Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:28

По поводу дискуссии, выгодна ли коммерция в центре?

С одной стороны выгодна, так как всегда будет приносить деньги, но нас же не интересует это само по себе? Полностью вопрос звучит так, выгодней ли она, чем другие варианты? Например коммерция на ПОХе или под наливайку в центре спальника из хрущевок. Тут нет однозначного ответа. В новых ЖК первые-вторые этажи отданы под коммерцию, конкуренция будет очень большая. Цена покупки высокая, а сможет ли много заплатить арендатор, достаточно будет там людей, которые там будут тратить деньги, при том, что торговля уже ушла в онлайн? Заранее неизвестно. Любая инвестиция всегда риск.



Возле меня строился ЖК. Несколько домов. Коммерции от застройщика нет. Люди перевели в нежилой то, что выходит на местную красную линию - там где идет поток людей, там сразу открылась аптека, а потом, внезапно, осмд сделало огороженную территорию и этот поток оказался за забором. Теперь ходить в этот угол даже жильцам дома неудобно. Постояло пустое, открылись нонейм курсы иностранных языков. Не думаю, что много платят.