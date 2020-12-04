Додано: Суб 05 гру, 2020 03:56

foxluck написав: 25 худших современных зданий Киева

https://birdinflight.com/ru/architectur ... O6Z4t4xrmA



Хотя не все в списке прямо ужас-ужас. Тот же Art Hall неплох вполне. 25 худших современных зданий КиеваХотя не все в списке прямо ужас-ужас. Тот же Art Hall неплох вполне.

Со всем согласен. Не согласен с подачей и охватом: нельзя в один рейтинг отправлять откровеннейшее УГ типа Кловского 7 и Элеганта, нанесшее непоправимый ущерб архитектуре Киева и просто не очень удачные проекты.Включили в рейтинг РТ, но не включили Джэк... Типа с ним все збс. Но дальше еще хуже: включить в рейтинг тот же ЯГ, но не включить в рейтинг такое унылейшее г0вно как Панораму на Печерске, которая реально УГ и которую видно. И в целом обошли вниманием "архитектурный ансамбль" по ул. Коновальца, хотя он огромен. КГС можно включать все объекты, кроме, кстати, Манхеттена и, возможно, Лейпцигской. Интергал - все объекты. Ковальская - все объекты (может, за исключением Резиденс Гарден). Обошли вниманием Аурум - абсолютно незаслуженно. Забыли про Кивана. Рядом с Элегантом стоит не менее элегантный Ботаник. Зачем-то зацепили этот безобидный ТЦ на Львовской... это вообще что-то личное, но при этом обошли внимание УГ - БЦ Панорама. Домино - однозначно что-то личное.Ни одного проекта на левом берегу, что логично - архитекторы рассматривают ЛБ как архитектурную помойку.Общий вывод я давно сформулировал: в Киеве что-то приличное после 1914 года впервые более-менее массово начали строить только после 2014 года. Т.е. спустя 100 лет. А за эти 100 лет город угандошили капитально.