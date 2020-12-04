zРадио
может самозаблокируетесь на ветке?
ну хоть до момента исполнения ваших "прогнозов"
реально, вас очень "много" а информации по теме 0,000001%
кстати, как там с ЛУНом, разобрались?
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:34
zРадио
может самозаблокируетесь на ветке?
ну хоть до момента исполнения ваших "прогнозов"
реально, вас очень "много" а информации по теме 0,000001%
кстати, как там с ЛУНом, разобрались?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
хм... в медовом-2 выкинули в продажу однушки... раскупили за 2 дня я не успел купить
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:37
Кстати по поводу луна.. В телеге юнита народ жалуется, что цены луна почему то не совпадают с реальными ценами в оп. Странно как то...
Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:38
Рыба-сом
что ж там у вас в чехии подгорает то?
зачем разводите тут срач???
медленно шевеля губами прочитайте название ветки
какая информация по ТЕМЕ ВЕТКИ содержится в ваших сегодняшних многочисленных постах?
ИМХО 0,00
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:39
Его не хвалят и не ругают. У народа к нему нейтраоьное отношение. Парки с мостами стекляными не строил, никого не раздражал. Уверен, баллотируйся он на этих выборах, %%10-15 долпайопав за него бы точно проголосовали.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Шото локдаун оттянули на след год. Видимо этот еще поживем Интересно, хоть кто то что то покупает сейчас?
Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:40
в медовом - 2 однухи за 2 дня раскупили
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:45
пусть пишут в личку зрадисту, он разрулит
кстати альтернативно одаренные "эксперты" никак не могут понять что ни ЛУН ни ОЛХ не ПРОДАЮТ КВАРТИРЫ, это просто площадки) уникумы бл...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:47
А сэйлзы и рылы все продолжают морочить головы простачков, мечтающим о бетоне. Тем временем, платежеспособного спроса уже даже на ширпотреб не хватает...
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:50
zРадио
так а чё там с ЛУНа то по ценам ответили?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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