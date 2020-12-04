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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5810581158125813

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 35
1. Зросли більш, як на 30%
37%
13
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
17%
6
6. Впали менш ніж на 10%
6%
2
7. Впали на 10 - 20%
6%
2
8. Впали на 20 - 30%
6%
2
9. Впали більш, як на 30%
23%
8
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 03:56

  foxluck написав:25 худших современных зданий Киева
https://birdinflight.com/ru/architectur ... O6Z4t4xrmA

Хотя не все в списке прямо ужас-ужас. Тот же Art Hall неплох вполне.

Со всем согласен. Не согласен с подачей и охватом: нельзя в один рейтинг включать откровеннейшее УГ типа Кловского 7 и Элеганта, нанесшее непоправимый ущерб архитектуре Киева и просто не очень удачные проекты.
Включили в рейтинг РТ, но не включили Джэк... Типа с ним все збс. Но дальше еще хуже: включить в рейтинг тот же ЯГ, но не включить в рейтинг такое унылейшее г0вно как Панораму на Печерске, которая реально УГ и которую видно. И в целом обошли вниманием "архитектурный ансамбль" по ул. Коновальца, хотя он огромен. КГС можно включать все объекты, кроме, кстати, Манхеттена и, возможно, Лейпцигской. Интергал - все объекты. Ковальская - все объекты (может, за исключением Резиденс Гарден). Обошли вниманием Аурум - абсолютно незаслуженно. Забыли про Кивана. Рядом с Элегантом стоит не менее элегантный Ботаник. Зачем-то зацепили этот безобидный ТЦ на Львовской... это вообще что-то личное, но при этом обошли вниманием реальное УГ - БЦ Панорама на Большой Житомирской. Домино - однозначно что-то личное.
Ни одного проекта на левом берегу, что логично - архитекторы рассматривают ЛБ как архитектурную помойку и туда лучше не соваться - список вырастет до 2500 объектов.
Можно еще приводить, приводить и приводить примеры в центре, но общий вывод я давно сформулировал: в Киеве что-то приличное после 1914 года впервые более-менее массово начали строить только после 2014 года. Т.е. спустя 100 лет. А за эти 100 лет город угандошили капитально и, боюсь, что навсегда (по крайней мере на ближайшие 100 лет так точно).
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 05:33

  Serg-ik написав:
  sequence написав:Как правильно указывали ранее, у живущих в ипотеке и мотивация другая. Они готовы работать лучше, дольше и эффективнее, нежели живущие в аренде

И эта мотивация-страх. Страх потерять своё ( залоговое) имущество. Страх-плохой мотиватор и советчик.
Подумалось об эффективно работающих работниках строительной отрасли, которые тоже купили в кредит квартиру. "А давай -ка я стану работать эффективнее, срок стройки растяну, а цену сделаю повыше". В результата Долярчики бегают с круглыми глазами от того, что +25% на ровном месте к ценнику прикрутили.


Когда берешь кредит, это момент, когда у тебя все хорошо, ты с уверенностью смотришь в завтрашний день. Но отдавать кредит приходится долго и за это время все может измениться....Кроме одного! Ты ОБЯЗАН платить! Никого не пипчит ни девал ни обвал ни твое здоровье ни твоя семья ни мировой (очередной) кризис ни пандемия ни нашествие инопланетян.
Цена недвижимости может вырасти или упасть,в первом случае ты виртуально выиграл, но ты-же не продаешь, если живешь в этом, а во втором ты реально продолжаешь выплачивать обесцененный бетон по конскому ценнику.
И вот настал день, когда ты выплатил свою ипотеку.
Ты постарел, от нервов и переутомления, потому что ты "много работал", у тебя язва и алкоголизм, МОПы уже не модные, cоседи заколхозили все что можно и нельзя,дом "устал", соседи сверху каждые 2 года ремонт на 2 года начинают (тебя тоже напрягают уже некогда модные дизайнерские решения, которые стоили в свое время как еще 2 квартиры, но желания что-то переделывать уже нет, да и деньги жаба давит тратить), милейший сосед за стенкой продал квартиру семье, где каждую пятницу бухой папаша лупит мамашу (или наоборот), наутро эта милейшая семья уезжает на дачу, оставив хату на растерзание ребенку-тинейджеру и его/ее друзьям.
ОСББ/УК зажралось, лупит невменяемый ценник, но ниЪера не делает аки совковый ЖЭК.
Все это загоняет глубже в депрессию и алкоголизм.
Желание продать "прэлесть" к ипеням собачьим растет с каждым днем, но на дворе очередной негаразд и желающих купить некогда концептуальный новострой не то чтобы много да и денег, что дают, на новые модные новострои не хватит.
И приходит понимание, что можно было всю жизнь прожить в аренде. Это обошлось-бы дешевле, чем ипотека. Можно было переезжать из одного устаревшего новостроя в другой, еще не уставший и с еще более панорамными окнами. Амортизация ремонта, мебели, техники и всего дома - на лорде. Ему-же траблы с УК/ОСББ/ЖЭКом. Если-же жизнь повернеся в какой-то момент не тем местом, то можно свалить от лорда в деревню крутить хвосты КРС или в сталинку к родителям на голову, оставив обсиканые занавески (ТМ йцукен :mrgreen: ).
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