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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:46
zРадио написав: kingkongovets написав:zРадио
не забалтывай вопрос
так какую динамику на цены аренды коммерции напротив а136 прогнозируешь?
коротко и по делу
Когда сдача дома для начала ответь? И я ничего не забалтываю. Просто ляпать, как ты, не привык
ты на вопрос вопросом не отвечай, вся инфа в инете, порой сам - у нищих слуг нет
так какая динамика будет на цены аренды коммерции напротив а136 после сдачи жк вокруг?
упадет изза переизбытка предложения, или может вдруг подрастет?
и фильтруй базар по поводу ляпания языком - пока ляпаешь и обсираешься именно ты
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:59
kingkongovets написав:
ты на вопрос вопросом не отвечай, вся инфа в инете, порой сам - у нищих слуг нет
так какая динамика будет на цены аренды коммерции напротив а136 после сдачи жк вокруг?
упадет изза переизбытка предложения, или может вдруг подрастет?
и фильтруй базар по поводу ляпания языком - пока ляпаешь и обсираешься именно ты
Извини, блатной из 90-х, я мурчать не имею, так что мою лексику можешь просто игнорировать - под тебя не смогу ее подстроить, даже если бы хотел. А по сути, если сдадут в 2022-м, как обещают, средняя долларовая цена м2 по существующим на сегодня коммерческим помещениям в радиусе 500 метров от дома, будет ниже сегодняшней вслед за всем КРН. Где-то с 2023-2024-го начнет расти, опять же, вслед за всем КРН
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:01
kingkongovets написав:
и опять не понял - у вас украли мечту о лавочках и клумбах? разве теплый, чистый и комфортный трц - это не "навели порядок"?
кстати это ведь там не кличко изначально тот круг загадил, а именно местные жители задолго до него и всех все устраивало
и снова я конкретного ответа чем вам так мешает тот несчастный оазис не услышал
хотя я и понимаю, шо ответа нет, а есть лишь ваша рефлексия и необъяснимая ненависть к кличко
ну ок, вопросов больше не имею
Смотрите, на простом примере: в 1990-е нынешний парк Наталка представлял собой дикие прерии. Отвандаленные и частично замусоренные. По продвигаемой Вами логике ("хоть порядок будет") можно было без сожаления отдать его под застройку. Было ли бы это в перспективе лучше?
Можно, к примеру, руины гостинного двора отдать под проект времён Януковича или вообще снести, заменив стекляшкой - ведь лучше будет чем забор с ободранными стенами?
Как уже сказал, по моему мнению площадь-круг была бы лучше чем бетонный зиккурат. Да, это субъективное мнение, но это не надуманный повод "абы обгадить Кличко".
К Кличко у меня какой-то "ненависти" нет. Есть конкретные претензии по конкретным вопросам. Притом, даже не к нему самому, а вообще системе киевской власти, Кличко - это просто её символ.
Заметьте, нет "фе" по поводу домов возле м.Оболонь (ОболоньСкай и на Малиновского), нет вопросов даже к ОР (хоть дом быта никому и не мешал и ада как на ГД там не было).
Значительная часть этих "вопросов" не требует даже обширных капитальных вложений. Понятно, почему в Киеве нет мега-строительства метро "по станции в год" и ещё не достроили Подольско-Воскресенский мост. Непонятно, почему, например, по городу куча стихийной торговли, киосков - для ликвидации этого нужен кредит от ЕБРР или что?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:10
zРадио написав:
Извини, блатной из 90-х, я мурчать не имею, так что мою лексику можешь просто игнорировать - под тебя не смогу ее подстроить, даже если бы хотел. А по сути, если сдадут в 2022-м, как обещают, средняя долларовая цена м2 по существующим на сегодня коммерческим помещениям в радиусе 500 метров от дома, будет ниже сегодняшней вслед за всем КРН. Где-то с 2023-2024-го начнет расти, опять же, вслед за всем КРН
если, вслед за, круть-верть
да пофиг когда именно его сдадут, я тебе повторяю вопрос - повлияет ли сдача а136, владимирского и жк от меркса (в них всех первые 2-3 этажа - коммерция) на цены аренды помещений в бывшем здании ресторана славянский и в какую сторону?
а чего ты так вдруг заюлил?
ты же тут разорялся шо драйверов роста нет и появление новых площадей приведет лишь к их переизбытку - шо изменилось?
вопрос ясен, или еще сильнее разжевать?
да/нет и если изменится то куда?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:12
UA написав: Vlad442 написав: UA написав:
Когда узнал тонкие нюансы их проф. деятельности вопросы отпали.
Не томите. Нестабильность доходов? Высокая вероятность переездов?
Стеклянный потолок при работе в Украине.
Если коротко - даже Краков лучше Киева.
Потолок есть везде. А при текущей средней ЗП в стране и ИТ, уровень жизни среднего ИТ-специалиста в Украине выше, нежели за рубежом. Многие возвращаются, кто поехал. Вплоть до "Не тянут жить там по деньгам".
Не гребите всех под одну гребенку - в ИТ люди ооочень разные. С разными ЗП (разброс тысячами уе измеряется), целями, желаниями, потребностями.
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:16
vano80 написав: hume написав: vano80 написав:
[
Да-да возмущения по поводу рынка перерастут в очередной жк, возмущений как раз и ждут.
Минскую застроить, как на оболони, нафиг людям пространства.
Что там у нас еще. Аквариум все стройка не начинается, тоже протестанты должны притихнуть, тогда и влупим три стекляшки со стилобатом, это ведь так вписывается в архитектуру города.
То есть вам нравилось как раньше было на минской? Помойка с диснейлендом вокруг дома быта, в который стремно было зайти. Или нагромождение из мафов там где сейчас смарт плаза?
А возле метро оболонь все играли в квест "найди вход в метро".
Ну вот ты серьезно сейчас? То есть нет других решений кроме застройки? На минской, на оболони, на героев нельзя было сделать общественное пространство? Что бы пацаны на скейтах, лавочки и остальная хрень?
Ты вот сейчас прямо пишешь - кроме как зафигачить -надцать этажей власти ничего не могут и не умеют? Так?
Там было хоть какое то понятие, открытое пространство у станций метро, расходящиеся потоки, а что получилось?
Некуда денег девать? Привести в порядок оболонские дворы с плиткой 80 года - некогда? Ну да, вот акция при поддержке лучшего мэра - во дворе 44 дома "капитальная замена асфальта". Поменяли дорожку вдоль дома. При этом строят пятиэтажный мини тц прямо напротив окон.
Мені теж не подобається, що за рахунок бюджету ремонтують двори на Оболоні. Власність зобов’язує, тому сорян - ремонтувати за свої.
Знесли будинок побуту і тепер супер площа на мінській. Ще б базар знесли...
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:19
kingkongovets написав: Рыба-сом написав:
Отвечаю: до постройки ТРЦ была надежда, что когда-то там наведут порядок (это, кстати, было бы не особо затратно - лавки поставить и клумбы вернуть) и будет что-то близкое к оригинальному проекту без семак, колбасы в переходе и наливаек на кругу.
"Не было ни единого писка" - это не так. Для интереса можете полистать фб тему Оболонского района: там постоянно встаёт вопрос "почему рынок ГД стоит полупустой, а вокруг метро (сейчас - вокруг Оазиса) во всю процветает стихийка?"
Как Вы понимаете, это даже не придомовая территория, поэтому сказать "вам Кличко/райадминистрация в лифт наградила" не получается. Полиция, муніципальна варта - почему они не разгонят гадюшник? Или это нужно Захара с нацкорпусом звать?
и опять не понял - у вас украли мечту о лавочках и клумбах? разве теплый, чистый и комфортный трц - это не "навели порядок"?
кстати это ведь там не кличко изначально тот круг загадил, а именно местные жители задолго до него и всех все устраивало
и снова я конкретного ответа чем вам так мешает тот несчастный оазис не услышал
хотя я и понимаю, шо ответа нет, а есть лишь ваша рефлексия и необъяснимая ненависть к кличко
ну ок, вопросов больше не имею
Чем больше человек делает - тем больше к нему ненависти. Это логично. Всем не угодишь. Вот к Черновецкому у народа никакой ненависти. Пилил себе землю тихо со своей молодой командой, них не делал и всем все ОК. Вон чего только комменты под этими его бредовыми видосами стоят.
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:23
kingkongovets написав:
если, вслед за, круть-верть
да пофиг когда именно его сдадут, я тебе повторяю вопрос - повлияет ли сдача а136, владимирского и жк от меркса (в них всех первые 2-3 этажа - коммерция) на цены аренды помещений в бывшем здании ресторана славянский и в какую сторону?
а чего ты так вдруг заюлил?
ты же тут разорялся шо драйверов роста нет и появление новых площадей приведет лишь к их переизбытку - шо изменилось?
вопрос ясен, или еще сильнее разжевать?
да/нет и если изменится то куда?
Ты уже так засрал ветку, что мне в личку советуют поставить на тебя блок!
Отвечаю самый последний раз в рамках твоего "тумблерного" мышления да-нет - НЕТ, сдача А136 и других современных домов/ЖК/МФК НЕ будет создавать дефицит коммерческих площадей, поскольку в них же будет сдаваться оптимальное их количество к новым жилым фондам, дополняемое отдельно-стоящими коммерческими помещениями, существующими и новыми, которые тоже строят не с кондачка, а оценивая локальный потенциал.
На этом исполняю поступившие просьбы и применяю первый игнор за 2.5 года на форуме. Развлекайся сам с собой!
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:28
vano80 написав:
Ну вот ты серьезно сейчас? То есть нет других решений кроме застройки? На минской, на оболони, на героев нельзя было сделать общественное пространство? Что бы пацаны на скейтах, лавочки и остальная хрень?
Ты вот сейчас прямо пишешь - кроме как зафигачить -надцать этажей власти ничего не могут и не умеют? Так?
Там было хоть какое то понятие, открытое пространство у станций метро, расходящиеся потоки, а что получилось?
Некуда денег девать? Привести в порядок оболонские дворы с плиткой 80 года - некогда? Ну да, вот акция при поддержке лучшего мэра - во дворе 44 дома "капитальная замена асфальта". Поменяли дорожку вдоль дома. При этом строят пятиэтажный мини тц прямо напротив окон.
А вот если бы. ... это не к данной ситуации. Можно и гиперлуп жахнуть, но увы.... уз наше все
Я сравниваю как было и как есть. А не то, что можно было бы...
Я был местным жителем когда там был Диснейленд с уточками, сейчас это образцовое пространство.
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:34
airmax78 написав:
Чем больше человек делает - тем больше к нему ненависти. Это логично. Всем не угодишь. Вот к Черновецкому у народа никакой ненависти. Пилил себе землю тихо со своей молодой командой, них не делал и всем все ОК. Вон чего только комменты под этими его бредовыми видосами стоят.
Да-да, Вы всё правильно поняли, в теме раскрыта секта фанатов Черновецкого. Его неоднократно тут хвалили и приводили в пример нынешней власти.
ЗЫ а чего Вы сами зраду разводите и преЗЕдента хаите? А он ведь старается, дороги строит... Неблагодарные людишки
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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