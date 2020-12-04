Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:01

kingkongovets написав: и опять не понял - у вас украли мечту о лавочках и клумбах? разве теплый, чистый и комфортный трц - это не "навели порядок"?

кстати это ведь там не кличко изначально тот круг загадил, а именно местные жители задолго до него и всех все устраивало

и снова я конкретного ответа чем вам так мешает тот несчастный оазис не услышал

хотя я и понимаю, шо ответа нет, а есть лишь ваша рефлексия и необъяснимая ненависть к кличко

ну ок, вопросов больше не имею и опять не понял - у вас украли мечту о лавочках и клумбах? разве теплый, чистый и комфортный трц - это не "навели порядок"?кстати это ведь там не кличко изначально тот круг загадил, а именно местные жители задолго до него и всех все устраивалои снова я конкретного ответа чем вам так мешает тот несчастный оазис не услышалхотя я и понимаю, шо ответа нет, а есть лишь ваша рефлексия и необъяснимая ненависть к кличкону ок, вопросов больше не имею

Смотрите, на простом примере: в 1990-е нынешний парк Наталка представлял собой дикие прерии. Отвандаленные и частично замусоренные. По продвигаемой Вами логике ("хоть порядок будет") можно было без сожаления отдать его под застройку. Было ли бы это в перспективе лучше?Можно, к примеру, руины гостинного двора отдать под проект времён Януковича или вообще снести, заменив стекляшкой - ведь лучше будет чем забор с ободранными стенами?Как уже сказал, по моему мнению площадь-круг была бы лучше чем бетонный зиккурат. Да, это субъективное мнение, но это не надуманный повод "абы обгадить Кличко".К Кличко у меня какой-то "ненависти" нет. Есть конкретные претензии по конкретным вопросам. Притом, даже не к нему самому, а вообще системе киевской власти, Кличко - это просто её символ.Заметьте, нет "фе" по поводу домов возле м.Оболонь (ОболоньСкай и на Малиновского), нет вопросов даже к ОР (хоть дом быта никому и не мешал и ада как на ГД там не было).Значительная часть этих "вопросов" не требует даже обширных капитальных вложений. Понятно, почему в Киеве нет мега-строительства метро "по станции в год" и ещё не достроили Подольско-Воскресенский мост. Непонятно, почему, например, по городу куча стихийной торговли, киосков - для ликвидации этого нужен кредит от ЕБРР или что?