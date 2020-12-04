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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 580858095810581158125813>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 35
1. Зросли більш, як на 30%
37%
13
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
17%
6
6. Впали менш ніж на 10%
6%
2
7. Впали на 10 - 20%
6%
2
8. Впали на 20 - 30%
6%
2
9. Впали більш, як на 30%
23%
8
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:28

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:будет ниже сегодняшней вслед за всем КРН. Где-то с 2023-2024-го начнет расти, опять же, вслед за всем КРН

Известный американский экономист, лауреат Нобелевской премии П. Самуэльсон писал: «Экономист не может предвидеть будущее с точностью, но если даже почти может предсказывать, то все что угодно, только не цены» (с)


Ой, Влад, раз уж вы начали умничать - не потрудитесь привести ссылку на оригинал? Я знаю лишь одну его статью об экономических прогнозах. И там этого нет! Зато есть лютый стеб с гадающих на кофейной гуще не-экономистов вроде вас :lol:

When I say that as an economist I am not very good at making economic forecasts, that sounds like modesty. But actually, it represents the height of arrogance. For I know that bad as we economists are, we are better than anything else in heaven and earth at forecasting aggregate business trends - better than gypsy tea-leaf readers, Wall Street soothsayers and chartist technicians, hunch-playing heads of mail order chains, or all-powerful heads of state

PS: может и говорил нечто схожее на приведенный вами перевод - я не знаю, не попадалось, но всего знать нельзя. Тем не менее, цитата оригинала как нельзя лучше поясняет его понимание вопроса - экономисты лучше кого-либо другого прогнозируют тренды, но и они могут ошибаться
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:44

  Унуноктий написав:
  prosecutor написав:Шото локдаун оттянули на след год. Видимо этот еще поживем :) Интересно, хоть кто то что то покупает сейчас?

в медовом - 2 однухи за 2 дня раскупили


Медовый совсем на любителя.
Просто какой то парадокс наблюдается. Норм вариантов нет и цены растут потому что их нет, но по этим ценам нет смысла брать.

В Харькове вообщу у перекупов жилстроя 1 дешевле чем у застройщика. Да и с арендой проблемы. Не могут сдать. Цены вроде и выросли но спроса нет.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:46

  drevlyanin написав:
  Унуноктий написав:
  prosecutor написав:Шото локдаун оттянули на след год. Видимо этот еще поживем :) Интересно, хоть кто то что то покупает сейчас?

в медовом - 2 однухи за 2 дня раскупили


Да вы шооо? А может это и к лучшему?
будет интересно, если киевгорстрой повторит судьбу укрбуда
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:54

  zРадио написав:
  kingkongovets написав:кстати отличный пример)
вот смотри - напротив а136 здание бывшего ресторана славянский, в котором на первом этаже после смены хозяина появился классический стрит-ритейл - турагенство, зоомагазин, барбершоп, и т д
внимание вопрос:
увеличится, или упадет цена аренды этих помещений после ввода в эксплуатацию а136 и всех его коммерческих помещений в стилобате?
кстати там рядом еще 2 жк сдаются и один сдан тоже с комм помещениями на нижних этажах
жду ответа)


Дык это ты ответь, если говоришь, что один ЖК уже сдан! Взлетели цены коммерции, или еле держатся, чтобы не обвалиться? :lol: Барбершоп открылся, а ритейл-шоп закрылся... Публика с деньгами - не значит куш для лордов. Отделение Ощадбанка бабушкам на Милютенко нужнее, чем тетенькам на Антоновича, поскольку первые коммуналку оплачивают в тесных очередях, а последние - двумя кликами на своих айфонах.

Не помню, как на Антоновича, а Малевича там рядом вся в стрит-ритейле с маленькими арендодателями, которые либо сильно торгуются, либо съезжают. И пандемия здесь лишь катализатор. Основная причина - им нечего предложить клиентам, они попросту не вписываются в новую цифровую экономику.

А сколько там вокруг еще помещений под офисы на невысоких этажах, вакантность которых будет расти еще сильнее? И каждый сданый дом только пополняет нежилой фонд, а не уменьшает его...

Та даже у ресторанов уже приоритет - это. Сколько у них кухня занимает от арендуемых им площадей - 20% хотя бы будет, или нет?

Подытоживая, для взлета цен в условиях оттока арендаторов дефицит предложения должен превышать размер этого оттока. Фактически же, все наоборот, и по центру это будет бить больнее всего, поскольку коммерческий сегмент там самый большой по городу и в абсолюте, и в доле к жилому...

Зрадио, в большинстве постов согласен с вами, но.... по роду деятельности есть бизнес на петропавл борщаговке. Там коммерция (1й этаж, другие не смотрю) в новых жк с марта рванула с 30т до 40ка за метр.... Я немного ох...ел. И выбора толкового нет. Один шлак. Выметают хорошее сразу и оптом. Хз.
asin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:55

  Bober написав:Смотрю на Левобережку для проживания (20 мин пешком до метро в обе стороны вдоль Днепра):
вроде и инфраструктура, и 4 станции до Крещатика, и парки/зелено (набережная на Русановке и строящийся парк возле Экспоцентра), и река, и людей умеренно (для меня важно отсутствие больших скоплений в зоне проживания, и люди вроде цивильные, и машин немного, и если в сторону русановки, то 2 моста на правый берег (может и подольско-воскресенский когда-то построят).
Из негатива: Мосты, наверное, сложно переехать? Застройка за Экспоцентром людей нагонит?
Что скажете за район? Есть какие-то подводные камни?


Потрать немного времени проведи эксперимент. В нужное тебе время (не зря же про метро упомянул?) попытайся сесть в вагон. Потом прикинь, что вирус когда нить закончится, а людей в вагоне увеличится.
Потом, если есть авто, попробуй выехать куда тебе надо в нужное время. Оцени стояки на броварском и на патона.
Ничего сложного :D
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 00:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Жека79 написав:Я теперь понял почему разлетелся тетрис, кстати там в 1 очереди продавали 2-х этажный пентхаус 210м2 в комплекте с 2 паркингами--700 куе--ушло.

Во 2й части териса продано далеко не все. Может 60% квартир в лучшем случае.
Это по информации из "открытых" источников.
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 00:02

  asin написав:Зрадио, в большинстве постов согласен с вами, но.... по роду деятельности есть бизнес на петропавл борщаговке. Там коммерция (1й этаж, другие не смотрю) в новых жк с марта рванула с 30т до 40ка за метр.... Я немного ох...ел. И выбора толкового нет. Один шлак. Выметают хорошее сразу и оптом. Хз.


щас зрадио вам скажет шо это брехня, бо драйверов роста нема, а в новых жк должен быть переизбыток коммерции, бо застройщики ж умнее конгов и настроили ее с запасом :mrgreen:
но это канешна сарказм, а если серьезно - скока там щас заряжают за метр коммерции на 1ом этаже? я аренду имею в виду
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 00:05

  fasser написав:
  Жека79 написав:Я теперь понял почему разлетелся тетрис, кстати там в 1 очереди продавали 2-х этажный пентхаус 210м2 в комплекте с 2 паркингами--700 куе--ушло.

Разлетелся? Недели 3 назад в ОП был выбор, правда только в комплекте с паркингом что значит с ценой >4k за метр на метраже 80+

Да, паркинг наш народ покупать не очень готов.
Из тех же "открытых" источников
На -1 уровне продано дай бог чтобы 30% паркомест, на -2 вообще 10%.

Хотя как по мне если уж тратишь такую сумму на квартиру в Тетрисе то и паркинг для удобства жизни надо купить. Я себе и жене по паркоместу купил.
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 00:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Ой, Влад, раз уж вы начали умничать - не потрудитесь привести ссылку на оригинал?

75-76 страница, но без регистрации доступна только 75
https://www.jstor.org/stable/1816020?seq=1
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 00:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Жека79 написав:треха 110м2-ушла, однуха 51м2-ушла, пентхаус-ушел. Это только то что я слышал. в оп сейчас не очень густо, в основном 2-3 этаж

Там часть квартир продается не через ОП, а записаны на "партнеров" застройщика - Печерск 2006 и других лиц, упомянутых в
https://www.pravda.com.ua/news/2019/08/9/7223161/
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