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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5804580558065807

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 32
1. Зросли більш, як на 30%
38%
12
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
16%
5
6. Впали менш ніж на 10%
3%
1
7. Впали на 10 - 20%
6%
2
8. Впали на 20 - 30%
6%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
8
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:53

  kingkongovets написав:вопрос в другом, но вы упорно не хотите на него отвечать - чем именно вам так мешает трц и почему никогда не было ни единого писка по поводу гадюшника в кругу и нет возмущений по поводу рынка рядом с трц?
можете ответить по сути, без отсылок типа "а вот в цивилизованных странах", или "ну там переизбыток торговых мест"?
вроде ж корректно спросил? без хамства?


Да-да возмущения по поводу рынка перерастут в очередной жк, возмущений как раз и ждут.
Минскую застроить, как на оболони, нафиг людям пространства.
Что там у нас еще. Аквариум все стройка не начинается, тоже протестанты должны притихнуть, тогда и влупим три стекляшки со стилобатом, это ведь так вписывается в архитектуру города.
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:59

  zРадио написав:Наши инсайдеры подтверждают, что в рамках сделки со следствием экс-нардепа Максима Микитася расследуют возможное получение взятки бывшим премьер-министром Владимиром Гройсманом.

В ходе обысков, которые проходили у связанных лиц, были изъяты документы. Проверяется версия, что Гройсман через связанные лица получил скидку при покупке помещений в жилом комплексе "Аристократы". Они находятся в центре Киева на Печерске, их площадь составляет около 2 тысяч квадратных метров, а скидка составила около 75 миллионов гривен. Именно скидка является предметом неправомерной выгоды. Сейчас должна быть проведена экспертиза этого помещения для определения рыночной цены.

https://t.me/LeshchenkoS/1387


Там рядом еще "По данным Цензор.Нет, также даны показания по ряду других лиц из бывшей и нынешней власти, по которым детективы ведут работу."
Много знает товарищ, посмеемся еще не раз, надеюсь :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:04

  vano80 написав:[

Да-да возмущения по поводу рынка перерастут в очередной жк, возмущений как раз и ждут.
Минскую застроить, как на оболони, нафиг людям пространства.
Что там у нас еще. Аквариум все стройка не начинается, тоже протестанты должны притихнуть, тогда и влупим три стекляшки со стилобатом, это ведь так вписывается в архитектуру города.

То есть вам нравилось как раньше было на минской? Помойка с диснейлендом вокруг дома быта, в который стремно было зайти. Или нагромождение из мафов там где сейчас смарт плаза?
А возле метро оболонь все играли в квест "найди вход в метро".
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:07

  Рыба-сом написав:Отвечаю: до постройки ТРЦ была надежда, что когда-то там наведут порядок (это, кстати, было бы не особо затратно - лавки поставить и клумбы вернуть) и будет что-то близкое к оригинальному проекту без семак, колбасы в переходе и наливаек на кругу.
"Не было ни единого писка" - это не так. Для интереса можете полистать фб тему Оболонского района: там постоянно встаёт вопрос "почему рынок ГД стоит полупустой, а вокруг метро (сейчас - вокруг Оазиса) во всю процветает стихийка?"
Как Вы понимаете, это даже не придомовая территория, поэтому сказать "вам Кличко/райадминистрация в лифт наградила" не получается. Полиция, муніципальна варта - почему они не разгонят гадюшник? Или это нужно Захара с нацкорпусом звать?


и опять не понял - у вас украли мечту о лавочках и клумбах? разве теплый, чистый и комфортный трц - это не "навели порядок"?
кстати это ведь там не кличко изначально тот круг загадил, а именно местные жители задолго до него и всех все устраивало
и снова я конкретного ответа чем вам так мешает тот несчастный оазис не услышал
хотя я и понимаю, шо ответа нет, а есть лишь ваша рефлексия и необъяснимая ненависть к кличко
ну ок, вопросов больше не имею
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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