Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:46

zРадио написав: kingkongovets написав: zРадио

не забалтывай вопрос

так какую динамику на цены аренды коммерции напротив а136 прогнозируешь?

так какую динамику на цены аренды коммерции напротив а136 прогнозируешь?

коротко и по делу



Когда сдача дома для начала ответь? И я ничего не забалтываю. Просто ляпать, как ты, не привык



ты на вопрос вопросом не отвечай, вся инфа в инете, порой сам - у нищих слуг нет

так какая динамика будет на цены аренды коммерции напротив а136 после сдачи жк вокруг?

упадет изза переизбытка предложения, или может вдруг подрастет?

так какая динамика будет на цены аренды коммерции напротив а136 после сдачи жк вокруг?

упадет изза переизбытка предложения, или может вдруг подрастет?

и фильтруй базар по поводу ляпания языком - пока ляпаешь и обсираешься именно ты

