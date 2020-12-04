Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:вопрос в другом, но вы упорно не хотите на него отвечать - чем именно вам так мешает трц и почему никогда не было ни единого писка по поводу гадюшника в кругу и нет возмущений по поводу рынка рядом с трц? можете ответить по сути, без отсылок типа "а вот в цивилизованных странах", или "ну там переизбыток торговых мест"? вроде ж корректно спросил? без хамства?
Да-да возмущения по поводу рынка перерастут в очередной жк, возмущений как раз и ждут. Минскую застроить, как на оболони, нафиг людям пространства. Что там у нас еще. Аквариум все стройка не начинается, тоже протестанты должны притихнуть, тогда и влупим три стекляшки со стилобатом, это ведь так вписывается в архитектуру города.
zРадио написав:Наши инсайдеры подтверждают, что в рамках сделки со следствием экс-нардепа Максима Микитася расследуют возможное получение взятки бывшим премьер-министром Владимиром Гройсманом.
В ходе обысков, которые проходили у связанных лиц, были изъяты документы. Проверяется версия, что Гройсман через связанные лица получил скидку при покупке помещений в жилом комплексе "Аристократы". Они находятся в центре Киева на Печерске, их площадь составляет около 2 тысяч квадратных метров, а скидка составила около 75 миллионов гривен. Именно скидка является предметом неправомерной выгоды. Сейчас должна быть проведена экспертиза этого помещения для определения рыночной цены.
Да-да возмущения по поводу рынка перерастут в очередной жк, возмущений как раз и ждут. Минскую застроить, как на оболони, нафиг людям пространства. Что там у нас еще. Аквариум все стройка не начинается, тоже протестанты должны притихнуть, тогда и влупим три стекляшки со стилобатом, это ведь так вписывается в архитектуру города.
То есть вам нравилось как раньше было на минской? Помойка с диснейлендом вокруг дома быта, в который стремно было зайти. Или нагромождение из мафов там где сейчас смарт плаза? А возле метро оболонь все играли в квест "найди вход в метро".
Рыба-сом написав:Отвечаю: до постройки ТРЦ была надежда, что когда-то там наведут порядок (это, кстати, было бы не особо затратно - лавки поставить и клумбы вернуть) и будет что-то близкое к оригинальному проекту без семак, колбасы в переходе и наливаек на кругу. "Не было ни единого писка" - это не так. Для интереса можете полистать фб тему Оболонского района: там постоянно встаёт вопрос "почему рынок ГД стоит полупустой, а вокруг метро (сейчас - вокруг Оазиса) во всю процветает стихийка?" Как Вы понимаете, это даже не придомовая территория, поэтому сказать "вам Кличко/райадминистрация в лифт наградила" не получается. Полиция, муніципальна варта - почему они не разгонят гадюшник? Или это нужно Захара с нацкорпусом звать?
и опять не понял - у вас украли мечту о лавочках и клумбах? разве теплый, чистый и комфортный трц - это не "навели порядок"? кстати это ведь там не кличко изначально тот круг загадил, а именно местные жители задолго до него и всех все устраивало и снова я конкретного ответа чем вам так мешает тот несчастный оазис не услышал хотя я и понимаю, шо ответа нет, а есть лишь ваша рефлексия и необъяснимая ненависть к кличко ну ок, вопросов больше не имею
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.