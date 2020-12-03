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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:28
По поводу дискуссии, выгодна ли коммерция в центре?
С одной стороны выгодна, так как всегда будет приносить деньги, но нас же не интересует это само по себе? Полностью вопрос звучит так, выгодней ли она, чем другие варианты? Например коммерция на ПОХе или под наливайку в центре спальника из хрущевок. Тут нет однозначного ответа. В новых ЖК первые-вторые этажи отданы под коммерцию, конкуренция будет очень большая. Цена покупки высокая, а сможет ли много заплатить арендатор, достаточно будет там людей, которые там будут тратить деньги, при том, что торговля уже ушла в онлайн? Заранее неизвестно. Любая инвестиция всегда риск.
Возле меня строился ЖК. Несколько домов. Коммерции от застройщика нет. Люди перевели в нежилой то, что выходит на местную красную линию - там где идет поток людей, там сразу открылась аптека, а потом, внезапно, осмд сделало огороженную территорию и этот поток оказался за забором. Теперь ходить в этот угол даже жильцам дома неудобно. Постояло пустое, открылись нонейм курсы иностранных языков. Не думаю, что много платят.
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Vlad442
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:33
Рыба-сом написав:
Когда-то читал разбор истории вокруг этого Оазиса: там цимес в том, что круг и переходы много лет были в аренде у той конторы, которая потом ТРЦ и возвела. Все те годы они гадюшник терпели и поощряли (о да, там же несознательные оболонцы бесплатно торгуют
), а потом по хитрожопой схеме начали двигать тему через фб (которую подхватили некоторые горожане со стокгольмским синдромом), что-де "лучше ТРЦ чем мусорка".
То есть идеальная схема: доводишь площадь, сквер, переход, историческое здание до состояния "бомжарня", а потом под соусом "ну хоть порядок наведут" строишь ТРЦ или свечечку.
ЗЫ кстати, про бомжарни и помойки: стихийная торговля там до сих пор благополучно процветает, просто уже возле выходов из Оазиса.
Почему не разгоняют? Видимо вот просто "нема повноважень".
так я так и не понял - на бомжарню и помойку возле метро всем пох, никто там сквер с памятником делать не собирается, зато по поводу трц у всех изжога, а у тех кто говорит о нелогичности претензий противников трц - стокгольмский синдром?)
самому не смешно?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:36
Serg-ik написав: airmax78 написав:
почему Зрадио Кличко не устраивает - он, можно сказать, вдохнул вторую жизнь в этот начавший приходить в запустение спальный район Киева. Я бы даже сказал, что он сделал для Оболони больше чем все предыдущие мэры вместе взятые (начиная с Омельченко).
Что туда вдохнул Кличко? ТРЦ на Героев Днепра?
Еще раз вам повторю, что земля с доками под этот трц была выделена до Кличка, но то такэ.
Кличко сделал на Оболони один из лучших парков Киева, если не лучший. До этого там был шашлычный гадюшник. Судя по количеству гуляющих там людей - парк всем зашёл. Но кличко мyдак конечно.
На всей Оболони набережная это единственное светлое пятно. Еще бы рынок на Минской сменить на что-то похожее на Оболонь Резиденс и получилась бы образцовая площадь.
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hume
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