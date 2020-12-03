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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 58005801580258035804>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 31
1. Зросли більш, як на 30%
35%
11
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
16%
5
6. Впали менш ніж на 10%
3%
1
7. Впали на 10 - 20%
6%
2
8. Впали на 20 - 30%
6%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
8
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:и я абсолютно не возбуждаюсь, меня просто дико веселят тужащиеся выдать шото умное аналитики, не желающие при этом видеть и признавать очевидные вещи

Знаете, в такие моменты мне кажется, что зРадио со своим специфическим стилем общения возможно не так и неправ: во всяком случае, хоть не обидно, что в ответ на вежливое общение на голову выливают ведро помоев 8)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Все-таки лояльность жилетелей Оболони к своему району очень бросается в глаза. Непонятно только почему Зрадио Кличко не устраивает - он, можно сказать, вдохнул вторую жизнь в этот начавший приходить в запустение спальный район Киева. Я бы даже сказал, что он сделал для Оболони больше чем все предыдущие мэры вместе взятые (начиная с Омельченко). Какая черная неблагодарность.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:04

airmax78 больше всего для Оболони сделала застройка пустующих пространств возле м. Минская и на Героев Сталинграда. Отсюда возникло такое явление как "Оболонская набережная" и всё с этим связанное.
Что было до этого - вэлкам на Приречную: и берег есть, и залив, и "набережная" какая-то вроде тоже, но...
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:07

  Faceless написав:Не стоит вообще их как-то выделять среди других. Они очень разные, так же как и все люди. "тонкие нюансы проф. деятельности" тоже разительно могут отличатся.
Навешивать ярлыки тут бессмысленно

Не выделять айтишников среди других людей не получается.
Это самая многочисленная платежеспособная группа клиентов на рынке аренды.
Они задают тренд по стилю и уровню ремонтов.
Без айтишников цены аренды в Киеве сложатся в 2-3 раза :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:почему Зрадио Кличко не устраивает - он, можно сказать, вдохнул вторую жизнь в этот начавший приходить в запустение спальный район Киева. Я бы даже сказал, что он сделал для Оболони больше чем все предыдущие мэры вместе взятые (начиная с Омельченко).

Что туда вдохнул Кличко? ТРЦ на Героев Днепра?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:17

  airmax78 написав:.. Кличко не устраивает - он, можно сказать, вдохнул вторую жизнь в этот начавший приходить в запустение спальный район Киева. Я бы даже сказал, что он сделал для Оболони больше чем все предыдущие мэры вместе взятые (начиная с Омельченко). Какая черная неблагодарность.

отдельное спасибо Клычку за ТРЦ над Героев Днепра. Туда же странная хрень, вылезшая прямо на дорогу около пересечения Курбаса с Окружной
"- А у нас теперь все есть!.. Когда папа привез с курорта сифилис, мама кричала, что только этого нам и не хватало..."
и не надо говорить, что не в его компетенции остановить свавилля забудовнегов.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:18

  hume написав:Дрим таун убили его собственники, которые довели его до уровня троещинского рынка.

Дрим таун стоит среди советских панелек населенных не самыми богатыми людьми.
Спрос на ассортимент троещенского рынка породил предложение.
Кто то поедет с НЛ в Дрим на шопинг?

ТРЦ Атмосфера почему в филиал троещенского рынка не превращается?))
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:19

  kingkongovets написав:хотя чего еще можно было ожидать от старых жадных евреев изуродовавших майдан


Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на слона (с)

  Faceless написав:Если строят ЖК, а не ТРЦ (а именно это и происходит) - то прирост состоятельных (тут сомневаться не приходится) покупателей в ближайших локациях опережает прирост новых коммерческих площадей по темпам (под коммерцию там только первые этажи, и то не полностью, и есть контроль, кто собственно может их арендовать, если ЖК адекватный, конечно). А потому тут Конг совершенно прав.
Если строят БЦ, то ситуация похожая в плане того, что идет рост офисных площадей, а вот число торговых остается практически тем же, при том, что есть прирост покупателей среднего достатка в этой локации, соответственно, есть нюансы по тем сферам, кто испытает прирост этого спроса.
Если строят ТРЦ, то некоторый прирост покупателей будет за счет того, что они привлекаются ТРЦ и его инфраструктурой в эту локацию, и это может подстегнуть спрос на близлежащую коммерцию по категориям, которые не являются прямыми конкурентами того, что располагается в ТРЦ.

Я хоть не в этом бизнесе, но это просто логические умозаключения. Коммерческая недвига - она разная, разные ее категории могут быть не взаимозаменяемы в принципе, и динамика спроса на них, и соответственно доходность аренды, вполне может быть разнонаправленной.


Спасибо, конечно, за теорию, но тут, вроде как, принято жаловаться на то, что ее много, а не мало :lol:

Давайте не "если", а что реально строят. Коммерческие помещения стали неотъемлемой частью новых жилых домов, особенно, в центре!

Вон А136 вообще весь маркетинг квартир строит на ко-воркингах, ко-ливингах и коммерции... Не будет никакого дефицита коммерческих площадей в новых ЖК! % нежилых м2 к жилым только увеличивается.

Застройщики умнее Конгов, поймите это. Премию за коммерцию возьмут они при продаже, а не лорды при эксплуатации. На этой козе начала 2000-х "практик" уже не проедет...

PS: ну а ТРЦ - тут даже комментировать нечего. Их уже избыток с учетом ухода сетевого ритейла в онлайн, а после ввода всего начатого - избыток на много лет вперед
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 04 гру, 2020 16:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:21

  hume написав:
  Рыба-сом написав:[qu". Хотя ДримДаун на момент открытия имел общегородской масштаб, но место, конечно, не супер.
ЗЫ а чего Вы вечно так возбуждаетесь? Я ж вроде без наездов, хамства и навешивания ярлыков?


Дрим таун убили его собственники, которые довели его до уровня троещинского рынка. Почему то из скай молла, находящего в лютом зажопье, не наблюдается такого исхода брендовых магазинов как из дрима. По факту дрим превратился в аналог рынка. Особенно ржал когда начали брать плату за туалеты.

В СкайМолле закупается Троещина по пути.
И могу Вас расстроить. Там таки тоже пошел мощный спад потока посетителей.
Всего-то сменили Ашан на Новус, и основная масса троещинцев тут же перестала там останавливаться. Да, смотрится относительно прилично, но уже пустовато
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  stas_rst написав:Вибачте за оффтоп, просто рве від дебiliv. Не тріть, нехай народ бачить "хероїв", через яких їх же батьки отримують мізерні пенсії!

долярчики на марші до ВРУ

Обсудили уже, но потерли.
Кассовые аппараты для контроля оборота не вызывают у людей негатива сами по себе, а вызывает все, что с ними связано - учет, программирование всех позиций, входящие документы и т. п. Люди боятся, что под предлогом кассовых свернут ЕН и
а) налоги на малый бизнес увеличатся,
б) начнется беспредел налоговой.

Если бы ввели кассовые по уму, дав гарантию полной сохранности ЕН, народ не митинговал бы. Так что дебылы в Раде сидят, а не на митинги ходят.
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