Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:34

zРадио

может самозаблокируетесь на ветке?

ну хоть до момента исполнения ваших "прогнозов"

реально, вас очень "много" а информации по теме 0,000001%



кстати, как там с ЛУНом, разобрались?

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