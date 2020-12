Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:33

Рыба-сом написав: Когда-то читал разбор истории вокруг этого Оазиса: там цимес в том, что круг и переходы много лет были в аренде у той конторы, которая потом ТРЦ и возвела. Все те годы они гадюшник терпели и поощряли (о да, там же несознательные оболонцы бесплатно торгуют ), а потом по хитрожопой схеме начали двигать тему через фб (которую подхватили некоторые горожане со стокгольмским синдромом), что-де "лучше ТРЦ чем мусорка".

То есть идеальная схема: доводишь площадь, сквер, переход, историческое здание до состояния "бомжарня", а потом под соусом "ну хоть порядок наведут" строишь ТРЦ или свечечку.

ЗЫ кстати, про бомжарни и помойки: стихийная торговля там до сих пор благополучно процветает, просто уже возле выходов из Оазиса.

так я так и не понял - на бомжарню и помойку возле метро всем пох, никто там сквер с памятником делать не собирается, зато по поводу трц у всех изжога, а у тех кто говорит о нелогичности претензий противников трц - стокгольмский синдром?)

