Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:42

sequence написав: airmax78 написав: .. Кличко не устраивает - он, можно сказать, вдохнул вторую жизнь в этот начавший приходить в запустение спальный район Киева. Я бы даже сказал, что он сделал для Оболони больше чем все предыдущие мэры вместе взятые (начиная с Омельченко). Какая черная неблагодарность. .. Кличко не устраивает - он, можно сказать, вдохнул вторую жизнь в этот начавший приходить в запустение спальный район Киева. Я бы даже сказал, что он сделал для Оболони больше чем все предыдущие мэры вместе взятые (начиная с Омельченко). Какая черная неблагодарность.

отдельное спасибо Клычку за ТРЦ над Героев Днепра. Туда же странная хрень, вылезшая прямо на дорогу около пересечения Курбаса с Окружной

"- А у нас теперь все есть!.. Когда папа привез с курорта сифилис, мама кричала, что только этого нам и не хватало..."

и не надо говорить, что не в его компетенции остановить свавилля забудовнегов. отдельное спасибо Клычку за ТРЦ над Героев Днепра. Туда же странная хрень, вылезшая прямо на дорогу около пересечения Курбаса с Окружной"- А у нас теперь все есть!.. Когда папа привез с курорта сифилис, мама кричала, что только этого нам и не хватало..."и не надо говорить, что не в его компетенции остановить свавилля забудовнегов.



а шо вас не устраивает в том трц? прежний гадюшник в том кругу был лучше?

кстати вообще не понимаю рефлексию жителей на трц

базары их почему то не беспокоят, а на трц - прям идиосинкразия а шо вас не устраивает в том трц? прежний гадюшник в том кругу был лучше?кстати вообще не понимаю рефлексию жителей на трцбазары их почему то не беспокоят, а на трц - прям идиосинкразия

Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 04 гру, 2020 16:44, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.