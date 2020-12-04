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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 580458055806580758085809>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 35
1. Зросли більш, як на 30%
37%
13
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
17%
6
6. Впали менш ніж на 10%
6%
2
7. Впали на 10 - 20%
6%
2
8. Впали на 20 - 30%
6%
2
9. Впали більш, як на 30%
23%
8
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:вопрос в другом, но вы упорно не хотите на него отвечать - чем именно вам так мешает трц и почему никогда не было ни единого писка по поводу гадюшника в кругу и нет возмущений по поводу рынка рядом с трц?
можете ответить по сути, без отсылок типа "а вот в цивилизованных странах", или "ну там переизбыток торговых мест"?
вроде ж корректно спросил? без хамства?

Отвечаю: до постройки ТРЦ была надежда, что когда-то там наведут порядок (это, кстати, было бы не особо затратно - лавки поставить и клумбы вернуть) и будет что-то близкое к оригинальному проекту без семак, колбасы в переходе и наливаек на кругу.
"Не было ни единого писка" - это не так. Для интереса можете полистать фб тему Оболонского района: там постоянно встаёт вопрос "почему рынок ГД стоит полупустой, а вокруг метро (сейчас - вокруг Оазиса) во всю процветает стихийка?"
Как Вы понимаете, это даже не придомовая территория, поэтому сказать "вам Кличко/райадминистрация в лифт наградила" не получается. Полиция, муніципальна варта - почему они не разгонят гадюшник? Или это нужно Захара с нацкорпусом звать?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:41

Кстати, куда пропал главный борец с шаромыгами сиськососателями Захар?

Или не смог пережить пост девальвационной реальности цен в районе "Троещинских липок")
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:53

  kingkongovets написав:вопрос в другом, но вы упорно не хотите на него отвечать - чем именно вам так мешает трц и почему никогда не было ни единого писка по поводу гадюшника в кругу и нет возмущений по поводу рынка рядом с трц?
можете ответить по сути, без отсылок типа "а вот в цивилизованных странах", или "ну там переизбыток торговых мест"?
вроде ж корректно спросил? без хамства?


Да-да возмущения по поводу рынка перерастут в очередной жк, возмущений как раз и ждут.
Минскую застроить, как на оболони, нафиг людям пространства.
Что там у нас еще. Аквариум все стройка не начинается, тоже протестанты должны притихнуть, тогда и влупим три стекляшки со стилобатом, это ведь так вписывается в архитектуру города.
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:59

  zРадио написав:Наши инсайдеры подтверждают, что в рамках сделки со следствием экс-нардепа Максима Микитася расследуют возможное получение взятки бывшим премьер-министром Владимиром Гройсманом.

В ходе обысков, которые проходили у связанных лиц, были изъяты документы. Проверяется версия, что Гройсман через связанные лица получил скидку при покупке помещений в жилом комплексе "Аристократы". Они находятся в центре Киева на Печерске, их площадь составляет около 2 тысяч квадратных метров, а скидка составила около 75 миллионов гривен. Именно скидка является предметом неправомерной выгоды. Сейчас должна быть проведена экспертиза этого помещения для определения рыночной цены.

https://t.me/LeshchenkoS/1387


Там рядом еще "По данным Цензор.Нет, также даны показания по ряду других лиц из бывшей и нынешней власти, по которым детективы ведут работу."
Много знает товарищ, посмеемся еще не раз, надеюсь :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:04

  vano80 написав:[

Да-да возмущения по поводу рынка перерастут в очередной жк, возмущений как раз и ждут.
Минскую застроить, как на оболони, нафиг людям пространства.
Что там у нас еще. Аквариум все стройка не начинается, тоже протестанты должны притихнуть, тогда и влупим три стекляшки со стилобатом, это ведь так вписывается в архитектуру города.

То есть вам нравилось как раньше было на минской? Помойка с диснейлендом вокруг дома быта, в который стремно было зайти. Или нагромождение из мафов там где сейчас смарт плаза?
А возле метро оболонь все играли в квест "найди вход в метро".
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:07

  Рыба-сом написав:Отвечаю: до постройки ТРЦ была надежда, что когда-то там наведут порядок (это, кстати, было бы не особо затратно - лавки поставить и клумбы вернуть) и будет что-то близкое к оригинальному проекту без семак, колбасы в переходе и наливаек на кругу.
"Не было ни единого писка" - это не так. Для интереса можете полистать фб тему Оболонского района: там постоянно встаёт вопрос "почему рынок ГД стоит полупустой, а вокруг метро (сейчас - вокруг Оазиса) во всю процветает стихийка?"
Как Вы понимаете, это даже не придомовая территория, поэтому сказать "вам Кличко/райадминистрация в лифт наградила" не получается. Полиция, муніципальна варта - почему они не разгонят гадюшник? Или это нужно Захара с нацкорпусом звать?


и опять не понял - у вас украли мечту о лавочках и клумбах? разве теплый, чистый и комфортный трц - это не "навели порядок"?
кстати это ведь там не кличко изначально тот круг загадил, а именно местные жители задолго до него и всех все устраивало
и снова я конкретного ответа чем вам так мешает тот несчастный оазис не услышал
хотя я и понимаю, шо ответа нет, а есть лишь ваша рефлексия и необъяснимая ненависть к кличко
ну ок, вопросов больше не имею
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:39

  kingkongovets написав:кстати отличный пример)
вот смотри - напротив а136 здание бывшего ресторана славянский, в котором на первом этаже после смены хозяина появился классический стрит-ритейл - турагенство, зоомагазин, барбершоп, и т д
внимание вопрос:
увеличится, или упадет цена аренды этих помещений после ввода в эксплуатацию а136 и всех его коммерческих помещений в стилобате?
кстати там рядом еще 2 жк сдаются и один сдан тоже с комм помещениями на нижних этажах
жду ответа)


Дык это ты ответь, если говоришь, что один ЖК уже сдан! Взлетели цены коммерции, или еле держатся, чтобы не обвалиться? :lol: Барбершоп открылся, а ритейл-шоп закрылся... Публика с деньгами - не значит куш для лордов. Отделение Ощадбанка бабушкам на Милютенко нужнее, чем тетенькам на Антоновича, поскольку первые коммуналку оплачивают в тесных очередях, а последние - двумя кликами на своих айфонах.

Не помню, как на Антоновича, а Малевича там рядом вся в стрит-ритейле с маленькими арендодателями, которые либо сильно торгуются, либо съезжают. И пандемия здесь лишь катализатор. Основная причина - им нечего предложить клиентам, они попросту не вписываются в новую цифровую экономику.

А сколько там вокруг еще помещений под офисы на невысоких этажах, вакантность которых будет расти еще сильнее? И каждый сданый дом только пополняет нежилой фонд, а не уменьшает его...

Та даже у ресторанов уже приоритет - это. Сколько у них кухня занимает от арендуемых им площадей - 20% хотя бы будет, или нет?

Подытоживая, для взлета цен в условиях оттока арендаторов дефицит предложения должен превышать размер этого оттока. Фактически же, все наоборот, и по центру это будет бить больнее всего, поскольку коммерческий сегмент там самый большой по городу и в абсолюте, и в доле к жилому...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:42

zРадио
не забалтывай вопрос
так какую динамику на цены аренды коммерции напротив а136 прогнозируешь?
коротко и по сути
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 04 гру, 2020 20:44, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:43

  kingkongovets написав:zРадио
не забалтывай вопрос
так какую динамику на цены аренды коммерции напротив а136 прогнозируешь?
коротко и по делу


Когда сдача дома для начала ответь? И я ничего не забалтываю. Просто ляпать, как ты, не привык
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:45

  hume написав:
  vano80 написав:[

Да-да возмущения по поводу рынка перерастут в очередной жк, возмущений как раз и ждут.
Минскую застроить, как на оболони, нафиг людям пространства.
Что там у нас еще. Аквариум все стройка не начинается, тоже протестанты должны притихнуть, тогда и влупим три стекляшки со стилобатом, это ведь так вписывается в архитектуру города.

То есть вам нравилось как раньше было на минской? Помойка с диснейлендом вокруг дома быта, в который стремно было зайти. Или нагромождение из мафов там где сейчас смарт плаза?
А возле метро оболонь все играли в квест "найди вход в метро".


Ну вот ты серьезно сейчас? То есть нет других решений кроме застройки? На минской, на оболони, на героев нельзя было сделать общественное пространство? Что бы пацаны на скейтах, лавочки и остальная хрень?
Ты вот сейчас прямо пишешь - кроме как зафигачить -надцать этажей власти ничего не могут и не умеют? Так?
Там было хоть какое то понятие, открытое пространство у станций метро, расходящиеся потоки, а что получилось?
Некуда денег девать? Привести в порядок оболонские дворы с плиткой 80 года - некогда? Ну да, вот акция при поддержке лучшего мэра - во дворе 44 дома "капитальная замена асфальта". Поменяли дорожку вдоль дома. При этом строят пятиэтажный мини тц прямо напротив окон.
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