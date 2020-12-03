Faceless написав:

Если строят ЖК, а не ТРЦ (а именно это и происходит) - то прирост состоятельных (тут сомневаться не приходится) покупателей в ближайших локациях опережает прирост новых коммерческих площадей по темпам (под коммерцию там только первые этажи, и то не полностью, и есть контроль, кто собственно может их арендовать, если ЖК адекватный, конечно). А потому тут Конг совершенно прав.Если строят БЦ, то ситуация похожая в плане того, что идет рост офисных площадей, а вот число торговых остается практически тем же, при том, что есть прирост покупателей среднего достатка в этой локации, соответственно, есть нюансы по тем сферам, кто испытает прирост этого спроса.Если строят ТРЦ, то некоторый прирост покупателей будет за счет того, что они привлекаются ТРЦ и его инфраструктурой в эту локацию, и это может подстегнуть спрос на близлежащую коммерцию по категориям, которые не являются прямыми конкурентами того, что располагается в ТРЦ.Я хоть не в этом бизнесе, но это просто логические умозаключения. Коммерческая недвига - она разная, разные ее категории могут быть не взаимозаменяемы в принципе, и динамика спроса на них, и соответственно доходность аренды, вполне может быть разнонаправленной.