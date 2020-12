Додано: Суб 05 гру, 2020 10:29

hume написав: foxluck написав: 25 худших современных зданий Киева

https://birdinflight.com/ru/architectur ... O6Z4t4xrmA



Хотя не все в списке прямо ужас-ужас. Тот же Art Hall неплох вполне. 25 худших современных зданий КиеваХотя не все в списке прямо ужас-ужас. Тот же Art Hall неплох вполне.

ЖК Подол Плаза - архитектор "Украинские архитектурные технологии"

с***, им не стыдно так называться и выпускать адские уг. ЖК Подол Плаза - архитектор "Украинские архитектурные технологии"с***, им не стыдно так называться и выпускать адские уг.



"настоящее искусство - это не то что хорошо выглядит, а то, что заставляет нас менять себя"(с) "настоящее искусство - это не то что хорошо выглядит, а то, что заставляет нас менять себя"(с)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.