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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 05 гру, 2020 03:56
Со всем согласен. Не согласен с подачей и охватом: нельзя в один рейтинг включать откровеннейшее УГ типа Кловского 7 и Элеганта, нанесшее непоправимый ущерб архитектуре Киева и просто не очень удачные проекты.
Включили в рейтинг РТ, но не включили Джэк... Типа с ним все збс. Но дальше еще хуже: включить в рейтинг тот же ЯГ, но не включить в рейтинг такое унылейшее г0вно как Панораму на Печерске, которая реально УГ и которую видно. И в целом обошли вниманием "архитектурный ансамбль" по ул. Коновальца, хотя он огромен. КГС можно включать все объекты, кроме, кстати, Манхеттена и, возможно, Лейпцигской. Интергал - все объекты. Ковальская - все объекты (может, за исключением Резиденс Гарден). Обошли вниманием Аурум - абсолютно незаслуженно. Забыли про Кивана. Рядом с Элегантом стоит не менее элегантный Ботаник. Зачем-то зацепили этот безобидный ТЦ на Львовской... это вообще что-то личное, но при этом обошли вниманием реальное УГ - БЦ Панорама на Большой Житомирской. Домино - однозначно что-то личное.
Ни одного проекта на левом берегу, что логично - архитекторы рассматривают ЛБ как архитектурную помойку и туда лучше не соваться - список вырастет до 2500 объектов.
Можно еще приводить, приводить и приводить примеры в центре, но общий вывод я давно сформулировал: в Киеве что-то приличное после 1914 года впервые более-менее массово начали строить только после 2014 года. Т.е. спустя 100 лет. А за эти 100 лет город угандошили капитально и, боюсь, что навсегда (по крайней мере на ближайшие 100 лет так точно).
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Додано: Суб 05 гру, 2020 05:33
Serg-ik написав: sequence написав:
Как правильно указывали ранее, у живущих в ипотеке и мотивация другая. Они готовы работать лучше, дольше и эффективнее, нежели живущие в аренде
И эта мотивация-страх. Страх потерять своё ( залоговое) имущество. Страх-плохой мотиватор и советчик.
Подумалось об эффективно работающих работниках строительной отрасли, которые тоже купили в кредит квартиру. "А давай -ка я стану работать эффективнее, срок стройки растяну, а цену сделаю повыше". В результата Долярчики бегают с круглыми глазами от того, что +25% на ровном месте к ценнику прикрутили.
Когда берешь кредит, это момент, когда у тебя все хорошо, ты с уверенностью смотришь в завтрашний день. Но отдавать кредит приходится долго и за это время все может измениться....Кроме одного! Ты ОБЯЗАН платить! Никого не пипчит ни девал ни обвал ни твое здоровье ни твоя семья ни мировой (очередной) кризис ни пандемия ни нашествие инопланетян.
Цена недвижимости может вырасти или упасть,в первом случае ты виртуально выиграл, но ты-же не продаешь, если живешь в этом, а во втором ты реально продолжаешь выплачивать обесцененный бетон по конскому ценнику.
И вот настал день, когда ты выплатил свою ипотеку.
Ты постарел, от нервов и переутомления, потому что ты "много работал", у тебя язва и алкоголизм, МОПы уже не модные, cоседи заколхозили все что можно и нельзя,дом "устал", соседи сверху каждые 2 года ремонт на 2 года начинают (тебя тоже напрягают уже некогда модные дизайнерские решения, которые стоили в свое время как еще 2 квартиры, но желания что-то переделывать уже нет, да и деньги жаба давит тратить), милейший сосед за стенкой продал квартиру семье, где каждую пятницу бухой папаша лупит мамашу (или наоборот), наутро эта милейшая семья уезжает на дачу, оставив хату на растерзание ребенку-тинейджеру и его/ее друзьям.
ОСББ/УК зажралось, лупит невменяемый ценник, но ниЪера не делает аки совковый ЖЭК.
Все это загоняет глубже в депрессию и алкоголизм.
Желание продать "прэлесть" к ипеням собачьим растет с каждым днем, но на дворе очередной негаразд и желающих купить некогда концептуальный новострой не то чтобы много да и денег, что дают, на новые модные новострои не хватит.
И приходит понимание, что можно было всю жизнь прожить в аренде. Это обошлось-бы дешевле, чем ипотека. Можно было переезжать из одного устаревшего новостроя в другой, еще не уставший и с еще более панорамными окнами. Амортизация ремонта, мебели, техники и всего дома - на лорде. Ему-же траблы с УК/ОСББ/ЖЭКом. Если-же жизнь повернеся в какой-то момент не тем местом, то можно свалить от лорда в деревню крутить хвосты КРС или в сталинку к родителям на голову, оставив обсиканые занавески (ТМ йцукен
).
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Додано: Суб 05 гру, 2020 05:40
Faceless написав: Vlad442 написав:
Если ипотека станет доступной сразу и всем, то цена 200 тыс появится на следующий день. Вспомните 00-ые.
Помню. Рост цен по 20-40% в год. Никак не сразу же.
Vlad442 написав:
Сначала ставка была космос и выдавали не всем, потом систему накачали долларами, ставка начала падать
Вы тут сами подтверждаете, что запуск не бывает мгновенным, банки будут заходить понемногу и поначалу прощупывать рынок.
Кроме того, думаю, урок 00х был усвоен и резвой раздачи всем желающим с нулевым взносом не будет.
Vlad442 написав:
Что аренда, что ипотека это суть одно и то же. Вы берете актив не платя за него. Просто платите за пользование.
Не совсем. Аренда - это прост оплата за пользование, без приобретения актива. Ипотека - плата за пользование капиталом за приобретение актива. Разницу улавливаете? Отдать 700 баксов за ипотеку и отдать 700 баксов за аренду - совершенно разные вещи. Или если уж идти по вашей логике, то сравнивать надо только часть платежа по ипотеке - проценты, с платежом за аренду, но это некорректно в том плане, что платеж по ипотеке фиксирован, а плата за аренду постоянно растет
, как с инфляцией так и с ростом стоимости недвижимости.
Ой-ли?
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Додано: Суб 05 гру, 2020 05:45
Serg-ik написав: Faceless написав:
Отдать 700 баксов за ипотеку и отдать 700 баксов за аренду - совершенно разные вещи
и совершенно разные по стоиомсти квартиры. Потому как в любимом вами варианте аннуитета за 700 баксов будет плохонькая квартира, а в аренде -отличная
100%
При этом в аренде ремонт, вся начинка а также их амортизация на лорде.
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Додано: Суб 05 гру, 2020 06:06
sequence написав: Vlad442 написав:
.. В случае смены работы, шумного соседа, переезда, расширения семьи ..
так как мы говорим об ипотеке с приставкой "если бы была", то нелишне вспомнить опыт некой североамериканской страны, якобы первой экономики мира..
Там весь средний класс висит в ипотеках, это не мешает им менять работу, соседей и расширять семью.
И ничего, выжили как-то, хотя читал, что в последние годы, из-за "студенческих" кредитов, молодежь вынуждена тесниться с родителями
"Студенческие кредиты" - это то, что выплачивают по мере желания, а не возможности. Некоторые уже с пенсии все еще платят по 10 баксов.
Есть знакомая медсестра, которая за первый-же год рассчиталась с лонами на учебу при зп 4-7 куе в месяц (муж тогда очень мало зарабатывал) и знакомая фармацевт, которая с 2005 года платит и будет платить свои лоны при зп 150 куе в код (к мужа около 200 куе в год).
Несчет ипотеки, то как раз та самая медсестра с мужем ее взяли в начале этого года. Логика такова, что месячный платеж равен месячному ренту, а %% по мортгиджу списываются с налогов. У них совсем другая арифметика.
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Додано: Суб 05 гру, 2020 06:27
Рыба-сом написав: Faceless написав:
Если строят ТРЦ, то некоторый прирост покупателей будет за счет того, что они привлекаются ТРЦ и его инфраструктурой в эту локацию, и это может подстегнуть спрос на близлежащую коммерцию по категориям, которые не являются прямыми конкурентами того, что располагается в ТРЦ.
Есть ещё такой прикол, что новый ТРЦ "убивает" старые: например, пока не было конкурентов на северном правобережье Киева, "Караван" на Луговой процветал; с появлением ДримДауна находящийся возле м. Оболонь Метрополис превратился в подобие захудалого универмага.
Появление Гулливера и Оушена торпедировало ДримДаун, куда раньше ездили со всего Киева. И т.д.
Нуууу...Вы еще Партнер (Вискозная) и Евромарт (Оранжерейная) вспомните.
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