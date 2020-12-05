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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5813581458155816

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 35
1. Зросли більш, як на 30%
37%
13
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
17%
6
6. Впали менш ніж на 10%
6%
2
7. Впали на 10 - 20%
6%
2
8. Впали на 20 - 30%
6%
2
9. Впали більш, як на 30%
23%
8
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 18:36

Долярчик, то вы еще не пробовали позвонить ОЛХ и походить по просмотрам вторички. Там разница между тем, что кажется, и тем, что есть, еще больше.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 19:11

  Долярчик написав:
  flyman написав:шото не видно дорожая

Раджу тобі, та й усім форумчанам!!!
Тупо(чи гостро :) ) зайдіть у ВП будь-якого забудовника(лише, щоб його ЖК, який будує, був не в самій #дупісвіту/іпенястих іпенях) і прикиньтесь клієтном, що вам справді потрібна однуха, яку готові купити хоч завтра!

Результат буде вражаючим!
Ті ціни, що валяються на ЛУН - це просто замануха!!!
Ціни вказані на самі неліквіди і ще й в останніх чергах!!!
А щось менш-більш - то вже зовсім по іншому прайсу!!!

Я ще більше скажу - навіть, деякий неліквід, і той заброньований!!!

ТАК ЩО РЕАЛЬНО - КІНЕЦЬ ЕПОХИ БІДНОСТІ!!! ©

Якщо так все шикарно у забудовників і квартири розходяться як гарячі пиріжки:
Навіщо їм така массова реклама своїх ЖК?
Навіщо ім затягувати будівництва на 2 роки в середньому?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 19:16

  Клаус написав:
  Grand Touring написав:
  asin написав:В розн торговле кризись есть и чуствуется(продукты) с сентября.
ого, что-то новенькое. Это точно из-за покупательной способности населения, а не действий конкурентов?

это вы про продажу Billa Novus-у ?

я не знаю почему произошла продажа, для меня - загадка
Grand Touring
 
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