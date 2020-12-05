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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 05 гру, 2020 14:07
барабашов написав: zРадио написав: rjkz написав:
Когда берешь кредит, это момент, когда у тебя все хорошо, ты с уверенностью смотришь в завтрашний день. Но отдавать кредит приходится долго и за это время все может измениться....Кроме одного! Ты ОБЯЗАН платить! Никого не пипчит ни девал ни обвал ни твое здоровье ни твоя семья ни мировой (очередной) кризис ни пандемия ни нашествие инопланетян.
Цена недвижимости может вырасти или упасть
,в первом случае ты виртуально выиграл, но ты-же не продаешь, если живешь в этом, а во втором ты реально продолжаешь выплачивать обесцененный бетон по конскому ценнику.
Все верно. Плюс добавлю еще одну прелесь, с которой за длительный период ипотеки, наверняка, придется, столкнуться - margin call.
В Штатах за 2020-й ипотечники поймали их уже на 12 млрд долларов, и это несмотря на рекордное снижение ставок, являющееся бесплатным топливом для роста цены домов и квартир... Когда же ставки развернутся, кроме выросших платежей и, неизбежно, дефолтов по ним, взлетят и требования банков к обеспечению...
И что их всех, влетевших на 12млрд,попросят в карантин на улицу зимой?
В США при ипотеке нет страховок на случай подобных событий?
в грудні закінчуються "канікули" і "невиселення за неуплату", там якраз чекають зжав очко, що буде далі.
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Додано: Суб 05 гру, 2020 14:22
flyman написав:
продав без ремонту?
якщо з ремонтом, то в мінус.
шото не видно дорожая
ціни вказані ДО ремонту на стадії котловану і стяжки (логічно навіть для лордів з видом на жіночу білизну з-під асфальту).
Продаж знайомим після ремонту і життя 6 років. Ремонт середній, без надлишків.
Ти курс порівняй на 2013 і зараз ... якщо у гривні, то як у Політеху вчили рахувати ? чи ти прокурив на Федьковича перших два курси ?
А якщо у баксі, то 2013 рік ніхто з нинішнім не рахує уже, тоді хаї були ого=го
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Додано: Суб 05 гру, 2020 14:46
Унуноктий написав:
хм... в медовом-2 выкинули в продажу однушки
... раскупили за 2 дня я не успел купить
Дожилися українці....
25 років тому казали, синіх курей в гастрономі викинули, за 20 хвилин розкупили ))))
Тепер однушкі розкуплюють за 2 дні .... Зубожіння
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Додано: Суб 05 гру, 2020 15:52
change_pm написав: Унуноктий написав:
хм... в медовом-2 выкинули в продажу однушки
... раскупили за 2 дня я не успел купить
Дожилися українці....
25 років тому казали, синіх курей в гастрономі викинули, за 20 хвилин розкупили ))))
Тепер однушкі розкуплюють за 2 дні .... Зубожіння
Це Уня вкидає на вентилятор, тобто на форум
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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