Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:будет ниже сегодняшней вслед за всем КРН. Где-то с 2023-2024-го начнет расти, опять же, вслед за всем КРН
Известный американский экономист, лауреат Нобелевской премии П. Самуэльсон писал: «Экономист не может предвидеть будущее с точностью, но если даже почти может предсказывать, то все что угодно, только не цены» (с)
Ой, Влад, раз уж вы начали умничать - не потрудитесь привести ссылку на оригинал? Я знаю лишь одну его статью об экономических прогнозах. И там этого нет! Зато есть лютый стеб с гадающих на кофейной гуще не-экономистов вроде вас
When I say that as an economist I am not very good at making economic forecasts, that sounds like modesty. But actually, it represents the height of arrogance. For I know that bad as we economists are, we are better than anything else in heaven and earth at forecasting aggregate business trends - better than gypsy tea-leaf readers, Wall Street soothsayers and chartist technicians, hunch-playing heads of mail order chains, or all-powerful heads of state
PS: может и говорил нечто схожее на приведенный вами перевод - я не знаю, не попадалось, но всего знать нельзя. Тем не менее, цитата оригинала как нельзя лучше поясняет его понимание вопроса - экономисты лучше кого-либо другого прогнозируют тренды, но и они могут ошибаться
kingkongovets написав:кстати отличный пример) вот смотри - напротив а136 здание бывшего ресторана славянский, в котором на первом этаже после смены хозяина появился классический стрит-ритейл - турагенство, зоомагазин, барбершоп, и т д внимание вопрос: увеличится, или упадет цена аренды этих помещений после ввода в эксплуатацию а136 и всех его коммерческих помещений в стилобате? кстати там рядом еще 2 жк сдаются и один сдан тоже с комм помещениями на нижних этажах жду ответа)
Дык это ты ответь, если говоришь, что один ЖК уже сдан! Взлетели цены коммерции, или еле держатся, чтобы не обвалиться? Барбершоп открылся, а ритейл-шоп закрылся... Публика с деньгами - не значит куш для лордов. Отделение Ощадбанка бабушкам на Милютенко нужнее, чем тетенькам на Антоновича, поскольку первые коммуналку оплачивают в тесных очередях, а последние - двумя кликами на своих айфонах.
Не помню, как на Антоновича, а Малевича там рядом вся в стрит-ритейле с маленькими арендодателями, которые либо сильно торгуются, либо съезжают. И пандемия здесь лишь катализатор. Основная причина - им нечего предложить клиентам, они попросту не вписываются в новую цифровую экономику.
А сколько там вокруг еще помещений под офисы на невысоких этажах, вакантность которых будет расти еще сильнее? И каждый сданый дом только пополняет нежилой фонд, а не уменьшает его...
Та даже у ресторанов уже приоритет - это. Сколько у них кухня занимает от арендуемых им площадей - 20% хотя бы будет, или нет?
Подытоживая, для взлета цен в условиях оттока арендаторов дефицит предложения должен превышать размер этого оттока. Фактически же, все наоборот, и по центру это будет бить больнее всего, поскольку коммерческий сегмент там самый большой по городу и в абсолюте, и в доле к жилому...
Зрадио, в большинстве постов согласен с вами, но.... по роду деятельности есть бизнес на петропавл борщаговке. Там коммерция (1й этаж, другие не смотрю) в новых жк с марта рванула с 30т до 40ка за метр.... Я немного ох...ел. И выбора толкового нет. Один шлак. Выметают хорошее сразу и оптом. Хз.
Bober написав:Смотрю на Левобережку для проживания (20 мин пешком до метро в обе стороны вдоль Днепра): вроде и инфраструктура, и 4 станции до Крещатика, и парки/зелено (набережная на Русановке и строящийся парк возле Экспоцентра), и река, и людей умеренно (для меня важно отсутствие больших скоплений в зоне проживания, и люди вроде цивильные, и машин немного, и если в сторону русановки, то 2 моста на правый берег (может и подольско-воскресенский когда-то построят). Из негатива: Мосты, наверное, сложно переехать? Застройка за Экспоцентром людей нагонит? Что скажете за район? Есть какие-то подводные камни?
Потрать немного времени проведи эксперимент. В нужное тебе время (не зря же про метро упомянул?) попытайся сесть в вагон. Потом прикинь, что вирус когда нить закончится, а людей в вагоне увеличится. Потом, если есть авто, попробуй выехать куда тебе надо в нужное время. Оцени стояки на броварском и на патона. Ничего сложного
asin написав:Зрадио, в большинстве постов согласен с вами, но.... по роду деятельности есть бизнес на петропавл борщаговке. Там коммерция (1й этаж, другие не смотрю) в новых жк с марта рванула с 30т до 40ка за метр.... Я немного ох...ел. И выбора толкового нет. Один шлак. Выметают хорошее сразу и оптом. Хз.
щас зрадио вам скажет шо это брехня, бо драйверов роста нема, а в новых жк должен быть переизбыток коммерции, бо застройщики ж умнее конгов и настроили ее с запасом но это канешна сарказм, а если серьезно - скока там щас заряжают за метр коммерции на 1ом этаже? я аренду имею в виду
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