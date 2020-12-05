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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5813581458155816>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 35
1. Зросли більш, як на 30%
37%
13
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
17%
6
6. Впали менш ніж на 10%
6%
2
7. Впали на 10 - 20%
6%
2
8. Впали на 20 - 30%
6%
2
9. Впали більш, як на 30%
23%
8
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 14:07

  барабашов написав:
  zРадио написав:
  rjkz написав:Когда берешь кредит, это момент, когда у тебя все хорошо, ты с уверенностью смотришь в завтрашний день. Но отдавать кредит приходится долго и за это время все может измениться....Кроме одного! Ты ОБЯЗАН платить! Никого не пипчит ни девал ни обвал ни твое здоровье ни твоя семья ни мировой (очередной) кризис ни пандемия ни нашествие инопланетян.
Цена недвижимости может вырасти или упасть,в первом случае ты виртуально выиграл, но ты-же не продаешь, если живешь в этом, а во втором ты реально продолжаешь выплачивать обесцененный бетон по конскому ценнику.


Все верно. Плюс добавлю еще одну прелесь, с которой за длительный период ипотеки, наверняка, придется, столкнуться - margin call.

В Штатах за 2020-й ипотечники поймали их уже на 12 млрд долларов, и это несмотря на рекордное снижение ставок, являющееся бесплатным топливом для роста цены домов и квартир... Когда же ставки развернутся, кроме выросших платежей и, неизбежно, дефолтов по ним, взлетят и требования банков к обеспечению...

И что их всех, влетевших на 12млрд,попросят в карантин на улицу зимой?
В США при ипотеке нет страховок на случай подобных событий?

в грудні закінчуються "канікули" і "невиселення за неуплату", там якраз чекають зжав очко, що буде далі.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 14:22

  flyman написав:продав без ремонту?
якщо з ремонтом, то в мінус.
шото не видно дорожая

ціни вказані ДО ремонту на стадії котловану і стяжки (логічно навіть для лордів з видом на жіночу білизну з-під асфальту).
Продаж знайомим після ремонту і життя 6 років. Ремонт середній, без надлишків.
Ти курс порівняй на 2013 і зараз ... якщо у гривні, то як у Політеху вчили рахувати ? чи ти прокурив на Федьковича перших два курси ?
А якщо у баксі, то 2013 рік ніхто з нинішнім не рахує уже, тоді хаї були ого=го
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 14:46

  Унуноктий написав:хм... в медовом-2 выкинули в продажу однушки... раскупили за 2 дня я не успел купить

Дожилися українці.... :)

25 років тому казали, синіх курей в гастрономі викинули, за 20 хвилин розкупили ))))

Тепер однушкі розкуплюють за 2 дні .... Зубожіння :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 15:52

  change_pm написав:
  Унуноктий написав:хм... в медовом-2 выкинули в продажу однушки... раскупили за 2 дня я не успел купить

Дожилися українці.... :)

25 років тому казали, синіх курей в гастрономі викинули, за 20 хвилин розкупили ))))

Тепер однушкі розкуплюють за 2 дні .... Зубожіння :)

Це Уня вкидає на вентилятор, тобто на форум
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 16:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Шеф фсе пропало.
Пока вы тут на форуме кнопками стучали, нужные люди па 1000 в Аристократе нежилое покупали.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/12/4/7275905/

Рыночная стоимость 156 млн. UAH куплено за 75 млн.

А тут Первый своими несчастными 30 тыс. зелени не нарадуеться.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 17:12

  asin написав:В розн торговле кризись есть и чуствуется(продукты) с сентября.
ого, что-то новенькое. Это точно из-за покупательной способности населения, а не действий конкурентов?
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 17:48

  Хомякоид написав:Шеф фсе пропало.
Пока вы тут на форуме кнопками стучали, нужные люди па 1000 в Аристократе нежилое покупали.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/12/4/7275905/

Рыночная стоимость 156 млн. UAH куплено за 75 млн.

А тут Первый своими несчастными 30 тыс. зелени не нарадуеться.

чё сказать то хотел, дудачек радующийся купленному родителями неликвиду в чабанах?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 17:49

  Grand Touring написав:
  asin написав:В розн торговле кризись есть и чуствуется(продукты) с сентября.
ого, что-то новенькое. Это точно из-за покупательной способности населения, а не действий конкурентов?

это вы про продажу Billa Novus-у ?
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 18:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:шото не видно дорожая

Раджу тобі, та й усім форумчанам!!!
Тупо(чи гостро :) ) зайдіть у ВП будь-якого забудовника(лише, щоб його ЖК, який будує, був не в самій #дупісвіту/іпенястих іпенях) і прикиньтесь клієтном, що вам справді потрібна однуха, яку готові купити хоч завтра!

Результат буде вражаючим!
Ті ціни, що валяються на ЛУН - це просто замануха!!!
Ціни вказані на самі неліквіди і ще й в останніх чергах!!!
А щось менш-більш - то вже зовсім по іншому прайсу!!!

Я ще більше скажу - навіть, деякий неліквід, і той заброньований!!!

ТАК ЩО РЕАЛЬНО - КІНЕЦЬ ЕПОХИ БІДНОСТІ!!! ©
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 18:28

Кто по чем сдает сейчас? по 5к? за пятак :)
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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