Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:12

sequence написав: kingkongovets написав: ..

а шо вас не устраивает в том трц? прежний гадюшник в том кругу был лучше?

кстати вообще не понимаю рефлексию жителей на трц

базары их почему то не беспокоят, а на трц - прям идиосинкразия ..а шо вас не устраивает в том трц? прежний гадюшник в том кругу был лучше?кстати вообще не понимаю рефлексию жителей на трцбазары их почему то не беспокоят, а на трц - прям идиосинкразия

Вы же приводили ранее хороший пример с перестройкой Майдана, который просто стоило немного (или много) подшаманить. Туда же и "гадюшники" около ГД и на Курбаса.

Прикол в том, что на Оболони и около ГД конкретно избыток торговых площадей, а это окраина города, далее пустырь - строй что хошь. Ничто не мешало грохнуть ТЦ, например, на месте парковки около базара или далее, в сторону Северной.

Я уже молчу о трещинах на перроне метро - налицо нарушение технологий.

Ну да я оттуда давно свалил - нехай местные возмущаются Вы же приводили ранее хороший пример с перестройкой Майдана, который просто стоило немного (или много) подшаманить. Туда же и "гадюшники" около ГД и на Курбаса.Прикол в том, что на Оболони и около ГД конкретно избыток торговых площадей, а это окраина города, далее пустырь - строй что хошь. Ничто не мешало грохнуть ТЦ, например, на месте парковки около базара или далее, в сторону Северной.Я уже молчу о трещинах на перроне метро - налицо нарушение технологий.Ну да я оттуда давно свалил - нехай местные возмущаются

про курбаса не знаю, я там не был, но я про него и не спрашивално что все же не так в трц оазис?я туда специально приезжал посмотреть и никакого криминала не заметил - наоборот стало сухо, чисто и тепло, магазины работают, покупатели есть, рабочие места созданы, налоги платятся - шо ж там все же не так?кстати и переизбытка торговых площадей я там не заметил, хотя это вообще проблемы хозяевдля арендаторов и покупателей это все равно только во благотрещины на платформе там оказывается были и до этого и чесно говоря там больше разговоров чем тех трещин, да и никуда они в итоге не пошлии повторяю - я прекрасно помню тот гадюшник, который был в том кругу раньше, я б еще и тот рынок рядом на*** снестак откуда этот дикий баттхерт по поводу строек трц? подозреваю шо это просто остатки истерии, которую раздувают активисты-рекетиры, потому шо толком на мой вопрос мне никто никогда так и не ответилну и публика, привыкшая в 90е покупать продукты с асфальта и считающая шо покупая их на свежем воздухе они обязательно экономят помрут, но не выйдут из придуманной ими самими зоны комфорташо касается метрограда и глобуса - метроград это вообще конченая душегубка, на месте ее должна быть парковка (и я надеюсь шо в конце концов будет) и тут даже говорить не о чем, а суть моих претензий к глобусу заключается в том, шо он изуродовал рулетку и каскад, все можно было сделать гораздо цивилизованнее