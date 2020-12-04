RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5810581158125813

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 35
1. Зросли більш, як на 30%
37%
13
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
17%
6
6. Впали менш ніж на 10%
6%
2
7. Впали на 10 - 20%
6%
2
8. Впали на 20 - 30%
6%
2
9. Впали більш, як на 30%
23%
8
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 03:56

  foxluck написав:25 худших современных зданий Киева
https://birdinflight.com/ru/architectur ... O6Z4t4xrmA

Хотя не все в списке прямо ужас-ужас. Тот же Art Hall неплох вполне.

Со всем согласен. Не согласен с подачей и охватом: нельзя в один рейтинг отправлять откровеннейшее УГ типа Кловского 7 и Элеганта, нанесшее непоправимый ущерб архитектуре Киева и просто не очень удачные проекты.
Включили в рейтинг РТ, но не включили Джэк... Типа с ним все збс. Но дальше еще хуже: включить в рейтинг тот же ЯГ, но не включить в рейтинг такое унылейшее г0вно как Панораму на Печерске, которая реально УГ и которую видно. И в целом обошли вниманием "архитектурный ансамбль" по ул. Коновальца, хотя он огромен. КГС можно включать все объекты, кроме, кстати, Манхеттена и, возможно, Лейпцигской. Интергал - все объекты. Ковальская - все объекты (может, за исключением Резиденс Гарден). Обошли вниманием Аурум - абсолютно незаслуженно. Забыли про Кивана. Рядом с Элегантом стоит не менее элегантный Ботаник. Зачем-то зацепили этот безобидный ТЦ на Львовской... это вообще что-то личное, но при этом обошли внимание УГ - БЦ Панорама. Домино - однозначно что-то личное.
Ни одного проекта на левом берегу, что логично - архитекторы рассматривают ЛБ как архитектурную помойку.
Общий вывод я давно сформулировал: в Киеве что-то приличное после 1914 года впервые более-менее массово начали строить только после 2014 года. Т.е. спустя 100 лет. А за эти 100 лет город угандошили капитально.
airmax78
 
Повідомлень: 36773
З нами з: 25.10.12
Подякував: 889 раз.
Подякували: 4389 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5810581158125813
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1957, 1958, 1959
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19588 3282497
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 гру, 2020 01:05
Faceless
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20270
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 231382
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18932)
05.12.2020 02:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.