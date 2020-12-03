RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5801580258035804>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 31
1. Зросли більш, як на 30%
35%
11
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
16%
5
6. Впали менш ніж на 10%
3%
1
7. Впали на 10 - 20%
6%
2
8. Впали на 20 - 30%
6%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
8
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:26

  antey1969 написав:
...Всего-то сменили Ашан на Новус...

Как по мне жесточайший проеб менеджеров Скаймола.
Видимо Ашан сильно поднял оплату за свое пребывание в этом ТРЦ.
UA
 
Повідомлень: 5197
З нами з: 19.07.08
Подякував: 747 раз.
Подякували: 935 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:А разве где-то звучал призыв лезть в ипотеку после первой смс-ки с ЗП (впрочем, при нормальной постановке процесса это и невозможно)?

Было утверждение (на которое я отвечал), что Штатах ВЕСЬ средний класс живет в ипотеке, что доказывает ее преимущество перед арендой. Я ответил, что не весь, а только большая часть оседлого. Что у каждого инструмента есть особенности и право на жизнь.
Это к тому, что ипотека выгодней человеку, чем аренда. Нет, финансово не выгодней. Сейчас условный Сержик может хоть что-то накопить и купить за свои, а была бы ипотека, без кредитного рабства у него не было бы никаких вариантов приобрести собственное жилье.
Vlad442
 
Повідомлень: 7469
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1495 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:42

  sequence написав:
  airmax78 написав:.. Кличко не устраивает - он, можно сказать, вдохнул вторую жизнь в этот начавший приходить в запустение спальный район Киева. Я бы даже сказал, что он сделал для Оболони больше чем все предыдущие мэры вместе взятые (начиная с Омельченко). Какая черная неблагодарность.

отдельное спасибо Клычку за ТРЦ над Героев Днепра. Туда же странная хрень, вылезшая прямо на дорогу около пересечения Курбаса с Окружной
"- А у нас теперь все есть!.. Когда папа привез с курорта сифилис, мама кричала, что только этого нам и не хватало..."
и не надо говорить, что не в его компетенции остановить свавилля забудовнегов.


а шо вас не устраивает в том трц? прежний гадюшник в том кругу был лучше?
кстати вообще не понимаю рефлексию жителей на трц
базары их почему то не беспокоят, а на трц - прям идиосинкразия
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 04 гру, 2020 16:44, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8021
З нами з: 05.06.16
Подякував: 968 раз.
Подякували: 1451 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:43

  Vlad442 написав:
  Faceless написав:А разве где-то звучал призыв лезть в ипотеку после первой смс-ки с ЗП (впрочем, при нормальной постановке процесса это и невозможно)?

Было утверждение (на которое я отвечал), что Штатах ВЕСЬ средний класс живет в ипотеке, что доказывает ее преимущество перед арендой. Я ответил, что не весь, а только большая часть оседлого. Что у каждого инструмента есть особенности и право на жизнь.
Это к тому, что ипотека выгодней человеку, чем аренда. Нет, финансово не выгодней. Сейчас условный Сержик может хоть что-то накопить и купить за свои, а была бы ипотека, без кредитного рабства у него не было бы никаких вариантов приобрести собственное жилье.


Вот в данном вопросе я с вами солидарен. При этом хочу сделать одну ремарку - рынок недвижимости гробят не дешевые деньги сами по себе, а ипотека как финансовый продукт. И кредитор, и заемщик в ней выступают в роли обезьян с гранатами.

Правильным и полезным для рынка было бы дешевое проектное финансирование жилищного строительства, дополняемое качественной антимонопольной регуляторикой
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8607
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1596 раз.
Подякували: 3586 раз.
 
Профіль
10
5
3
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:46

о, бл - новый перл :mrgreen:
рынок недвиги оказывается гробит ипотека
ска, ну как тут не ржать? :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8021
З нами з: 05.06.16
Подякував: 968 раз.
Подякували: 1451 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:51

  kingkongovets написав:о, бл - новый перл :mrgreen:
рынок недвиги оказывается гробит ипотека
ска, ну как тут не ржать? :mrgreen:


Да, практик, и не только рынок недвиги. Ипотека в 2008-м угробила рынки инвестбанкинга, секьюритизации и страхования рисков. Но, боюсь, это не твоего ума дело. Продолжай "взвинчивать цены на коммерцию в центре" :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8607
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1596 раз.
Подякували: 3586 раз.
 
Профіль
10
5
3
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:55

  kingkongovets написав:..
а шо вас не устраивает в том трц? прежний гадюшник в том кругу был лучше?
кстати вообще не понимаю рефлексию жителей на трц
базары их почему то не беспокоят, а на трц - прям идиосинкразия

Вы же приводили ранее хороший пример с перестройкой Майдана, который просто стоило немного (или много) подшаманить. Туда же и "гадюшники" около ГД и на Курбаса.
Прикол в том, что на Оболони и около ГД конкретно избыток торговых площадей, а это окраина города, далее пустырь - строй что хошь. Ничто не мешало грохнуть ТЦ, например, на месте парковки около базара или далее, в сторону Северной.
Я уже молчу о трещинах на перроне метро - налицо нарушение технологий.
Ну да я оттуда давно свалил - нехай местные возмущаются
sequence
 
Повідомлень: 4231
З нами з: 29.12.15
Подякував: 876 раз.
Подякували: 1094 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:04

3 грудня Фонд гарантування провів черговий "голландський" аукціон з продажу земельної ділянки Родовід Банку на 113,5 га (за адресою м. Київ, вул. Озерна (вул. Богатирська/Північна).

Цільове призначення цієї ділянки - для будівництва та обслуговування житлових будинків та об`єктів соціально-культурного призначення.

Стартова ціна була 518 млн грн. Під час аукціону вона знижувалася до 362,6 млн грн, але покупців не знайшлося.

Цей актив ФГВФО намагається продати з 2018 року. Тоді ціна встановлювалася на рівні 3,7 млрд грн.

http://финбаланс.ком.юа/news/fhvfo-ne- ... 66-mln-hrn
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11547
З нами з: 10.06.11
Подякував: 204 раз.
Подякували: 1141 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:11

  Serg-ik написав:
3 грудня Фонд гарантування провів черговий "голландський" аукціон з продажу земельної ділянки Родовід Банку на 113,5 га (за адресою м. Київ, вул. Озерна (вул. Богатирська/Північна).

Цільове призначення цієї ділянки - для будівництва та обслуговування житлових будинків та об`єктів соціально-культурного призначення.

Стартова ціна була 518 млн грн. Під час аукціону вона знижувалася до 362,6 млн грн, але покупців не знайшлося.

Цей актив ФГВФО намагається продати з 2018 року. Тоді ціна встановлювалася на рівні 3,7 млрд грн.

http://финбаланс.ком.юа/news/fhvfo-ne-zmih-prodati-113-ha-zemli-rodovid-banku-na-oboloni-za-466-mln-hrn

Уже сто раз вопрос обжёвывался: там аккурат посередине участка идёт магистральный газопровод. Какие-то прожектёры рассказывают сказки о том, что-де "а вот его переведём в локальный газопровод низкого давления, и тогда...", но им, видимо, мало веры.
Поэтому, к счастью, застройки там в обозримом будущем не будет. Может когда до ума доведут как зелёную зону (там, в принципе, что нужно - машинам въезд запретить и бомжарни/мусорки возле гаражей убрать).
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1872
З нами з: 29.11.16
Подякував: 1409 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:12

  sequence написав:
  kingkongovets написав:..
а шо вас не устраивает в том трц? прежний гадюшник в том кругу был лучше?
кстати вообще не понимаю рефлексию жителей на трц
базары их почему то не беспокоят, а на трц - прям идиосинкразия

Вы же приводили ранее хороший пример с перестройкой Майдана, который просто стоило немного (или много) подшаманить. Туда же и "гадюшники" около ГД и на Курбаса.
Прикол в том, что на Оболони и около ГД конкретно избыток торговых площадей, а это окраина города, далее пустырь - строй что хошь. Ничто не мешало грохнуть ТЦ, например, на месте парковки около базара или далее, в сторону Северной.
Я уже молчу о трещинах на перроне метро - налицо нарушение технологий.
Ну да я оттуда давно свалил - нехай местные возмущаются


про курбаса не знаю, я там не был, но я про него и не спрашивал
но что все же не так в трц оазис?
я туда специально приезжал посмотреть и никакого криминала не заметил - наоборот стало сухо, чисто и тепло, магазины работают, покупатели есть, рабочие места созданы, налоги платятся - шо ж там все же не так?
кстати и переизбытка торговых площадей я там не заметил, хотя это вообще проблемы хозяев
для арендаторов и покупателей это все равно только во благо
трещины на платформе там оказывается были и до этого и чесно говоря там больше разговоров чем тех трещин, да и никуда они в итоге не пошли
и повторяю - я прекрасно помню тот гадюшник, который был в том кругу раньше, я б еще и тот рынок рядом на*** снес
так откуда этот дикий баттхерт по поводу строек трц? подозреваю шо это просто остатки истерии, которую раздувают активисты-рекетиры, потому шо толком на мой вопрос мне никто никогда так и не ответил
ну и публика, привыкшая в 90е покупать продукты с асфальта и считающая шо покупая их на свежем воздухе они обязательно экономят помрут, но не выйдут из придуманной ими самими зоны комфорта

шо касается метрограда и глобуса - метроград это вообще конченая душегубка, на месте ее должна быть парковка (и я надеюсь шо в конце концов будет) и тут даже говорить не о чем, а суть моих претензий к глобусу заключается в том, шо он изуродовал рулетку и каскад, все можно было сделать гораздо цивилизованнее
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8021
З нами з: 05.06.16
Подякував: 968 раз.
Подякували: 1451 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5801580258035804>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Raymond, Serg-ik і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1957, 1958, 1959
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19580 3281487
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 гру, 2020 09:37
Долярчик
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20262
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 231347
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (21372)
04.12.2020 17:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.