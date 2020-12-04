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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 05 гру, 2020 10:29
hume написав:
ЖК Подол Плаза - архитектор "Украинские архитектурные технологии"
с***, им не стыдно так называться и выпускать адские уг.
"настоящее искусство - это не то что хорошо выглядит, а то, что заставляет нас менять себя"(с)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Суб 05 гру, 2020 11:11
hume написав: asin написав:
петропавл борщаговке. Там коммерция (1й этаж, другие не смотрю) в новых жк с марта рванула с 30т до 40ка за метр.... Я немного ох...ел. И выбора толкового нет. Один шлак. Выметают хорошее сразу и оптом. Хз.
То есть вы согласны с Зрадио, но видите прямо противоположное.
Це ж кластер ППБ, а не Серміля.
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Додано: Суб 05 гру, 2020 11:45
flyman написав: hume написав: asin написав:
петропавл борщаговке. Там коммерция (1й этаж, другие не смотрю) в новых жк с марта рванула с 30т до 40ка за метр.... Я немного ох...ел. И выбора толкового нет. Один шлак. Выметают хорошее сразу и оптом. Хз.
То есть вы согласны с Зрадио, но видите прямо противоположное.
Це ж кластер ППБ, а не Серміля.
Динамика одна и та же. Строят новые человейники с комерцией на первом этаже. Вот только в центре на сер миле человейники 20+, а Тарян и healthy city 30+. По идее на ппб должно уже давно лететь не на 40кгрн/м, а на 20 кгрн/м.
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Додано: Суб 05 гру, 2020 12:03
hume написав:
Динамика одна и та же. Строят новые человейники с комерцией на первом этаже. Вот только в центре на сер миле человейники 20+, а Тарян и healthy city 30+. По идее на ппб должно уже давно лететь не на 40кгрн/м, а на 20 кгрн/м.
тот же а136 - 33 этажа
причем инфраструктура центра была всегда исторически заточена в первую очередь не на местное население (до недавних пор весьма немногочисленное по сравнению со спальниками), а в основном на туристов и дневных мигрантов из спальных районов и заокружных ипеней
и плюс к этому центр начинает застраиваться жк бизнес класса для жирных гусей, которым будут нужны (и доступны!) товары и услуги высокого уровня и одними трц дело конечно же не ограничиться, как и "бц" типа малевича 86 (бывшая мебельная фабрика боженко если кто не в курсе), в котором похоже работает "высокопоставленный менеджер" зрадио, питающийся бизнес-ланчами в еврохате и кулинарией из соседнего сильпо, и по ситуации с вакантностью которого он огульно оценивает ситуацию с комм недвигой в центре вообще
я в упор не понимаю почему нужно в 100500й раз разжевывать эти элементарные вещи
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Суб 05 гру, 2020 12:10
hume написав: stas_rst написав:
В останніх зараз ремонти.
А у 2015-2016 квартири там продавали за 18 Куо однушки 33 м2. Вигребли усе, не дивлячись на 3 км від окржної і проблеми з трафіком. Якось так.
Сколько на данный момент за такое просят?
на даний час ЛУН світить по 1К за м2 для квартир. Знайоми виїхав в Австралію місяць тому, продав 2к 64 м2 за 62Куо. Експозиція - півроку. Думаю, за 900/м2 заберуть/віддадуть.
На старті будов у цих комплексах у 2013-му було 850уо/м2 котлован і 930уо/м2 на завершальних (склили фасади і заливали стяжку).
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Додано: Суб 05 гру, 2020 12:33
rjkz написав:
Когда берешь кредит, это момент, когда у тебя все хорошо, ты с уверенностью смотришь в завтрашний день. Но отдавать кредит приходится долго и за это время все может измениться....Кроме одного! Ты ОБЯЗАН платить! Никого не пипчит ни девал ни обвал ни твое здоровье ни твоя семья ни мировой (очередной) кризис ни пандемия ни нашествие инопланетян.
Цена недвижимости может вырасти или упасть
,в первом случае ты виртуально выиграл, но ты-же не продаешь, если живешь в этом, а во втором ты реально продолжаешь выплачивать обесцененный бетон по конскому ценнику.
Все верно. Плюс добавлю еще одну прелесь, с которой за длительный период ипотеки, наверняка, придется, столкнуться - margin call.
В Штатах за 2020-й ипотечники поймали их уже на 12 млрд долларов, и это несмотря на рекордное снижение ставок, являющееся бесплатным топливом для роста цены домов и квартир... Когда же ставки развернутся, кроме выросших платежей и, неизбежно, дефолтов по ним, взлетят и требования банков к обеспечению...
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Додано: Суб 05 гру, 2020 12:56
asin написав:
Значит я в "экзотике")) ритейл и свои помещения))
Главное в случае собственного помещения - не забывать отнимать из экономики предприятия рыночную стоимость аренды. Иначе легко неправильно интерпретировать эффективность его работы. Уверен, у вас с этим проблем нет, но вообще случаи бывают.
Знаю небедного человека с женой, ведущей "бизнес" люксовой комиссионки, организованной в купленном на деньги мужа помещении - так вот финансовый результат там меньше, чем стоимость аренды этого помещения
asin написав:
В розн торговле кризись есть и чуствуется(продукты) с сентября. В аренде пока нет (лаг временной большой, многие терпят до полугода убытки в надежде что скоро все будет ок). Пока сьедут старые, пока начнут искать новых, пока хозяину дойдет - может до года пойти до понимания что нужно снижать цену.
Продажа продовольствия - это сегмент, которому еще повезло. В целом держится неплохо. Большая беда - в хореке, вот она от пандемии вряд ли уже когда-нибудь оправится. Формируется большой тренд есть дома, в том числе ресторанную еду. Выживет тот, кто риск обернет в возможность - доставка готовой еды "с кухни", или продажа наборов для быстрого самостоятельного приготовления. Но в любом случае потребность в коммерческих помещениях в этом сегменте снизится
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Додано: Суб 05 гру, 2020 13:30
zРадио написав: rjkz написав:
Когда берешь кредит, это момент, когда у тебя все хорошо, ты с уверенностью смотришь в завтрашний день. Но отдавать кредит приходится долго и за это время все может измениться....Кроме одного! Ты ОБЯЗАН платить! Никого не пипчит ни девал ни обвал ни твое здоровье ни твоя семья ни мировой (очередной) кризис ни пандемия ни нашествие инопланетян.
Цена недвижимости может вырасти или упасть
,в первом случае ты виртуально выиграл, но ты-же не продаешь, если живешь в этом, а во втором ты реально продолжаешь выплачивать обесцененный бетон по конскому ценнику.
Все верно. Плюс добавлю еще одну прелесь, с которой за длительный период ипотеки, наверняка, придется, столкнуться - margin call.
В Штатах за 2020-й ипотечники поймали их уже на 12 млрд долларов, и это несмотря на рекордное снижение ставок, являющееся бесплатным топливом для роста цены домов и квартир... Когда же ставки развернутся, кроме выросших платежей и, неизбежно, дефолтов по ним, взлетят и требования банков к обеспечению...
И что их всех, влетевших на 12млрд,попросят в карантин на улицу зимой?
В США при ипотеке нет страховок на случай подобных событий?
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Додано: Суб 05 гру, 2020 13:46
stas_rst написав:
[
на даний час ЛУН світить по 1К за м2 для квартир. Знайоми виїхав в Австралію місяць тому, продав 2к 64 м2 за 62Куо. Експозиція - півроку. Думаю, за 900/м2 заберуть/віддадуть.
На старті будов у цих комплексах у 2013-му було 850уо/м2 котлован і 930уо/м2 на завершальних (склили фасади і заливали стяжку).
Спасибо.
Это нам еще раз показывает страннное ценообразование объектов в Киеве. Тот же Тетрис, который совсем недавно можно было взять по 2,3 куе.
Кстати, когда мне манагер Юнита сказал, что ожидают 2,3 куе на вводе в эксплуатацию я поржал, а оно вот как получается
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Додано: Суб 05 гру, 2020 14:06
stas_rst написав: hume написав: stas_rst написав:
В останніх зараз ремонти.
А у 2015-2016 квартири там продавали за 18 Куо однушки 33 м2. Вигребли усе, не дивлячись на 3 км від окржної і проблеми з трафіком. Якось так.
Сколько на данный момент за такое просят?
на даний час ЛУН світить по 1К за м2 для квартир. Знайоми виїхав в Австралію місяць тому, продав 2к 64 м2 за 62Куо. Експозиція - півроку. Думаю, за 900/м2 заберуть/віддадуть.
На старті будов у цих комплексах у 2013-му було 850уо/м2 котлован і 930уо/м2 на завершальних (склили фасади і заливали стяжку).
продав без ремонту?
якщо з ремонтом, то в мінус.
шото не видно дорожая
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