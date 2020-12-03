Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Рыба-сом написав:Уже сто раз вопрос обжёвывался: там аккурат посередине участка идёт магистральный газопровод. ... Поэтому, к счастью, застройки там в обозримом будущем не будет. Может когда до ума доведут как зелёную зону (там, в принципе, что нужно - машинам въезд запретить и бомжарни/мусорки возле гаражей убрать).
То есть те, кто при наличии газопровода дал участку целевое назначение "Цільове призначення цієї ділянки - для будівництва та обслуговування житлових будинків та об`єктів соціально-культурного призначення"-преступники? или лошары?
kingkongovets написав:.. так откуда этот дикий баттхерт по поводу строек трц? ..
мое личное ИМХО состоит в том, что ТРЦ и прочие габаритные и проходные объекты должны быть рядом, но не прямо в/над метро. Меня это бесило в Москве, тут на тебе - давай и в Киеве замутим. Смешение этих толп, особенно на узловых/конечных станциях метро бесит невероятно. Наверное, я просто старею, тяжело стало локтями толкаться (
kingkongovets написав:.. так откуда этот дикий баттхерт по поводу строек трц? ..
мое личное ИМХО состоит в том, что ТРЦ и прочие габаритные и проходные объекты должны быть рядом, но не прямо в/над метро. Меня это бесило в Москве, тут на тебе - давай и в Киеве замутим. Смешение этих толп, особенно на узловых/конечных станциях метро бесит невероятно. Наверное, я просто старею, тяжело стало локтями толкаться (
то есть кроме вашего имха конкретных предъяв у вас нет? просто личная неприязнь и все? и еще раз спрошу - тот гнойник в кругу был лучше?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Это при Космосе продали за 1 000 000 000 долларов. Бубка банк умудрился выдать под это кредит. Там две нитки магистрального газопровода по дну Днепра проходят. В ограничениях на участок - перенос за счет застройщика
Вот участок под строительство нарезанный тоже при Космосе
Желтое это участок Красное теплотрасса Черное - водопровод Так же на участке есть заповедные дубы находящиеся под охраной. Строй нихачу
Рыба-сом написав:Уже сто раз вопрос обжёвывался: там аккурат посередине участка идёт магистральный газопровод. ... Поэтому, к счастью, застройки там в обозримом будущем не будет. Может когда до ума доведут как зелёную зону (там, в принципе, что нужно - машинам въезд запретить и бомжарни/мусорки возле гаражей убрать).
То есть те, кто при наличии газопровода дал участку целевое назначение "Цільове призначення цієї ділянки - для будівництва та обслуговування житлових будинків та об`єктів соціально-культурного призначення"-преступники? или лошары?
kingkongovets написав:.. то есть кроме вашего имха конкретных предъяв у вас нет? просто личная неприязнь и все? и еще раз спрошу - тот гнойник в кругу был лучше?
есть еще наблюдения из Европы, где такого свавилля нэ спостеригав. Там вообще странные люди живут - большие торговые центры выносят за город. по гнойнику пишу же - не сложно и не дорого было сделать там красивую открытую небазарную площадь, поставить какой-то памятник новым или старым хероям, фонтанчик там. Нравятся мне открытые пространства, что поделать. Что бы было где гулять, а не только скупаться. Все меньше/не хватает этого в городе, в частности, на Оболони