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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5809581058115812

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 35
1. Зросли більш, як на 30%
37%
13
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
17%
6
6. Впали менш ніж на 10%
6%
2
7. Впали на 10 - 20%
6%
2
8. Впали на 20 - 30%
6%
2
9. Впали більш, як на 30%
23%
8
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 00:38

  kingkongovets написав:
  asin написав:София резиденс, для примера. Вроде 450-500 грн м кв. В проходном месте. Под аренду как бы выбор вроде и есть, а на продажу болт полный. Или зажопье.
Год назад взял в Софии клубном на центральной аллее по 22т. Были по такой же цене и в зажопье. На прошл неделе позвонил(после озвучивания цен в 40т) есть ли они - них.я нет, все разобрали.


зрадио говорит - это все дураки-лендлорды метут
но все равно - надо брать на массивах, он ерунды не посоветует
думаю сбрасывать объекты в центре и ломиться на борщагу и трою - мир пива и ломбарды наше всьо

2олл: а теперь на секунду представьте за сколько можно будет сдавать коммерцию в районе сермили, где потребности и финансовые возможности жильцов немного :mrgreen: повыше, чем на софборщаге
только зрадио не говорите - это секрет :mrgreen:

Все зависит от цены входа. А насчет пивных и такого плана магазинов - растут как грибы. Замечаю когда иду к метро. Другое закрывается(сейчас, кстати очень активно) все подряд, а эти открываются. Как типа лотореи в свое время. Но насыщение ими уже почти есть))
asin
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 00:40

  asin написав:Значит я в "экзотике")) ритейл и свои помещения)) но данное хочу сдавать, т.к. Есть два своих в этом комплексе. Не конкурировать же с самим собой))
.


уже много раз говорил, но повторю еще:
все мои знакомые, которые точно так же покупали коммерцию под свой бизнес ее в итоге начинали сдавать, все!
и я кстати сам с этого когда то начинал

зы: та я в курсе шо и кому сдается на массивах - поэтому только центр :mrgreen:
причем цена иногда может быть даже +/- сравнимой, а вот время экспозиции и главное качество арендаторов - небо и земля
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 05 гру, 2020 00:43, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 00:42

  kingkongovets написав:
  asin написав:София резиденс, для примера. Вроде 450-500 грн м кв. В проходном месте. Под аренду как бы выбор вроде и есть, а на продажу болт полный. Или зажопье.
Год назад взял в Софии клубном на центральной аллее по 22т. Были по такой же цене и в зажопье. На прошл неделе позвонил(после озвучивания цен в 40т) есть ли они - них.я нет, все разобрали.


зрадио говорит - это все дураки-лендлорды метут
но все равно - надо брать на массивах, он ерунды не посоветует
думаю сбрасывать объекты в центре и ломиться на борщагу и трою - мир пива и ломбарды наше всьо

2олл: а теперь на секунду представьте за сколько можно будет сдавать коммерцию в районе сермили, где потребности и финансовые возможности жильцов немного :mrgreen: повыше, чем на софборщаге
только зрадио не говорите - это секрет :mrgreen:

Не в обиду, но могут быть на сермили помещения по выхлопу намного хуже, чем на соф борщаговке.
Расположение и план помещения, трафик, цена входа и аренды, заведенная мощность, вентиляция и тд. Что вам рассказывать))
asin
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 00:45

  asin написав:Не в обиду, но могут быть на сермили помещения по выхлопу намного хуже, чем на соф борщаговке.
Расположение и план помещения, трафик, цена входа и аренды, заведенная мощность, вентиляция и тд. Что вам рассказывать))


так а я и не спорю - везде могут, недвига сама не работает, все зависит от качества менеджмента
ну и понимание кому, где, шо и за сколько можно сдавать :mrgreen:
проще простого на самом деле :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 00:52

  kingkongovets написав:
  asin написав:Значит я в "экзотике")) ритейл и свои помещения)) но данное хочу сдавать, т.к. Есть два своих в этом комплексе. Не конкурировать же с самим собой))
.


уже много раз говорил, но повторю еще:
все мои знакомые, которые точно так же покупали коммерцию под свой бизнес ее в итоге начинали сдавать, все!
и я кстати сам с этого когда то начинал

зы: та я в курсе шо и кому сдается на массивах - поэтому только центр :mrgreen:
причем цена иногда может быть даже +/- сравнимой, а вот время экспозиции и главное качество арендаторов - небо и земля

4 года веду бизнес, пока все ок. Гемора конечно много. Особенно с персоналом. Но мысли сдать или продать(дорого, тк годовая рент намного выше просто аренды ну и бл заниматься чем то надо,иногда посещают) А купит ли кто то дорого сейчас - хз.
Ввалить от 300к денег за норм помещение в центре - нет денег))
asin
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 00:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

25 худших современных зданий Киева
https://birdinflight.com/ru/architectur ... O6Z4t4xrmA

Хотя не все в списке прямо ужас-ужас. Тот же Art Hall неплох вполне.
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 00:59

asin
зрадио говорит (а он то врать не будет) шо упадет коммерция в центре 100%
драйверов для роста нема нияких, коронавирус и глобальная мировая рецессия не пощадит никого
так шо продавайте пока есть спрос - потом откупите на маккейна!
или на антоновича напротив а136 - тоже место ничо, возле владимирского рынка и в двух кварталах от лыбедской
там как настроят щас коммерции - даром почти все будут отдавать
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 05 гру, 2020 01:02, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 01:02

Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 01:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

stas_rst написав:Faceless я можу ще багато про SOS-ФОП деталізувати :) чи нє, не треба ?
Було б непогано, але в профільній темі
Faceless
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