Vlad442 написав: zРадио написав: будет ниже сегодняшней вслед за всем КРН. Где-то с 2023-2024-го начнет расти, опять же, вслед за всем КРН будет ниже сегодняшней вслед за всем КРН. Где-то с 2023-2024-го начнет расти, опять же, вслед за всем КРН

Ой, Влад, раз уж вы начали умничать - не потрудитесь привести ссылку на оригинал? Я знаю лишь одну его статью об экономических прогнозах. И там этого нет! Зато есть лютый стеб с гадающих на кофейной гуще не-экономистов вроде васWhen I say that as an economist I am not very good at making economic forecasts, that sounds like modesty. But actually, it represents the height of arrogance. For I know that bad as we economists are, we are better than anything else in heaven and earth at forecasting aggregate business trends - better than gypsy tea-leaf readers, Wall Street soothsayers and chartist technicians, hunch-playing heads of mail order chains, or all-powerful heads of statePS: может и говорил нечто схожее на приведенный вами перевод - я не знаю, не попадалось, но всего знать нельзя. Тем не менее, цитата оригинала как нельзя лучше поясняет его понимание вопроса - экономисты лучше кого-либо другого прогнозируют тренды, но и они могут ошибаться