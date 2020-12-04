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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5806580758085809>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 35
1. Зросли більш, як на 30%
37%
13
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
17%
6
6. Впали менш ніж на 10%
6%
2
7. Впали на 10 - 20%
6%
2
8. Впали на 20 - 30%
6%
2
9. Впали більш, як на 30%
23%
8
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:34

zРадио
может самозаблокируетесь на ветке?
ну хоть до момента исполнения ваших "прогнозов"
реально, вас очень "много" а информации по теме 0,000001%

кстати, как там с ЛУНом, разобрались?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

хм... в медовом-2 выкинули в продажу однушки... раскупили за 2 дня я не успел купить
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:37

Кстати по поводу луна.. В телеге юнита народ жалуется, что цены луна почему то не совпадают с реальными ценами в оп. Странно как то...
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:38

Рыба-сом
что ж там у вас в чехии подгорает то?
зачем разводите тут срач???

медленно шевеля губами прочитайте название ветки
какая информация по ТЕМЕ ВЕТКИ содержится в ваших сегодняшних многочисленных постах?
ИМХО 0,00
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:39

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Чем больше человек делает - тем больше к нему ненависти. Это логично. Всем не угодишь. Вот к Черновецкому у народа никакой ненависти. Пилил себе землю тихо со своей молодой командой, них не делал и всем все ОК. Вон чего только комменты под этими его бредовыми видосами стоят.

Да-да, Вы всё правильно поняли, в теме раскрыта секта фанатов Черновецкого. Его неоднократно тут хвалили и приводили в пример нынешней власти.

Его не хвалят и не ругают. У народа к нему нейтраоьное отношение. Парки с мостами стекляными не строил, никого не раздражал. Уверен, баллотируйся он на этих выборах, %%10-15 долпайопав за него бы точно проголосовали.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Шото локдаун оттянули на след год. Видимо этот еще поживем :) Интересно, хоть кто то что то покупает сейчас?
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:40

  prosecutor написав:Шото локдаун оттянули на след год. Видимо этот еще поживем :) Интересно, хоть кто то что то покупает сейчас?

в медовом - 2 однухи за 2 дня раскупили
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:45

  hume написав:Кстати по поводу луна.. В телеге юнита народ жалуется, что цены луна почему то не совпадают с реальными ценами в оп. Странно как то...

пусть пишут в личку зрадисту, он разрулит :mrgreen:

кстати альтернативно одаренные "эксперты" никак не могут понять что ни ЛУН ни ОЛХ не ПРОДАЮТ КВАРТИРЫ, это просто площадки) уникумы бл...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:47

А сэйлзы и рылы все продолжают морочить головы простачков, мечтающим о бетоне. Тем временем, платежеспособного спроса уже даже на ширпотреб не хватает...


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zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:50

zРадио
так а чё там с ЛУНа то по ценам ответили?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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