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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
крузера 200 распродают с дисконтом потому что летом выходят 300-е
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Смотрю на Левобережку для проживания (20 мин пешком до метро в обе стороны вдоль Днепра):
вроде и инфраструктура, и 4 станции до Крещатика, и парки/зелено (набережная на Русановке и строящийся парк возле Экспоцентра), и река, и людей умеренно (для меня важно отсутствие больших скоплений в зоне проживания, и люди вроде цивильные, и машин немного, и если в сторону русановки, то 2 моста на правый берег (может и подольско-воскресенский когда-то построят).
Из негатива: Мосты, наверное, сложно переехать? Застройка за Экспоцентром людей нагонит?
Что скажете за район? Есть какие-то подводные камни?
Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:07
Да вы шооо? А может это и к лучшему? Зашел ради прикола на их ветку на Домике, а там в основном такие комментарии:
"уважаемый Киевгорстрой! Не обманывайте потенциальных и действующих инвесторов, 2 года минимум задержка. А инвесторам- вложите деньги и посмотрите!
По жк Медовый Вы обещали подать документы в ГАСИ до 30.11.2020 а теперь ОП говорит про март 2021…Должны были заселиться в декабре 2019 года, новый перенос сроков -лето 2021год. Так, что будущие инвесторы 100 раз подумайте, готовы ли вы ждать 4 года?"
Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я ж не депутат
І все ж таки - навіть не варто розглядати останній і передостанній поверх?(не видові)[/quote]Лично я люблю предпоследний. И над головой жилой этаж, а значит нет гемора с крышей и вид самый классный
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Как в тему.
Пишу с предпоследнего этажа, дому 5лет, надо мной живёт чувак-собачник, ну точнее его маман собак разводит где-то, а этот их периодически к себе забирал из каких-то собачницких соображений.
Лай,вой,скуление.
Ну эту проблему удалось побороть, объяснил культурно, что на квартиру и ремонт потрачены большие средства и годы жизни и если будут мешать жить своими собаками, то выделены будут еще средства, уже для борьбы с мешающими.
1,5 года тишина.
Тут относительно недавно, он с какой-то тёлкой связался, та живёт у него, все бы ничего, но они по несколько раз в день начали заунывно хором петь типа : "Ааааааууууууумммммммммммммммммм" раз по 12 подряд. Сектанты что-ли?
При этом ещё одни деятели в пентхаузе (громкое название так как отлдельного лифта у них нет))), но не знаю как по другому назвать 2х уровневую хату на 400+ метров) уже 2 года делают ремонт.
Сначала разделили его на 2 квартиры, сделали дорогой ремонт с перепланировкой, резкой перекрытий и т.д. Потом походу продали эти квартиры. В одну из квартир, с уже готовым ремонтом,которая тоже над моей, как назло, пришли хозяева, и сказали: все ху..я, будем переделывать, начнём с потолка. Со строителями пришлось познакомиться, так как тоже шумели невовремя, от них узнал.
Ремонт продолжается.
Карантин продолжается.
Ещё сверху наискосок живёт пара психопатов, они орут так друг на друга, что слышно через коридор перекрытие и стену.
До карантина и работы надому я эти проблемы вообще не замечал.
А детство прошло в 9и этажной панельке-чешке на 9м этаже.
Да, папа заморочился не раз с крышей, зато тишина и соседей всего 4 квартиры на этаже.
Вспоминаю и тепло на душе.
Вывод для себя сделал: в следующий раз только последний этаж!
А лучше чтобы он же и первый))[/quote]У меня есть квартира на последнем этаже, так вот шум от нижних и соседних квартир вообще не радует... Зато техническое состояние крыши висит на мне
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Сетевая гигиена: не переходить на личности
Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я раз снимал посуточно последний этаж хрущевки. Просто обалдел как она сильно нагрелась днём и как моментально стало холодно вечером. В такой же хрущевке на среднем этаже этого нет
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Сетевая гигиена: не переходить на личности
Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:39
Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:43
Выехать через мост быстрее чем из большинства спальников. Странный перексток с вызволителей и развязка возле метро "левобережная" создаёт некую подушку для лево бережного масива. Единстыенный минус это один путь выезда с района, подольско воскресенский мост несомненный плюс для района. Пытаются облагородить прибрежную территорию + вместе с новыми домами тянут набережную. Опять же мyдак мэр виноват. Даже зону здоровья переделал. Приятные квартиры с видом на Днепр, но уже дорого.
Зрадио сказал, что осталось 12 месяцев и возьмём дешевле. Будем ждать. Пора захватывать левобережку
Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Известный американский экономист, лауреат Нобелевской премии П. Самуэльсон писал: «Экономист не может предвидеть будущее с точностью, но если даже почти может предсказывать, то все что угодно, только не цены» (с)
Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:02
Уже только ленивый не знает, что перед черной пятницей многие цены завышают, а потом делают скидку. в итоге "по скидке" часто дороже, чем без нее.
Только не очень понятно, при чем тут КРЖН к продажам ширпотреба в черную пятницу
Вы любую сову на глобус КРЖН натянуть пытаетесь?
Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не знаю про конкретный кейс, но предположу.
Если в некоторой локации есть коммерция, появление нескольких домов с коммерческими первыми этажами приведет сначала к росту цены аренды. В дополнение к прошлому спросу добавился новый и это позволяет создать самодостаточный кластер - 1 аптеку, 1 пивнуху, 1 салон красоты, 1 стоматологию и 1 отделение Приватбанка. У них будут не низкие цены, зато все рядом с домом. По мере развития района цены будут падать, потому что второй салон красоты заберет часть выручки у первого, а конкуренция снизит цены. 10-ый салон будет вообще не рентабелен - весь поток разойдется по первым 9-и, поэтому он проиграет и съедет. В бизнесе доход распределяется неравномерно. У одних очередь и по записи за неделю, другие без дела сидят. Вот это 10-ое свободное помещение и будет бугименом, который не даст арендодателям даже в более проходных локациях взвинчивать цены.
Застройщики, чтобы себя не обидеть, всунут коммерцию по максимуму, и это МОЖЕТ создать профицит предложения.
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