|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 05 гру, 2020 00:14
А у меня вопрос в лоб к экспертам рынка недвижимости.
Я с удивлением узнал в одной конторе, что платеж по покупке первички разбивается на две части: 1-я в гривне в банке как собственно за покупку квартиры и 2-я налом в долларах как хз за что.
Это что происходит в стране?!
Куда смотрит банда Баканова?!
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 8999
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 362 раз.
- Подякували: 4121 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 05 гру, 2020 00:18
asin написав:
Зрадио, в большинстве постов согласен с вами, но.... по роду деятельности есть бизнес на петропавл борщаговке. Там коммерция (1й этаж, другие не смотрю) в новых жк с марта рванула с 30т до 40ка за метр.... Я немного ох...ел. И выбора толкового нет. Один шлак. Выметают хорошее сразу и оптом. Хз.
Вы о продаже, я правильно понял? Если да, то продажа в спальнике отличается от аренды в центре чуть более, чем полностью )
1. Спрос по покупку коммерческих помещений в большинстве своем обеспечивают лорды, а не бизнесмены, которые будут вести в них хозяйственную деятельность (недвижимость в собственности для ритейла - это экзотика, хотя такие случаи и встречаются). И вы сами можете судить даже на примере нашей ветки, что у них (у лордов) в голове - кризиса нет, пандемия быстро закончится, все вернется на круги своя. Не верят люди в смену тренда - так бывает. В 2008-м тоже не верили...
2. И спальники - не центр. У первых, ИМХО, лучше ситуация, чем у второго. В спальниках люди проводят сегодня больше времени, чем когда-либо. В центре - меньше, чем когда-либо.
Лично я бы отказался сегодня от покупки и там, и там, но если кто решается, то спальник - менее рискованный вариант
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 8612
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1596 раз.
- Подякували: 3586 раз.
-
- Профіль
-
10
5
3
Додано: Суб 05 гру, 2020 00:23
Libo написав:
А у меня вопрос в лоб к экспертам рынка недвижимости.
Я с удивлением узнал в одной конторе, что платеж по покупке первички разбивается на две части: 1-я в гривне в банке как собственно за покупку квартиры и 2-я налом в долларах как хз за что.
Это что происходит в стране?!
Куда смотрит банда Баканова?!
Ярославов Град? Тогда это к Эйру. Он вам объяснит, что ради хорошего места можно простить такие "шалости".
Востаннє редагувалось drevlyanin
в Суб 05 гру, 2020 00:24, всього редагувалось 1 раз.
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 283
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 143 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 гру, 2020 00:23
kingkongovets написав: asin написав:
Зрадио, в большинстве постов согласен с вами, но.... по роду деятельности есть бизнес на петропавл борщаговке. Там коммерция (1й этаж, другие не смотрю) в новых жк с марта рванула с 30т до 40ка за метр.... Я немного ох...ел. И выбора толкового нет. Один шлак. Выметают хорошее сразу и оптом. Хз.
щас зрадио вам скажет шо это брехня, бо драйверов роста нема, а в новых жк должен быть переизбыток коммерции, бо застройщики ж умнее конгов и настроили ее с запасом
но это канешна сарказм, а если серьезно - скока там щас заряжают за метр коммерции на 1ом этаже? я аренду имею в виду
София резиденс, для примера. Вроде 450-500 грн м кв. В проходном месте. Под аренду как бы выбор вроде и есть, а на продажу болт полный. Или зажопье.
Год назад взял в Софии клубном на центральной аллее по 22т. Были по такой же цене и в зажопье. На прошл неделе позвонил(после озвучивания цен в 40т) есть ли они - них.я нет, все разобрали.
-
asin
-
-
- Повідомлень: 235
- З нами з: 09.11.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 гру, 2020 00:29
Bober написав:Смотрю на Левобережку для проживания (20 мин пешком до метро в обе стороны вдоль Днепра):
вроде и инфраструктура, и 4 станции до Крещатика, и парки/зелено (набережная на Русановке и строящийся парк возле Экспоцентра), и река, и людей умеренно (для меня важно отсутствие больших скоплений в зоне проживания, и люди вроде цивильные, и машин немного, и если в сторону русановки, то 2 моста на правый берег (может и подольско-воскресенский когда-то построят).
Из негатива: Мосты, наверное, сложно переехать? Застройка за Экспоцентром людей нагонит?
Что скажете за район? Есть какие-то подводные камни?
Лучше снимите квартиру и поживите чуть.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 28246
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1186 раз.
- Подякували: 6801 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Суб 05 гру, 2020 00:31
asin написав:
София резиденс, для примера. Вроде 450-500 грн м кв. В проходном месте. Под аренду как бы выбор вроде и есть, а на продажу болт полный. Или зажопье.
Год назад взял в Софии клубном на центральной аллее по 22т. Были по такой же цене и в зажопье. На прошл неделе позвонил(после озвучивания цен в 40т) есть ли они - них.я нет, все разобрали.
зрадио говорит - это все дураки-лендлорды метут
но все равно - надо брать на массивах, он ерунды не посоветует
думаю сбрасывать объекты в центре и ломиться на борщагу и трою - мир пива и ломбарды наше всьо
2олл: а теперь на секунду представьте за сколько можно будет сдавать коммерцию в районе сермили, где потребности и финансовые возможности жильцов немного
повыше, чем на софборщаге
только зрадио не говорите - это секрет
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Суб 05 гру, 2020 00:35, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 8035
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 976 раз.
- Подякували: 1457 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 гру, 2020 00:31
asin написав:
Зрадио, в большинстве постов согласен с вами, но.... по роду деятельности есть бизнес на петропавл борщаговке. Там коммерция (1й этаж, другие не смотрю) в новых жк с марта рванула с 30т до 40ка за метр.... Я немного ох...ел. И выбора толкового нет. Один шлак. Выметают хорошее сразу и оптом. Хз.
колеги, просили вісті з полів, то з цього питання можу простою мовою, бо не рил і не девелопер. Просто живу поруч і буваю часто в ППБ.
ППБ на даному етапі - район, який активно заселяється молоддю віком 25-35 років.
До найближчого ТРЦ Лавіна - більше 12 км.
До Ашана - 5, До Білли на обойному - 3.
Це для закупів раз-два на тиждень.
Тепер малюю ситуацію "одного вечора".
На даний час в ППБ окрім приватного сектору, збудовано 5 комплексів, чотири з яких функціонують з 2013-2015 років. Львівський квартал, Празький квартал, Аметист, Щасливий. Останній з цих - найближчий до окружної і перші поверхи там під комерцію тільки з виходом на вул.Соборну - центральну. Аптеки, стоматологія, салони і т.п.
Празький - закритий комплекс без внутрішнього бізнесу фактично, - 7-8 будинків 6пов., на перших поверхах квартири, у цоколі - дрібні салони, один магазинчик, одна розливайка і т.д.
Аметист - на центральній вулиці, там велика ФОра і СпортЛайф + аптека, піцерія, стоматологія, офтальмонологія і хзн що ще.
А от Львівський - це фактично центр дозвілля і тусні молоді як з приватного сектору, так і з новобудов. Там будинків понад 10, висотки до 12 пов. ніби, дуже багато в аренді. Саме ця категорія молоді з малими дітьми 3-7 років (народження після заселення у 2013) складає основний контингент клієнтів дрібного бізнесу. Саме на Львівському різномантні кафешки, розливайки пива, майстерні одягу, студії дошкільного розвитку, приватні пекарні, ковбасарні і т.п.
Ще рік тому було чимало з рекламою під аренду, за останній рік суттєво оновилось і заповнилось.
Усе працює в карантин і люди йдуть в дрібні крамниці, а не у забичену Фору. І в хімчистку-ремонт несуть прямо на кварталі, а не в Ашан поруч. Нема сенсу.
Там свого роду агломерація ЖК, найбільшим з яких є Щасливий на в"їзді і Львівський в кінці села.
Тому й попит на комерційну нерухомість, яка фактично уся у власності БД Холдинг. Реально, за літо-осінь усі "неліквіди" зі сторони поля вигребли начисто. В останніх зараз ремонти.
А у 2015-2016 квартири там продавали за 18 Куо однушки 33 м2. Вигребли усе, не дивлячись на 3 км від окржної і проблеми з трафіком.
Додатково в районі сільради БД Холдинг добудовує МюллерХауз і Празький 2 за парком коло Віланда. Будують довго і з проблемами, але будують. То ще народу прибавиться чимало. Переважно молодь, яка шукає на місці послуги.
Тут головну роль грає великий попит на внутрішньоквартальні послуги за принципом "з під"їзду в тапках на каву". Це у прямому сенсі, - бачив не раз.
Знаю деталі, бо планував там купувати, але перевагу віддав Софії Мартинова. Дитину вожу на іноземну мову теж туди і гуляю по кварталу регулярно.
Якось так.
Востаннє редагувалось stas_rst
в Суб 05 гру, 2020 00:41, всього редагувалось 1 раз.
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 980
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 345 раз.
- Подякували: 179 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 05 гру, 2020 00:33
Я поки здогадався, що ППБ це не перша приватна броварня, а петропавлівська борщагівка...
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 28246
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1186 раз.
- Подякували: 6801 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Суб 05 гру, 2020 00:34
zРадио написав: asin написав:
Зрадио, в большинстве постов согласен с вами, но.... по роду деятельности есть бизнес на петропавл борщаговке. Там коммерция (1й этаж, другие не смотрю) в новых жк с марта рванула с 30т до 40ка за метр.... Я немного ох...ел. И выбора толкового нет. Один шлак. Выметают хорошее сразу и оптом. Хз.
Вы о продаже, я правильно понял? Если да, то продажа в спальнике отличается от аренды в центре чуть более, чем полностью )
1. Спрос по покупку коммерческих помещений в большинстве своем обеспечивают лорды, а не бизнесмены, которые будут вести в них хозяйственную деятельность (недвижимость в собственности для ритейла - это экзотика, хотя такие случаи и встречаются). И вы сами можете судить даже на примере нашей ветки, что у них (у лордов) в голове - кризиса нет, пандемия быстро закончится, все вернется на круги своя. Не верят люди в смену тренда - так бывает. В 2008-м тоже не верили...
2. И спальники - не центр. У первых, ИМХО, лучше ситуация, чем у второго. В спальниках люди проводят сегодня больше времени, чем когда-либо. В центре - меньше, чем когда-либо.
Лично я бы отказался сегодня от покупки и там, и там, но если кто решается, то спальник - менее рискованный вариант
Значит я в "экзотике")) ритейл и свои помещения)) но данное хочу сдавать, т.к. Есть два своих в этом комплексе. Не конкурировать же с самим собой))
В розн торговле кризись есть и чуствуется(продукты) с сентября. В аренде пока нет (лаг временной большой, многие терпят до полугода убытки в надежде что скоро все будет ок). Пока сьедут старые, пока начнут искать новых, пока хозяину дойдет - может до года пойти до понимания что нужно снижать цену.
-
asin
-
-
- Повідомлень: 235
- З нами з: 09.11.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 гру, 2020 00:37
Faceless
я можу ще багато про SOS-ФОП деталізувати
чи нє, не треба ?
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 980
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 345 раз.
- Подякували: 179 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 2 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|