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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 05 гру, 2020 10:29
hume написав:
ЖК Подол Плаза - архитектор "Украинские архитектурные технологии"
с***, им не стыдно так называться и выпускать адские уг.
"настоящее искусство - это не то что хорошо выглядит, а то, что заставляет нас менять себя"(с)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Суб 05 гру, 2020 11:11
hume написав: asin написав:
петропавл борщаговке. Там коммерция (1й этаж, другие не смотрю) в новых жк с марта рванула с 30т до 40ка за метр.... Я немного ох...ел. И выбора толкового нет. Один шлак. Выметают хорошее сразу и оптом. Хз.
То есть вы согласны с Зрадио, но видите прямо противоположное.
Це ж кластер ППБ, а не Серміля.
https://fi202x.blogspot.com/
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