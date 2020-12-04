Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
asin написав:София резиденс, для примера. Вроде 450-500 грн м кв. В проходном месте. Под аренду как бы выбор вроде и есть, а на продажу болт полный. Или зажопье. Год назад взял в Софии клубном на центральной аллее по 22т. Были по такой же цене и в зажопье. На прошл неделе позвонил(после озвучивания цен в 40т) есть ли они - них.я нет, все разобрали.
зрадио говорит - это все дураки-лендлорды метут но все равно - надо брать на массивах, он ерунды не посоветует думаю сбрасывать объекты в центре и ломиться на борщагу и трою - мир пива и ломбарды наше всьо
2олл: а теперь на секунду представьте за сколько можно будет сдавать коммерцию в районе сермили, где потребности и финансовые возможности жильцов немного повыше, чем на софборщаге только зрадио не говорите - это секрет
Все зависит от цены входа. А насчет пивных и такого плана магазинов - растут как грибы. Замечаю когда иду к метро. Другое закрывается(сейчас, кстати очень активно) все подряд, а эти открываются. Как типа лотореи в свое время. Но насыщение ими уже почти есть))
asin написав:София резиденс, для примера. Вроде 450-500 грн м кв. В проходном месте. Под аренду как бы выбор вроде и есть, а на продажу болт полный. Или зажопье. Год назад взял в Софии клубном на центральной аллее по 22т. Были по такой же цене и в зажопье. На прошл неделе позвонил(после озвучивания цен в 40т) есть ли они - них.я нет, все разобрали.
зрадио говорит - это все дураки-лендлорды метут но все равно - надо брать на массивах, он ерунды не посоветует думаю сбрасывать объекты в центре и ломиться на борщагу и трою - мир пива и ломбарды наше всьо
2олл: а теперь на секунду представьте за сколько можно будет сдавать коммерцию в районе сермили, где потребности и финансовые возможности жильцов немного повыше, чем на софборщаге только зрадио не говорите - это секрет
Не в обиду, но могут быть на сермили помещения по выхлопу намного хуже, чем на соф борщаговке. Расположение и план помещения, трафик, цена входа и аренды, заведенная мощность, вентиляция и тд. Что вам рассказывать))
asin написав:Не в обиду, но могут быть на сермили помещения по выхлопу намного хуже, чем на соф борщаговке. Расположение и план помещения, трафик, цена входа и аренды, заведенная мощность, вентиляция и тд. Что вам рассказывать))
так а я и не спорю - везде могут, недвига сама не работает, все зависит от качества менеджмента ну и понимание кому, где, шо и за сколько можно сдавать проще простого на самом деле
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
asin написав:Значит я в "экзотике")) ритейл и свои помещения)) но данное хочу сдавать, т.к. Есть два своих в этом комплексе. Не конкурировать же с самим собой)) .
уже много раз говорил, но повторю еще: все мои знакомые, которые точно так же покупали коммерцию под свой бизнес ее в итоге начинали сдавать, все! и я кстати сам с этого когда то начинал
зы: та я в курсе шо и кому сдается на массивах - поэтому только центр причем цена иногда может быть даже +/- сравнимой, а вот время экспозиции и главное качество арендаторов - небо и земля
4 года веду бизнес, пока все ок. Гемора конечно много. Особенно с персоналом. Но мысли сдать или продать(дорого, тк годовая рент намного выше просто аренды ну и бл заниматься чем то надо,иногда посещают) А купит ли кто то дорого сейчас - хз. Ввалить от 300к денег за норм помещение в центре - нет денег))
asin зрадио говорит (а он то врать не будет) шо упадет коммерция в центре 100% драйверов для роста нема нияких, коронавирус и глобальная мировая рецессия не пощадит никого так шо продавайте пока есть спрос - потом откупите на маккейна! или на антоновича напротив а136 - тоже место ничо, возле владимирского рынка и в двух кварталах от лыбедской там как настроят щас коммерции - даром почти все будут отдавать
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 05 гру, 2020 01:02, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.