Знаете, в такие моменты мне кажется, что зРадио со своим специфическим стилем общения возможно не так и неправ: во всяком случае, хоть не обидно, что в ответ на вежливое общение на голову выливают ведро помоев
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Знаете, в такие моменты мне кажется, что зРадио со своим специфическим стилем общения возможно не так и неправ: во всяком случае, хоть не обидно, что в ответ на вежливое общение на голову выливают ведро помоев
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Все-таки лояльность жилетелей Оболони к своему району очень бросается в глаза. Непонятно только почему Зрадио Кличко не устраивает - он, можно сказать, вдохнул вторую жизнь в этот начавший приходить в запустение спальный район Киева. Я бы даже сказал, что он сделал для Оболони больше чем все предыдущие мэры вместе взятые (начиная с Омельченко). Какая черная неблагодарность.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:04
airmax78 больше всего для Оболони сделала застройка пустующих пространств возле м. Минская и на Героев Сталинграда. Отсюда возникло такое явление как "Оболонская набережная" и всё с этим связанное.
Что было до этого - вэлкам на Приречную: и берег есть, и залив, и "набережная" какая-то вроде тоже, но...
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:07
Не выделять айтишников среди других людей не получается.
Это самая многочисленная платежеспособная группа клиентов на рынке аренды.
Они задают тренд по стилю и уровню ремонтов.
Без айтишников цены аренды в Киеве сложатся в 2-3 раза
Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Что туда вдохнул Кличко? ТРЦ на Героев Днепра?
Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:17
отдельное спасибо Клычку за ТРЦ над Героев Днепра. Туда же странная хрень, вылезшая прямо на дорогу около пересечения Курбаса с Окружной
"- А у нас теперь все есть!.. Когда папа привез с курорта сифилис, мама кричала, что только этого нам и не хватало..."
и не надо говорить, что не в его компетенции остановить свавилля забудовнегов.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:18
Дрим таун стоит среди советских панелек населенных не самыми богатыми людьми.
Спрос на ассортимент троещенского рынка породил предложение.
Кто то поедет с НЛ в Дрим на шопинг?
ТРЦ Атмосфера почему в филиал троещенского рынка не превращается?))
Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:19
Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на слона (с)
Спасибо, конечно, за теорию, но тут, вроде как, принято жаловаться на то, что ее много, а не мало
Давайте не "если", а что реально строят. Коммерческие помещения стали неотъемлемой частью новых жилых домов, особенно, в центре!
Вон А136 вообще весь маркетинг квартир строит на ко-воркингах, ко-ливингах и коммерции... Не будет никакого дефицита коммерческих площадей в новых ЖК! % нежилых м2 к жилым только увеличивается.
Застройщики умнее Конгов, поймите это. Премию за коммерцию возьмут они при продаже, а не лорды при эксплуатации. На этой козе начала 2000-х "практик" уже не проедет...
PS: ну а ТРЦ - тут даже комментировать нечего. Их уже избыток с учетом ухода сетевого ритейла в онлайн, а после ввода всего начатого - избыток на много лет вперед
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 04 гру, 2020 16:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:21
В СкайМолле закупается Троещина по пути.
И могу Вас расстроить. Там таки тоже пошел мощный спад потока посетителей.
Всего-то сменили Ашан на Новус, и основная масса троещинцев тут же перестала там останавливаться. Да, смотрится относительно прилично, но уже пустовато
Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Обсудили уже, но потерли.
Кассовые аппараты для контроля оборота не вызывают у людей негатива сами по себе, а вызывает все, что с ними связано - учет, программирование всех позиций, входящие документы и т. п. Люди боятся, что под предлогом кассовых свернут ЕН и
а) налоги на малый бизнес увеличатся,
б) начнется беспредел налоговой.
Если бы ввели кассовые по уму, дав гарантию полной сохранности ЕН, народ не митинговал бы. Так что дебылы в Раде сидят, а не на митинги ходят.
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