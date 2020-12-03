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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 58025803580458055806>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 32
1. Зросли більш, як на 30%
38%
12
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
16%
5
6. Впали менш ніж на 10%
3%
1
7. Впали на 10 - 20%
6%
2
8. Впали на 20 - 30%
6%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
8
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:16

  Жека79 написав:
  hume написав:СержикуТрехи в Юните па 1800 квадрат со всеми скидками


Всем салют!!! как обстановка?? Все живы-здоровы надеюсь, корона наши ряды не косит??

я чуть выпал из темы, и не могу понять это шутка про 1800 за квадрат трехи в юните или реально?



Таки да. Звонил на прошлой неделе, узнать когда выкатят в продажу высокую секцию пятого дома.
Сказали хз, но есть ведь прекрасные квартиры в низких секциях с видом в стенку по 1800-2000 за метр. :mrgreen:
Востаннє редагувалось drevlyanin в П'ят 04 гру, 2020 17:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:суть моих претензий к глобусу заключается в том, шо он изуродовал рулетку и каскад, все можно было сделать гораздо цивилизованнее
Дело рук Омельченко. И этими руками он Виталика носил на ринге после очередных побед. Яблоко от яблоньки...
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:Уже сто раз вопрос обжёвывался: там аккурат посередине участка идёт магистральный газопровод. ...
Поэтому, к счастью, застройки там в обозримом будущем не будет. Может когда до ума доведут как зелёную зону (там, в принципе, что нужно - машинам въезд запретить и бомжарни/мусорки возле гаражей убрать).

То есть те, кто при наличии газопровода дал участку целевое назначение "Цільове призначення цієї ділянки - для будівництва та обслуговування житлових будинків та об`єктів соціально-культурного призначення"-преступники? или лошары?
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:20

  kingkongovets написав:..
так откуда этот дикий баттхерт по поводу строек трц? ..

мое личное ИМХО состоит в том, что ТРЦ и прочие габаритные и проходные объекты должны быть рядом, но не прямо в/над метро. Меня это бесило в Москве, тут на тебе - давай и в Киеве замутим. Смешение этих толп, особенно на узловых/конечных станциях метро бесит невероятно. Наверное, я просто старею, тяжело стало локтями толкаться :((
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:20

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:суть моих претензий к глобусу заключается в том, шо он изуродовал рулетку и каскад, все можно было сделать гораздо цивилизованнее
Дело рук Омельченко. И этими руками он Виталика носил на ринге после очередных побед. Яблоко от яблоньки...


иногда после подобных ваших высеров я почти уверен шо вы - пожилая тетка 60+ с вязаным ведром на голове
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:23

  sequence написав:
  kingkongovets написав:..
так откуда этот дикий баттхерт по поводу строек трц? ..

мое личное ИМХО состоит в том, что ТРЦ и прочие габаритные и проходные объекты должны быть рядом, но не прямо в/над метро. Меня это бесило в Москве, тут на тебе - давай и в Киеве замутим. Смешение этих толп, особенно на узловых/конечных станциях метро бесит невероятно. Наверное, я просто старею, тяжело стало локтями толкаться :((


то есть кроме вашего имха конкретных предъяв у вас нет?
просто личная неприязнь и все? :mrgreen:
и еще раз спрошу - тот гнойник в кругу был лучше?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:26

  Serg-ik написав:
3 грудня Фонд гарантування провів черговий "голландський" аукціон з продажу земельної ділянки Родовід Банку на 113,5 га (за адресою м. Київ, вул. Озерна (вул. Богатирська/Північна).

Цільове призначення цієї ділянки - для будівництва та обслуговування житлових будинків та об`єктів соціально-культурного призначення.

Стартова ціна була 518 млн грн. Під час аукціону вона знижувалася до 362,6 млн грн, але покупців не знайшлося.

Цей актив ФГВФО намагається продати з 2018 року. Тоді ціна встановлювалася на рівні 3,7 млрд грн.

http://финбаланс.ком.юа/news/fhvfo-ne-zmih-prodati-113-ha-zemli-rodovid-banku-na-oboloni-za-466-mln-hrn

Это при Космосе продали за 1 000 000 000 долларов.
Бубка банк умудрился выдать под это кредит.
Там две нитки магистрального газопровода по дну Днепра проходят.
В ограничениях на участок - перенос за счет застройщика :mrgreen:

Вот участок под строительство нарезанный тоже при Космосе

Зображення
Желтое это участок
Красное теплотрасса
Черное - водопровод
Так же на участке есть заповедные дубы находящиеся под охраной.
Строй нихачу :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:27

  Serg-ik написав:
  Рыба-сом написав:Уже сто раз вопрос обжёвывался: там аккурат посередине участка идёт магистральный газопровод. ...
Поэтому, к счастью, застройки там в обозримом будущем не будет. Может когда до ума доведут как зелёную зону (там, в принципе, что нужно - машинам въезд запретить и бомжарни/мусорки возле гаражей убрать).

То есть те, кто при наличии газопровода дал участку целевое назначение "Цільове призначення цієї ділянки - для будівництва та обслуговування житлових будинків та об`єктів соціально-культурного призначення"-преступники? или лошары?

Ви знаєте в якій країні живете? © 8)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:28

  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:суть моих претензий к глобусу заключается в том, шо он изуродовал рулетку и каскад, все можно было сделать гораздо цивилизованнее
Дело рук Омельченко. И этими руками он Виталика носил на ринге после очередных побед. Яблоко от яблоньки...


иногда после подобных ваших высеров я почти уверен шо вы - пожилая тетка 60+ с вязаным ведром на голове

так и есть. А все эти рассказочки про детей, жену , аренду-правда. Но только про зятя моего
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:28

  kingkongovets написав:..
то есть кроме вашего имха конкретных предъяв у вас нет?
просто личная неприязнь и все? :mrgreen:
и еще раз спрошу - тот гнойник в кругу был лучше?

есть еще наблюдения из Европы, где такого свавилля нэ спостеригав. Там вообще странные люди живут - большие торговые центры выносят за город.
по гнойнику пишу же - не сложно и не дорого было сделать там красивую открытую небазарную площадь, поставить какой-то памятник новым или старым хероям, фонтанчик там.
Нравятся мне открытые пространства, что поделать.
Что бы было где гулять, а не только скупаться. Все меньше/не хватает этого в городе, в частности, на Оболони
sequence
 
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