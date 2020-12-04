Додано: Суб 05 гру, 2020 00:31

asin написав: Зрадио, в большинстве постов согласен с вами, но.... по роду деятельности есть бизнес на петропавл борщаговке. Там коммерция (1й этаж, другие не смотрю) в новых жк с марта рванула с 30т до 40ка за метр.... Я немного ох...ел. И выбора толкового нет. Один шлак. Выметают хорошее сразу и оптом. Хз. Зрадио, в большинстве постов согласен с вами, но.... по роду деятельности есть бизнес на петропавл борщаговке. Там коммерция (1й этаж, другие не смотрю) в новых жк с марта рванула с 30т до 40ка за метр.... Я немного ох...ел. И выбора толкового нет. Один шлак. Выметают хорошее сразу и оптом. Хз.

колеги, просили вісті з полів, то з цього питання можу простою мовою, бо не рил і не девелопер. Просто живу поруч і буваю часто в ППБ.ППБ на даному етапі - район, який активно заселяється молоддю віком 25-35 років.До найближчого ТРЦ Лавіна - більше 12 км.До Ашана - 5, До Білли на обойному - 3.Це для закупів раз-два на тиждень.Тепер малюю ситуацію "одного вечора".На даний час в ППБ окрім приватного сектору, збудовано 5 комплексів, чотири з яких функціонують з 2013-2015 років. Львівський квартал, Празький квартал, Аметист, Щасливий. Останній з цих - найближчий до окружної і перші поверхи там під комерцію тільки з виходом на вул.Соборну - центральну. Аптеки, стоматологія, салони і т.п.Празький - закритий комплекс без внутрішнього бізнесу фактично, - 7-8 будинків 6пов., на перших поверхах квартири, у цоколі - дрібні салони, один магазинчик, одна розливайка і т.д.Аметист - на центральній вулиці, там велика ФОра і СпортЛайф + аптека, піцерія, стоматологія, офтальмонологія і хзн що ще.А от Львівський - це фактично центр дозвілля і тусні молоді як з приватного сектору, так і з новобудов. Там будинків понад 10, висотки до 12 пов. ніби, дуже багато в аренді. Саме ця категорія молоді з малими дітьми 3-7 років (народження після заселення у 2013) складає основний контингент клієнтів дрібного бізнесу. Саме на Львівському різномантні кафешки, розливайки пива, майстерні одягу, студії дошкільного розвитку, приватні пекарні, ковбасарні і т.п.Ще рік тому було чимало з рекламою під аренду, за останній рік суттєво оновилось і заповнилось.Усе працює в карантин і люди йдуть в дрібні крамниці, а не у забичену Фору. І в хімчистку-ремонт несуть прямо на кварталі, а не в Ашан поруч. Нема сенсу.Там свого роду агломерація ЖК, найбільшим з яких є Щасливий на в"їзді і Львівський в кінці села.Тому й попит на комерційну нерухомість, яка фактично уся у власності БД Холдинг. Реально, за літо-осінь усі "неліквіди" зі сторони поля вигребли начисто. В останніх зараз ремонти.А у 2015-2016 квартири там продавали за 18 Куо однушки 33 м2. Вигребли усе, не дивлячись на 3 км від окржної і проблеми з трафіком.Додатково в районі сільради БД Холдинг добудовує МюллерХауз і Празький 2 за парком коло Віланда. Будують довго і з проблемами, але будують. То ще народу прибавиться чимало. Переважно молодь, яка шукає на місці послуги.Тут головну роль грає великий попит на внутрішньоквартальні послуги за принципом "з під"їзду в тапках на каву". Це у прямому сенсі, - бачив не раз.Знаю деталі, бо планував там купувати, але перевагу віддав Софії Мартинова. Дитину вожу на іноземну мову теж туди і гуляю по кварталу регулярно.Якось так.