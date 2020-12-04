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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5811581258135814

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 35
1. Зросли більш, як на 30%
37%
13
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
17%
6
6. Впали менш ніж на 10%
6%
2
7. Впали на 10 - 20%
6%
2
8. Впали на 20 - 30%
6%
2
9. Впали більш, як на 30%
23%
8
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 10:29

  hume написав:
  foxluck написав:25 худших современных зданий Киева
https://birdinflight.com/ru/architectur ... O6Z4t4xrmA

Хотя не все в списке прямо ужас-ужас. Тот же Art Hall неплох вполне.

ЖК Подол Плаза - архитектор "Украинские архитектурные технологии"
с***, им не стыдно так называться и выпускать адские уг.


"настоящее искусство - это не то что хорошо выглядит, а то, что заставляет нас менять себя"(с)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 11:11

  hume написав:
  asin написав:петропавл борщаговке. Там коммерция (1й этаж, другие не смотрю) в новых жк с марта рванула с 30т до 40ка за метр.... Я немного ох...ел. И выбора толкового нет. Один шлак. Выметают хорошее сразу и оптом. Хз.

То есть вы согласны с Зрадио, но видите прямо противоположное.

Це ж кластер ППБ, а не Серміля.
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flyman
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