zРадио написав:

kingkongovets написав: кстати отличный пример)

вот смотри - напротив а136 здание бывшего ресторана славянский, в котором на первом этаже после смены хозяина появился классический стрит-ритейл - турагенство, зоомагазин, барбершоп, и т д

внимание вопрос:

увеличится, или упадет цена аренды этих помещений после ввода в эксплуатацию а136 и всех его коммерческих помещений в стилобате?

кстати там рядом еще 2 жк сдаются и один сдан тоже с комм помещениями на нижних этажах

жду ответа) кстати отличный пример)вот смотри - напротив а136 здание бывшего ресторана славянский, в котором на первом этаже после смены хозяина появился классический стрит-ритейл - турагенство, зоомагазин, барбершоп, и т двнимание вопрос:кстати там рядом еще 2 жк сдаются и один сдан тоже с комм помещениями на нижних этажахжду ответа)

Дык это ты ответь, если говоришь, что один ЖК уже сдан! Взлетели цены коммерции, или еле держатся, чтобы не обвалиться?Барбершоп открылся, а ритейл-шоп закрылся... Публика с деньгами - не значит куш для лордов. Отделение Ощадбанка бабушкам на Милютенко нужнее, чем тетенькам на Антоновича, поскольку первые коммуналку оплачивают в тесных очередях, а последние - двумя кликами на своих айфонах.Не помню, как на Антоновича, а Малевича там рядом вся в стрит-ритейле с маленькими арендодателями, которые либо сильно торгуются, либо съезжают. И пандемия здесь лишь катализатор. Основная причина - им нечего предложить клиентам, они попросту не вписываются в новую цифровую экономику.А сколько там вокруг еще помещений под офисы на невысоких этажах, вакантность которых будет расти еще сильнее? И каждый сданый дом только пополняет нежилой фонд, а не уменьшает его...Та даже у ресторанов уже приоритет - это. Сколько у них кухня занимает от арендуемых им площадей - 20% хотя бы будет, или нет?Подытоживая, для взлета цен в условиях оттока арендаторов дефицит предложения должен превышать размер этого оттока. Фактически же, все наоборот, и по центру это будет бить больнее всего, поскольку коммерческий сегмент там самый большой по городу и в абсолюте, и в доле к жилому...