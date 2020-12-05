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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5814581558165817>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 35
1. Зросли більш, як на 30%
37%
13
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
17%
6
6. Впали менш ніж на 10%
6%
2
7. Впали на 10 - 20%
6%
2
8. Впали на 20 - 30%
6%
2
9. Впали більш, як на 30%
23%
8
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 18:36

Долярчик, то вы еще не пробовали позвонить ОЛХ и походить по просмотрам вторички. Там разница между тем, что кажется, и тем, что есть, еще больше.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 19:11

  Долярчик написав:
  flyman написав:шото не видно дорожая

Раджу тобі, та й усім форумчанам!!!
Тупо(чи гостро :) ) зайдіть у ВП будь-якого забудовника(лише, щоб його ЖК, який будує, був не в самій #дупісвіту/іпенястих іпенях) і прикиньтесь клієтном, що вам справді потрібна однуха, яку готові купити хоч завтра!

Результат буде вражаючим!
Ті ціни, що валяються на ЛУН - це просто замануха!!!
Ціни вказані на самі неліквіди і ще й в останніх чергах!!!
А щось менш-більш - то вже зовсім по іншому прайсу!!!

Я ще більше скажу - навіть, деякий неліквід, і той заброньований!!!

ТАК ЩО РЕАЛЬНО - КІНЕЦЬ ЕПОХИ БІДНОСТІ!!! ©

Якщо так все шикарно у забудовників і квартири розходяться як гарячі пиріжки:
Навіщо їм така массова реклама своїх ЖК?
Навіщо ім затягувати будівництва на 2 роки в середньому?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 19:16

  Клаус написав:
  Grand Touring написав:
  asin написав:В розн торговле кризись есть и чуствуется(продукты) с сентября.
ого, что-то новенькое. Это точно из-за покупательной способности населения, а не действий конкурентов?

это вы про продажу Billa Novus-у ?

я не знаю почему произошла продажа, для меня - загадка
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 19:25

  BIGor написав:Якщо так все шикарно у забудовників і квартири розходяться як гарячі пиріжки:
Навіщо їм така массова реклама своїх ЖК?

Потому что по-другому пересичный об их ЖК не узнает, а пойдет к конкуренту. Это мы тут большинство застройщиков и ЖК знаем, а тот, кто покупает свою первую квартиру, откуда?

Кстати, именно интернет - самый конверсионный канал продвижения на РН. И в контекстной рекламе самые дорогие клики именно в этой сфере. Реклама также позволяет распределить продажи, а значит, и денежные потоки, по мере строительства ЖК. Ну и типа маркетологи не зря едят свой хлеб))
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 19:34

ну и в нашей традиционной рубрике субботний оффтоп:

Як виглядатиме оновлена Арсенальна площа (ВІЗУАЛІЗАЦІЯ)
https://bigkyiv.com.ua/yak-vyglyadatyme ... 3O_drbacAc
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 19:40

  BIGor написав:Якщо так все шикарно у забудовників і квартири розходяться як гарячі пиріжки:
Навіщо їм така массова реклама своїх ЖК?
Навіщо ім затягувати будівництва на 2 роки в середньому?
объясню на пальцах когда лучше рекламировать мороженное летом или зимой? По логике зимой, чтобы поднять продажи которые упали. Но продажи упали из-за смены сезона а не от отсутствия рекламы, поэтому рекламой дело не спасешь. А летом в разгар сезона самое время для рекламы, человек и без рекламы готов купить мороженое а реклама поможет ему сделать «правильным» выбор.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 19:42

  kingkongovets написав:ну и в нашей традиционной рубрике субботний оффтоп:

Як виглядатиме оновлена Арсенальна площа (ВІЗУАЛІЗАЦІЯ)
https://bigkyiv.com.ua/yak-vyglyadatyme ... 3O_drbacAc


за метро арсенальная, кажется, вид на левый берег. Там горка в низ и обзор большой.
А на фото по ссылке там за метро что-то еще будет.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 20:01

  Прохожий написав:
  Хомякоид написав:Шеф фсе пропало.
Пока вы тут на форуме кнопками стучали, нужные люди па 1000 в Аристократе нежилое покупали.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/12/4/7275905/

Рыночная стоимость 156 млн. UAH куплено за 75 млн.

А тут Первый своими несчастными 30 тыс. зелени не нарадуеться.

чё сказать то хотел, дудачек радующийся купленному родителями неликвиду в чабанах?


Балабол. Квартиру я себе сам купил.
Некоторым персонажам вступившим в Генезис про оборутки бывшего премьера можно только позавидовать.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 20:04

  kingkongovets написав:ну и в нашей традиционной рубрике субботний оффтоп:

Як виглядатиме оновлена Арсенальна площа (ВІЗУАЛІЗАЦІЯ)
https://bigkyiv.com.ua/yak-vyglyadatyme ... 3O_drbacAc

За счет инвесторов, так же как и пешеходный мост через залив на оболони.
Кстати, побывал в парке партизанской славы, хорошо сделали парк и входную группу. Раньше вечером в том парке как то не по себе становилось))
Просто интересно, что скажут хейтеры если метро начнут строить
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 20:12

  proftpd66 написав:Кто по чем сдает сейчас? по 5к? за пятак :)

слыхал грят что сейчас в тренде 1к с окнами во двор хорошо берут под склад товара который можно отпускать прямо через окно, реальная тема
только нужно участкового подогреть
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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