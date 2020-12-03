Как по мне жесточайший проеб менеджеров Скаймола.
Видимо Ашан сильно поднял оплату за свое пребывание в этом ТРЦ.
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:26
Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Было утверждение (на которое я отвечал), что Штатах ВЕСЬ средний класс живет в ипотеке, что доказывает ее преимущество перед арендой. Я ответил, что не весь, а только большая часть оседлого. Что у каждого инструмента есть особенности и право на жизнь.
Это к тому, что ипотека выгодней человеку, чем аренда. Нет, финансово не выгодней. Сейчас условный Сержик может хоть что-то накопить и купить за свои, а была бы ипотека, без кредитного рабства у него не было бы никаких вариантов приобрести собственное жилье.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:42
а шо вас не устраивает в том трц? прежний гадюшник в том кругу был лучше?
кстати вообще не понимаю рефлексию жителей на трц
базары их почему то не беспокоят, а на трц - прям идиосинкразия
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 04 гру, 2020 16:44, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:43
Вот в данном вопросе я с вами солидарен. При этом хочу сделать одну ремарку - рынок недвижимости гробят не дешевые деньги сами по себе, а ипотека как финансовый продукт. И кредитор, и заемщик в ней выступают в роли обезьян с гранатами.
Правильным и полезным для рынка было бы дешевое проектное финансирование жилищного строительства, дополняемое качественной антимонопольной регуляторикой
Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:46
о, бл - новый перл
рынок недвиги оказывается гробит ипотека
ска, ну как тут не ржать?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:51
Да, практик, и не только рынок недвиги. Ипотека в 2008-м угробила рынки инвестбанкинга, секьюритизации и страхования рисков. Но, боюсь, это не твоего ума дело. Продолжай "взвинчивать цены на коммерцию в центре"
Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:55
Вы же приводили ранее хороший пример с перестройкой Майдана, который просто стоило немного (или много) подшаманить. Туда же и "гадюшники" около ГД и на Курбаса.
Прикол в том, что на Оболони и около ГД конкретно избыток торговых площадей, а это окраина города, далее пустырь - строй что хошь. Ничто не мешало грохнуть ТЦ, например, на месте парковки около базара или далее, в сторону Северной.
Я уже молчу о трещинах на перроне метро - налицо нарушение технологий.
Ну да я оттуда давно свалил - нехай местные возмущаются
Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:04
Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:11
Уже сто раз вопрос обжёвывался: там аккурат посередине участка идёт магистральный газопровод. Какие-то прожектёры рассказывают сказки о том, что-де "а вот его переведём в локальный газопровод низкого давления, и тогда...", но им, видимо, мало веры.
Поэтому, к счастью, застройки там в обозримом будущем не будет. Может когда до ума доведут как зелёную зону (там, в принципе, что нужно - машинам въезд запретить и бомжарни/мусорки возле гаражей убрать).
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:12
про курбаса не знаю, я там не был, но я про него и не спрашивал
но что все же не так в трц оазис?
я туда специально приезжал посмотреть и никакого криминала не заметил - наоборот стало сухо, чисто и тепло, магазины работают, покупатели есть, рабочие места созданы, налоги платятся - шо ж там все же не так?
кстати и переизбытка торговых площадей я там не заметил, хотя это вообще проблемы хозяев
для арендаторов и покупателей это все равно только во благо
трещины на платформе там оказывается были и до этого и чесно говоря там больше разговоров чем тех трещин, да и никуда они в итоге не пошли
и повторяю - я прекрасно помню тот гадюшник, который был в том кругу раньше, я б еще и тот рынок рядом на*** снес
так откуда этот дикий баттхерт по поводу строек трц? подозреваю шо это просто остатки истерии, которую раздувают активисты-рекетиры, потому шо толком на мой вопрос мне никто никогда так и не ответил
ну и публика, привыкшая в 90е покупать продукты с асфальта и считающая шо покупая их на свежем воздухе они обязательно экономят помрут, но не выйдут из придуманной ими самими зоны комфорта
шо касается метрограда и глобуса - метроград это вообще конченая душегубка, на месте ее должна быть парковка (и я надеюсь шо в конце концов будет) и тут даже говорить не о чем, а суть моих претензий к глобусу заключается в том, шо он изуродовал рулетку и каскад, все можно было сделать гораздо цивилизованнее
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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