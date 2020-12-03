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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5803580458055806>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 32
1. Зросли більш, як на 30%
38%
12
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
16%
5
6. Впали менш ніж на 10%
3%
1
7. Впали на 10 - 20%
6%
2
8. Впали на 20 - 30%
6%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
8
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:40

  sequence написав:
  kingkongovets написав:..
то есть кроме вашего имха конкретных предъяв у вас нет?
просто личная неприязнь и все? :mrgreen:
и еще раз спрошу - тот гнойник в кругу был лучше?

есть еще наблюдения из Европы, где такого свавилля нэ спостеригав. Там вообще странные люди живут - большие торговые центры выносят за город.
по гнойнику пишу же - не сложно и не дорого было сделать там красивую открытую небазарную площадь, поставить какой-то памятник новым или старым хероям, фонтанчик там.
Нравятся мне открытые пространства, что поделать.
Что бы было где гулять, а не только скупаться. Все меньше/не хватает этого в городе, в частности, на Оболони


так там же рядом открытое пространство, но вместо памятника там такой же гадюшник почему то - ну не нравятся похоже местным памятники)
а трц всяко лучше гадюшника, так и не понял сути ваших к нему претензий, но то таке

зы: ну а по поводу "было бы где гулять" - ну тут вообще оболонцам совесть надо иметь
они кличку ноги должны целовать за то шо им теперь есть где гулять имхо
но нет
и это еще не сделан капремонт гс и парк почайна
а потом сержики удивляются шо в кмда нормальные люди работать не хотят бгг
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Что туда вдохнул Кличко?

Набережная, парк, не?
  zРадио написав:Давайте не "если", а что реально строят. Коммерческие помещения стали неотъемлемой частью новых жилых домов, особенно, в центре!

Вон А136 вообще весь маркетинг квартир строит на ко-воркингах, ко-ливингах и коммерции... Не будет никакого дефицита коммерческих площадей в новых ЖК! % нежилых м2 к жилым только увеличивается.

Видимо, процитировали но дальше и не читали.
Коммерческие площади - это не что-то унифицированное. ЦА арендаторов под коммерческие площади в БЦ, ТРЦ, первые этажи ЖК - разная, иногда кардинально разная.
И если одни в избытки, другие могут быть в дефиците. При этом, с появлением нового ЖК, на сотни новых покупателей (тех кто будет на жилых площадях) добавляется совсем немного коммерческих площадей в них ограниченного использования.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Это к тому, что ипотека выгодней человеку, чем аренда. Нет, финансово не выгодней. Сейчас условный Сержик может хоть что-то накопить и купить за свои, а была бы ипотека, без кредитного рабства у него не было бы никаких вариантов приобрести собственное жилье.

Вот только давайте без штампов и громких но пустых фраз. "Кредитное рабство" ничем не отличается от "рабства арендного" в этом плане. Что-то накопить и купить за свои, живя в аренде при стагнирующей экономике не проще, чем накопить и купить за свои при растущей экономике и наличии ипотеки (падающая экономика, хоть с ипотекой хоть без, особо цены на недвигу не подымет, потому ситуация будет той же, что и без нее). При этом ипотека позволяет начать платить за свое без ритуала "проведи 10 лет в самой эконом аренде, пока не наскирдуешь"
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:59

Наши инсайдеры подтверждают, что в рамках сделки со следствием экс-нардепа Максима Микитася расследуют возможное получение взятки бывшим премьер-министром Владимиром Гройсманом.

В ходе обысков, которые проходили у связанных лиц, были изъяты документы. Проверяется версия, что Гройсман через связанные лица получил скидку при покупке помещений в жилом комплексе "Аристократы". Они находятся в центре Киева на Печерске, их площадь составляет около 2 тысяч квадратных метров, а скидка составила около 75 миллионов гривен. Именно скидка является предметом неправомерной выгоды. Сейчас должна быть проведена экспертиза этого помещения для определения рыночной цены.

https://t.me/LeshchenkoS/1387
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:01

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:
  Faceless написав:А разве где-то звучал призыв лезть в ипотеку после первой смс-ки с ЗП (впрочем, при нормальной постановке процесса это и невозможно)?

Было утверждение (на которое я отвечал), что Штатах ВЕСЬ средний класс живет в ипотеке, что доказывает ее преимущество перед арендой. Я ответил, что не весь, а только большая часть оседлого. Что у каждого инструмента есть особенности и право на жизнь.
Это к тому, что ипотека выгодней человеку, чем аренда. Нет, финансово не выгодней. Сейчас условный Сержик может хоть что-то накопить и купить за свои, а была бы ипотека, без кредитного рабства у него не было бы никаких вариантов приобрести собственное жилье.


Вот в данном вопросе я с вами солидарен. При этом хочу сделать одну ремарку - рынок недвижимости гробят не дешевые деньги сами по себе, а ипотека как финансовый продукт. И кредитор, и заемщик в ней выступают в роли обезьян с гранатами.

Правильным и полезным для рынка было бы дешевое проектное финансирование жилищного строительства, дополняемое качественной антимонопольной регуляторикой

Если посмотреть с еще большей перспективы, то пазл складывается. Банки влезли между покупателем и продавцом со своими деньгами и надули цену, но чьи это деньги? Кто выгодоприобретатель? Олигархи? Нет. Во всем мире это деньги частных ПФ. Таким образом ипотека это инструмент, которые не только снижает неравномерность трат в течении жизни, но и в значительно мере обеспечивает пенсию в старости.
У нас это происходит более естественным и примитивным образом. Сидишь в аренде, копишь на машину, потом копишь на свое жилье, потом покупаешьквартиру, меняешь машину, больше зарабатываешь, но и больше тратишь, потом покупаешь однушечку под аренду, как добавку (или замену) пенсии.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:02

  zРадио написав:Вон А136 вообще весь маркетинг квартир строит на ко-воркингах, ко-ливингах и коммерции... Не будет никакого дефицита коммерческих площадей в новых ЖК! % нежилых м2 к жилым только увеличивается.

Застройщики умнее Конгов, поймите это. Премию за коммерцию возьмут они при продаже, а не лорды при эксплуатации. На этой козе начала 2000-х "практик" уже не проедет...


кстати отличный пример)
вот смотри - напротив а136 здание бывшего ресторана славянский, в котором на первом этаже после смены хозяина появился классический стрит-ритейл - турагенство, зоомагазин, барбершоп, и т д
внимание вопрос:
увеличится, или упадет цена аренды этих помещений после ввода в эксплуатацию а136 и всех его коммерческих помещений в стилобате?
кстати там рядом еще 2 жк сдаются и один сдан тоже с комм помещениями на нижних этажах
жду ответа)
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 04 гру, 2020 18:12, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:07

  Faceless написав:
  Vlad442 написав:Это к тому, что ипотека выгодней человеку, чем аренда. Нет, финансово не выгодней. Сейчас условный Сержик может хоть что-то накопить и купить за свои, а была бы ипотека, без кредитного рабства у него не было бы никаких вариантов приобрести собственное жилье.

Вот только давайте без штампов и громких но пустых фраз. "Кредитное рабство" ничем не отличается от "рабства арендного" в этом плане. Что-то накопить и купить за свои, живя в аренде при стагнирующей экономике не проще, чем накопить и купить за свои при растущей экономике и наличии ипотеки (падающая экономика, хоть с ипотекой хоть без, особо цены на недвигу не подымет, потому ситуация будет той же, что и без нее). При этом ипотека позволяет начать платить за свое без ритуала "проведи 10 лет в самой эконом аренде, пока не наскирдуешь"

Обратите внимание на слово финансово. Я выше написал основное достоинство ипотеки - размазывание доходов в течении жизни. За это удобство приходится платить.
Можно жить в аренде и копить на депо, а потом на старости переехать в небольшой городок возле моря - как один из вариантов.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:07

  Serg-ik написав:То есть те, кто при наличии газопровода дал участку целевое назначение "Цільове призначення цієї ділянки - для будівництва та обслуговування житлових будинків та об`єктів соціально-культурного призначення"-преступники? или лошары?

Я оперативно перезвонил Леониду Михайловичу с вашим вопросом
На 3 минуте 20 сек персонально для вас Serg-ik
https://www.youtube.com/watch?v=JRu7-tB7Wh8
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:11

  sequence написав:
  kingkongovets написав:..
то есть кроме вашего имха конкретных предъяв у вас нет?
просто личная неприязнь и все? :mrgreen:
и еще раз спрошу - тот гнойник в кругу был лучше?

есть еще наблюдения из Европы, где такого свавилля нэ спостеригав. Там вообще странные люди живут - большие торговые центры выносят за город.
по гнойнику пишу же - не сложно и не дорого было сделать там красивую открытую небазарную площадь, поставить какой-то памятник новым или старым хероям, фонтанчик там.
Нравятся мне открытые пространства, что поделать.
Что бы было где гулять, а не только скупаться. Все меньше/не хватает этого в городе, в частности, на Оболони

Когда-то читал разбор истории вокруг этого Оазиса: там цимес в том, что круг и переходы много лет были в аренде у той конторы, которая потом ТРЦ и возвела. Все те годы они гадюшник терпели и поощряли (о да, там же несознательные оболонцы бесплатно торгуют :lol: ), а потом по хитрожопой схеме начали двигать тему через фб (которую подхватили некоторые горожане со стокгольмским синдромом), что-де "лучше ТРЦ чем мусорка".
То есть идеальная схема: доводишь площадь, сквер, переход, историческое здание до состояния "бомжарня", а потом под соусом "ну хоть порядок наведут" строишь ТРЦ или свечечку. :mrgreen:
ЗЫ кстати, про бомжарни и помойки: стихийная торговля там до сих пор благополучно процветает, просто уже возле выходов из Оазиса.
Почему не разгоняют? Видимо вот просто "нема повноважень". :twisted:
Востаннє редагувалось Рыба-сом в П'ят 04 гру, 2020 18:27, всього редагувалось 1 раз.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:19

  zРадио написав:Наши инсайдеры подтверждают, что в рамках сделки со следствием экс-нардепа Максима Микитася расследуют возможное получение взятки бывшим премьер-министром Владимиром Гройсманом.

В ходе обысков, которые проходили у связанных лиц, были изъяты документы. Проверяется версия, что Гройсман через связанные лица получил скидку при покупке помещений в жилом комплексе "Аристократы". Они находятся в центре Киева на Печерске, их площадь составляет около 2 тысяч квадратных метров, а скидка составила около 75 миллионов гривен. Именно скидка является предметом неправомерной выгоды. Сейчас должна быть проведена экспертиза этого помещения для определения рыночной цены.

https://t.me/LeshchenkoS/1387


вчера ехал по житомирской трассе и видел такой бил-борд:

"Перевiрений"
НАЗК: порушень у Гройсмана не виявлено
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