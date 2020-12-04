Додано: Суб 05 гру, 2020 05:33

Serg-ik написав: sequence написав: Как правильно указывали ранее, у живущих в ипотеке и мотивация другая. Они готовы работать лучше, дольше и эффективнее, нежели живущие в аренде Как правильно указывали ранее, у живущих в ипотеке и мотивация другая. Они готовы работать лучше, дольше и эффективнее, нежели живущие в аренде

И эта мотивация-страх. Страх потерять своё ( залоговое) имущество. Страх-плохой мотиватор и советчик.

Подумалось об эффективно работающих работниках строительной отрасли, которые тоже купили в кредит квартиру. "А давай -ка я стану работать эффективнее, срок стройки растяну, а цену сделаю повыше". В результата Долярчики бегают с круглыми глазами от того, что +25% на ровном месте к ценнику прикрутили. И эта мотивация-страх. Страх потерять своё ( залоговое) имущество. Страх-плохой мотиватор и советчик.Подумалось об эффективно работающих работниках строительной отрасли, которые тоже купили в кредит квартиру. "А давай -ка я стану работать эффективнее, срок стройки растяну, а цену сделаю повыше". В результата Долярчики бегают с круглыми глазами от того, что +25% на ровном месте к ценнику прикрутили.

Когда берешь кредит, это момент, когда у тебя все хорошо, ты с уверенностью смотришь в завтрашний день. Но отдавать кредит приходится долго и за это время все может измениться....Кроме одного! Ты ОБЯЗАН платить! Никого не пипчит ни девал ни обвал ни твое здоровье ни твоя семья ни мировой (очередной) кризис ни пандемия ни нашествие инопланетян.Цена недвижимости может вырасти или упасть,в первом случае ты виртуально выиграл, но ты-же не продаешь, если живешь в этом, а во втором ты реально продолжаешь выплачивать обесцененный бетон по конскому ценнику.И вот настал день, когда ты выплатил свою ипотеку.Ты постарел, от нервов и переутомления, потому что ты "много работал", у тебя язва и алкоголизм, МОПы уже не модные, cоседи заколхозили все что можно и нельзя,дом "устал", соседи сверху каждые 2 года ремонт на 2 года начинают (тебя тоже напрягают уже некогда модные дизайнерские решения, которые стоили в свое время как еще 2 квартиры, но желания что-то переделывать уже нет, да и деньги жаба давит тратить), милейший сосед за стенкой продал квартиру семье, где каждую пятницу бухой папаша лупит мамашу (или наоборот), наутро эта милейшая семья уезжает на дачу, оставив хату на растерзание ребенку-тинейджеру и его/ее друзьям.ОСББ/УК зажралось, лупит невменяемый ценник, но ниЪера не делает аки совковый ЖЭК.Все это загоняет глубже в депрессию и алкоголизм.Желание продать "прэлесть" к ипеням собачьим растет с каждым днем, но на дворе очередной негаразд и желающих купить некогда концептуальный новострой не то чтобы много да и денег, что дают, на новые модные новострои не хватит.И приходит понимание, что можно было всю жизнь прожить в аренде. Это обошлось-бы дешевле, чем ипотека. Можно было переезжать из одного устаревшего новостроя в другой, еще не уставший и с еще более панорамными окнами. Амортизация ремонта, мебели, техники и всего дома - на лорде. Ему-же траблы с УК/ОСББ/ЖЭКом. Если-же жизнь повернеся в какой-то момент не тем местом, то можно свалить от лорда в деревню крутить хвосты КРС или в сталинку к родителям на голову, оставив обсиканые занавески (ТМ йцукен).