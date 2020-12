Додано: Суб 05 гру, 2020 00:31

asin написав: София резиденс, для примера. Вроде 450-500 грн м кв. В проходном месте. Под аренду как бы выбор вроде и есть, а на продажу болт полный. Или зажопье.

зрадио говорит - это все дураки-лендлорды метут

но все равно - надо брать на массивах, он ерунды не посоветует

думаю сбрасывать объекты в центре и ломиться на борщагу и трою - мир пива и ломбарды наше всьо



2олл: а теперь на секунду представьте за сколько можно будет сдавать коммерцию в районе сермили, где потребности и финансовые возможности жильцов немного повыше, чем на софборщаге

