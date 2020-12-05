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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 05 гру, 2020 18:36
Долярчик, то вы еще не пробовали позвонить ОЛХ и походить по просмотрам вторички. Там разница между тем, что кажется, и тем, что есть, еще больше.
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Vlad442
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Додано: Суб 05 гру, 2020 19:11
Долярчик написав: flyman написав:
шото не видно дорожая
Раджу тобі, та й усім форумчанам!!!
Тупо(чи гостро
) зайдіть у ВП будь-якого забудовника(лише, щоб його ЖК, який будує, був не в самій #дупісвіту/іпенястих іпенях) і прикиньтесь клієтном, що вам справді потрібна однуха, яку готові купити хоч завтра!
Результат буде вражаючим!
Ті ціни, що валяються на ЛУН - це просто замануха!!!
Ціни вказані на самі неліквіди і ще й в останніх чергах!!!
А щось менш-більш - то вже зовсім по іншому прайсу!!!
Я ще більше скажу - навіть, деякий неліквід, і той заброньований!!!
ТАК ЩО РЕАЛЬНО - КІНЕЦЬ ЕПОХИ БІДНОСТІ!!! ©
Якщо так все шикарно у забудовників і квартири розходяться як гарячі пиріжки:
Навіщо їм така массова реклама своїх ЖК?
Навіщо ім затягувати будівництва на 2 роки в середньому?
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BIGor
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Додано: Суб 05 гру, 2020 19:16
Клаус написав: Grand Touring написав: asin написав:
В розн торговле кризись есть и чуствуется(продукты) с сентября.
ого, что-то новенькое. Это точно из-за покупательной способности населения, а не действий конкурентов?
это вы про продажу Billa Novus-у ?
я не знаю почему произошла продажа, для меня - загадка
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