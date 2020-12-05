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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 05 гру, 2020 18:36
Долярчик, то вы еще не пробовали позвонить ОЛХ и походить по просмотрам вторички. Там разница между тем, что кажется, и тем, что есть, еще больше.
Додано: Суб 05 гру, 2020 19:11
Якщо так все шикарно у забудовників і квартири розходяться як гарячі пиріжки:
Навіщо їм така массова реклама своїх ЖК?
Навіщо ім затягувати будівництва на 2 роки в середньому?
Додано: Суб 05 гру, 2020 19:16
я не знаю почему произошла продажа, для меня - загадка
Додано: Суб 05 гру, 2020 19:25
Потому что по-другому пересичный об их ЖК не узнает, а пойдет к конкуренту. Это мы тут большинство застройщиков и ЖК знаем, а тот, кто покупает свою первую квартиру, откуда?
Кстати, именно интернет - самый конверсионный канал продвижения на РН. И в контекстной рекламе самые дорогие клики именно в этой сфере. Реклама также позволяет распределить продажи, а значит, и денежные потоки, по мере строительства ЖК. Ну и типа маркетологи не зря едят свой хлеб))
Додано: Суб 05 гру, 2020 19:34
ну и в нашей традиционной рубрике субботний оффтоп:
Як виглядатиме оновлена Арсенальна площа (ВІЗУАЛІЗАЦІЯ)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 05 гру, 2020 19:40
объясню на пальцах когда лучше рекламировать мороженное летом или зимой? По логике зимой, чтобы поднять продажи которые упали. Но продажи упали из-за смены сезона а не от отсутствия рекламы, поэтому рекламой дело не спасешь. А летом в разгар сезона самое время для рекламы, человек и без рекламы готов купить мороженое а реклама поможет ему сделать «правильным» выбор.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Суб 05 гру, 2020 19:42
за метро арсенальная, кажется, вид на левый берег. Там горка в низ и обзор большой.
А на фото по ссылке там за метро что-то еще будет.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Суб 05 гру, 2020 20:01
Балабол. Квартиру я себе сам купил.
Некоторым персонажам вступившим в Генезис про оборутки бывшего премьера можно только позавидовать.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Суб 05 гру, 2020 20:04
За счет инвесторов, так же как и пешеходный мост через залив на оболони.
Кстати, побывал в парке партизанской славы, хорошо сделали парк и входную группу. Раньше вечером в том парке как то не по себе становилось))
Просто интересно, что скажут хейтеры если метро начнут строить
Додано: Суб 05 гру, 2020 20:12
слыхал грят что сейчас в тренде 1к с окнами во двор хорошо берут под склад товара который можно отпускать прямо через окно, реальная тема
только нужно участкового подогреть
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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