагера Юнита. :mrgreen:
От цены -20%


Зображення

Дешевей набирает обороты, смотрю. Это чтобы было откуда падать через 12 месяцев.
Кстати, в апреле в ОП мне предлагали однушки по 1500. Таки разгар карантина был новым дном.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:41

  Рыба-сом написав:[qu". Хотя ДримДаун на момент открытия имел общегородской масштаб, но место, конечно, не супер.
ЗЫ а чего Вы вечно так возбуждаетесь? Я ж вроде без наездов, хамства и навешивания ярлыков?


Дрим таун убили его собственники, которые довели его до уровня троещинского рынка. Почему то из скай молла, находящего в лютом зажопье, не наблюдается такого исхода брендовых магазинов как из дрима. По факту дрим превратился в аналог рынка. Особенно ржал когда начали брать плату за туалеты.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:43

  hume написав:
  kingkongovets написав:
  hume написав:Очень страшно, что выкатит КАН в центре


какой кан? какой центр?
вам же сказали - в центре строительства нет, там можно только офисы перепрофилировать :mrgreen:
кстати салют и ария - это ж тоже сермиля? или салют уже нет?

Сер милю нужно ограничить Д Народов :D
Кстати в Арии с котлована выкатывали 35 кгрн за 10+этаж

После Аурума Геос, как приличный застройщик, скончался.
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