asin написав: Значит я в "экзотике")) ритейл и свои помещения)) но данное хочу сдавать, т.к. Есть два своих в этом комплексе. Не конкурировать же с самим собой))

уже много раз говорил, но повторю еще:

все мои знакомые, которые точно так же покупали коммерцию под свой бизнес ее в итоге начинали сдавать, все!

и я кстати сам с этого когда то начинал



зы: та я в курсе шо и кому сдается на массивах - поэтому только центр

