Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:вопрос в другом, но вы упорно не хотите на него отвечать - чем именно вам так мешает трц и почему никогда не было ни единого писка по поводу гадюшника в кругу и нет возмущений по поводу рынка рядом с трц? можете ответить по сути, без отсылок типа "а вот в цивилизованных странах", или "ну там переизбыток торговых мест"? вроде ж корректно спросил? без хамства?
Отвечаю: до постройки ТРЦ была надежда, что когда-то там наведут порядок (это, кстати, было бы не особо затратно - лавки поставить и клумбы вернуть) и будет что-то близкое к оригинальному проекту без семак, колбасы в переходе и наливаек на кругу. "Не было ни единого писка" - это не так. Для интереса можете полистать фб тему Оболонского района: там постоянно встаёт вопрос "почему рынок ГД стоит полупустой, а вокруг метро (сейчас - вокруг Оазиса) во всю процветает стихийка?" Как Вы понимаете, это даже не придомовая территория, поэтому сказать "вам Кличко/райадминистрация в лифт наградила" не получается. Полиция, муніципальна варта - почему они не разгонят гадюшник? Или это нужно Захара с нацкорпусом звать?
kingkongovets написав:вопрос в другом, но вы упорно не хотите на него отвечать - чем именно вам так мешает трц и почему никогда не было ни единого писка по поводу гадюшника в кругу и нет возмущений по поводу рынка рядом с трц? можете ответить по сути, без отсылок типа "а вот в цивилизованных странах", или "ну там переизбыток торговых мест"? вроде ж корректно спросил? без хамства?
Да-да возмущения по поводу рынка перерастут в очередной жк, возмущений как раз и ждут. Минскую застроить, как на оболони, нафиг людям пространства. Что там у нас еще. Аквариум все стройка не начинается, тоже протестанты должны притихнуть, тогда и влупим три стекляшки со стилобатом, это ведь так вписывается в архитектуру города.
zРадио написав:Наши инсайдеры подтверждают, что в рамках сделки со следствием экс-нардепа Максима Микитася расследуют возможное получение взятки бывшим премьер-министром Владимиром Гройсманом.
В ходе обысков, которые проходили у связанных лиц, были изъяты документы. Проверяется версия, что Гройсман через связанные лица получил скидку при покупке помещений в жилом комплексе "Аристократы". Они находятся в центре Киева на Печерске, их площадь составляет около 2 тысяч квадратных метров, а скидка составила около 75 миллионов гривен. Именно скидка является предметом неправомерной выгоды. Сейчас должна быть проведена экспертиза этого помещения для определения рыночной цены.
Да-да возмущения по поводу рынка перерастут в очередной жк, возмущений как раз и ждут. Минскую застроить, как на оболони, нафиг людям пространства. Что там у нас еще. Аквариум все стройка не начинается, тоже протестанты должны притихнуть, тогда и влупим три стекляшки со стилобатом, это ведь так вписывается в архитектуру города.
То есть вам нравилось как раньше было на минской? Помойка с диснейлендом вокруг дома быта, в который стремно было зайти. Или нагромождение из мафов там где сейчас смарт плаза? А возле метро оболонь все играли в квест "найди вход в метро".
Рыба-сом написав:Отвечаю: до постройки ТРЦ была надежда, что когда-то там наведут порядок (это, кстати, было бы не особо затратно - лавки поставить и клумбы вернуть) и будет что-то близкое к оригинальному проекту без семак, колбасы в переходе и наливаек на кругу. "Не было ни единого писка" - это не так. Для интереса можете полистать фб тему Оболонского района: там постоянно встаёт вопрос "почему рынок ГД стоит полупустой, а вокруг метро (сейчас - вокруг Оазиса) во всю процветает стихийка?" Как Вы понимаете, это даже не придомовая территория, поэтому сказать "вам Кличко/райадминистрация в лифт наградила" не получается. Полиция, муніципальна варта - почему они не разгонят гадюшник? Или это нужно Захара с нацкорпусом звать?
и опять не понял - у вас украли мечту о лавочках и клумбах? разве теплый, чистый и комфортный трц - это не "навели порядок"? кстати это ведь там не кличко изначально тот круг загадил, а именно местные жители задолго до него и всех все устраивало и снова я конкретного ответа чем вам так мешает тот несчастный оазис не услышал хотя я и понимаю, шо ответа нет, а есть лишь ваша рефлексия и необъяснимая ненависть к кличко ну ок, вопросов больше не имею
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:кстати отличный пример) вот смотри - напротив а136 здание бывшего ресторана славянский, в котором на первом этаже после смены хозяина появился классический стрит-ритейл - турагенство, зоомагазин, барбершоп, и т д внимание вопрос: увеличится, или упадет цена аренды этих помещений после ввода в эксплуатацию а136 и всех его коммерческих помещений в стилобате? кстати там рядом еще 2 жк сдаются и один сдан тоже с комм помещениями на нижних этажах жду ответа)
Дык это ты ответь, если говоришь, что один ЖК уже сдан! Взлетели цены коммерции, или еле держатся, чтобы не обвалиться? Барбершоп открылся, а ритейл-шоп закрылся... Публика с деньгами - не значит куш для лордов. Отделение Ощадбанка бабушкам на Милютенко нужнее, чем тетенькам на Антоновича, поскольку первые коммуналку оплачивают в тесных очередях, а последние - двумя кликами на своих айфонах.
Не помню, как на Антоновича, а Малевича там рядом вся в стрит-ритейле с маленькими арендодателями, которые либо сильно торгуются, либо съезжают. И пандемия здесь лишь катализатор. Основная причина - им нечего предложить клиентам, они попросту не вписываются в новую цифровую экономику.
А сколько там вокруг еще помещений под офисы на невысоких этажах, вакантность которых будет расти еще сильнее? И каждый сданый дом только пополняет нежилой фонд, а не уменьшает его...
Та даже у ресторанов уже приоритет - это. Сколько у них кухня занимает от арендуемых им площадей - 20% хотя бы будет, или нет?
Подытоживая, для взлета цен в условиях оттока арендаторов дефицит предложения должен превышать размер этого оттока. Фактически же, все наоборот, и по центру это будет бить больнее всего, поскольку коммерческий сегмент там самый большой по городу и в абсолюте, и в доле к жилому...
Да-да возмущения по поводу рынка перерастут в очередной жк, возмущений как раз и ждут. Минскую застроить, как на оболони, нафиг людям пространства. Что там у нас еще. Аквариум все стройка не начинается, тоже протестанты должны притихнуть, тогда и влупим три стекляшки со стилобатом, это ведь так вписывается в архитектуру города.
То есть вам нравилось как раньше было на минской? Помойка с диснейлендом вокруг дома быта, в который стремно было зайти. Или нагромождение из мафов там где сейчас смарт плаза? А возле метро оболонь все играли в квест "найди вход в метро".
Ну вот ты серьезно сейчас? То есть нет других решений кроме застройки? На минской, на оболони, на героев нельзя было сделать общественное пространство? Что бы пацаны на скейтах, лавочки и остальная хрень? Ты вот сейчас прямо пишешь - кроме как зафигачить -надцать этажей власти ничего не могут и не умеют? Так? Там было хоть какое то понятие, открытое пространство у станций метро, расходящиеся потоки, а что получилось? Некуда денег девать? Привести в порядок оболонские дворы с плиткой 80 года - некогда? Ну да, вот акция при поддержке лучшего мэра - во дворе 44 дома "капитальная замена асфальта". Поменяли дорожку вдоль дома. При этом строят пятиэтажный мини тц прямо напротив окон.